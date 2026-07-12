Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildi
Elektr transporti olamida chinakam inqilob qilgan Tesla kompaniyasi oʻzining eng mashhur modellaridan voz kechish va kelajak sari dadil qadam tashlashga qaror qildi. Kaliforniyadagi Frimont zavodida oʻn yildan ortiq vaqt davomida flagman hisoblangan Model S va Model X elektromobillarini ishlab chiqargan konveyer liniyasi toʻliq demontaj qilindi. Bu haqda ixbt.com nashri kompaniya maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya ushbu jarayon aks etgan videolavhani "Davr yakuni" degan ramziy sarlavha bilan eʼlon qildi. Ogʻir texnika yordamida beton poydevorlar, robotlashtirilgan manyupulyatorlar va konveyer tizimlari bor-yoʻgʻi 46 kun ichida buzib tashlandi. Endilikda ushbu ulkan maydon Tesla kompaniyasining navbatdagi katta loyihasi — Optimus gumanoid robotlarini ishlab chiqarish uchun qayta jihozlanadi.
Model S va Model X: Faxriy isteʼfoga chiqishTesla rahbari Elon Musk ushbu qarorni "faxriy isteʼfo" deb atadi. 2012-yilda bozorga chiqqan Model S elektromobili elektr quvvati bilan harakatlanuvchi mashinalar ham ichki yonuv dvigatelli premium sedanlar bilan bemalol raqobatlasha olishini isbotlagan edi. Keyinchalik unga qoʻshilgan Model X krossoveri oʻzining oʻziga xos eshiklari bilan brendning eng taniqli ramzlaridan biriga aylandi.
Biroq soʻnggi yillarda ushbu qimmatbaho modellarning savdosi nisbatan arzonroq boʻlgan Model 3 va Model Y fonida sezilarli darajada pasayib ketdi. Bugungi kunda aynan hamyonbop modellar kompaniya daromadining asosiy qismini taʼminlamoqda. Shu sababli, Tesla resurslarni yanada istiqbolli va yuqori texnologik yoʻnalishlarga yoʻnaltirishga qaror qildi.
Optimus robotlari davri boshlanmoqdaTesla rejasiga koʻra, yangilangan maydonda uchinchi avlod Optimus robotlarini seriyali ishlab chiqarish joriy yilning iyul yoki avgust oylarida boshlanishi kutilmoqda. Hozirda ushbu robotlar kichik partiyalarda tayyorlanayotgan boʻlsa-da, kompaniya ishlab chiqarish hajmini tez fursatlarda oshirishni maqsad qilgan. 2026-yil yakuniga qadar Optimus ishlab chiqarish koʻrsatkichi yiliga oʻnlab, hatto yuz minglab nusxaga yetishi mumkin.
Elon Musk Optimus loyihasini Tesla tarixidagi eng muhim yoʻnalish deb hisoblaydi. Uning fikricha, uzoq muddatli istiqbolda gumanoid robotlar kompaniyaning avtomobilsozlik yoʻnalishidan ham koʻproq foyda keltirishi va dunyodagi eng ommaviy mahsulotga aylanishi mumkin. Bu robotlar nafaqat zavodlarda, balki kundalik hayotda ham insonlarga yordam berishi koʻzda tutilgan.
Kelajakda Tesla Texasdagi Giga Texas zavodida yanada yirikroq ishlab chiqarish majmuasini barpo etishni rejalashtirmoqda. U yerda yiliga millionlab robotlar ishlab chiqarilishi taxmin qilinmoqda. Shunday qilib, bir paytlar dunyoni elektromobillarga oʻrgatgan zavod liniyalari endi insoniyatni robotlashtirish davriga olib kiruvchi asosiy markazga aylanadi.
…