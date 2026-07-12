Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildi

·35·Texno
Tesla tarixida yangi sahifa: Model S va Model X liniyasi Optimus robotlari uchun boʻshatildi

Elektr transporti olamida chinakam inqilob qilgan Tesla kompaniyasi oʻzining eng mashhur modellaridan voz kechish va kelajak sari dadil qadam tashlashga qaror qildi. Kaliforniyadagi Frimont zavodida oʻn yildan ortiq vaqt davomida flagman hisoblangan Model S va Model X elektromobillarini ishlab chiqargan konveyer liniyasi toʻliq demontaj qilindi. Bu haqda ixbt.com nashri kompaniya maʼlumotlariga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya ushbu jarayon aks etgan videolavhani "Davr yakuni" degan ramziy sarlavha bilan eʼlon qildi. Ogʻir texnika yordamida beton poydevorlar, robotlashtirilgan manyupulyatorlar va konveyer tizimlari bor-yoʻgʻi 46 kun ichida buzib tashlandi. Endilikda ushbu ulkan maydon Tesla kompaniyasining navbatdagi katta loyihasi — Optimus gumanoid robotlarini ishlab chiqarish uchun qayta jihozlanadi.

Model S va Model X: Faxriy isteʼfoga chiqish

Tesla rahbari Elon Musk ushbu qarorni "faxriy isteʼfo" deb atadi. 2012-yilda bozorga chiqqan Model S elektromobili elektr quvvati bilan harakatlanuvchi mashinalar ham ichki yonuv dvigatelli premium sedanlar bilan bemalol raqobatlasha olishini isbotlagan edi. Keyinchalik unga qoʻshilgan Model X krossoveri oʻzining oʻziga xos eshiklari bilan brendning eng taniqli ramzlaridan biriga aylandi.

Biroq soʻnggi yillarda ushbu qimmatbaho modellarning savdosi nisbatan arzonroq boʻlgan Model 3 va Model Y fonida sezilarli darajada pasayib ketdi. Bugungi kunda aynan hamyonbop modellar kompaniya daromadining asosiy qismini taʼminlamoqda. Shu sababli, Tesla resurslarni yanada istiqbolli va yuqori texnologik yoʻnalishlarga yoʻnaltirishga qaror qildi.

Optimus robotlari davri boshlanmoqda

Tesla rejasiga koʻra, yangilangan maydonda uchinchi avlod Optimus robotlarini seriyali ishlab chiqarish joriy yilning iyul yoki avgust oylarida boshlanishi kutilmoqda. Hozirda ushbu robotlar kichik partiyalarda tayyorlanayotgan boʻlsa-da, kompaniya ishlab chiqarish hajmini tez fursatlarda oshirishni maqsad qilgan. 2026-yil yakuniga qadar Optimus ishlab chiqarish koʻrsatkichi yiliga oʻnlab, hatto yuz minglab nusxaga yetishi mumkin.

Elon Musk Optimus loyihasini Tesla tarixidagi eng muhim yoʻnalish deb hisoblaydi. Uning fikricha, uzoq muddatli istiqbolda gumanoid robotlar kompaniyaning avtomobilsozlik yoʻnalishidan ham koʻproq foyda keltirishi va dunyodagi eng ommaviy mahsulotga aylanishi mumkin. Bu robotlar nafaqat zavodlarda, balki kundalik hayotda ham insonlarga yordam berishi koʻzda tutilgan.

Kelajakda Tesla Texasdagi Giga Texas zavodida yanada yirikroq ishlab chiqarish majmuasini barpo etishni rejalashtirmoqda. U yerda yiliga millionlab robotlar ishlab chiqarilishi taxmin qilinmoqda. Shunday qilib, bir paytlar dunyoni elektromobillarga oʻrgatgan zavod liniyalari endi insoniyatni robotlashtirish davriga olib kiruvchi asosiy markazga aylanadi.

TeslaElon MuskOptimusТехнологияРобототехника
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Global bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaGlobal bozorda Wi-Fi routerlarga boʻlgan talab pasayishda davom etmoqdaBugun, 20:54Yaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinYaponiya texnologiyasi: Smartfon kameralari 4 barobargacha kichrayishi mumkinBugun, 19:56Dizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiDizel oʻrnini bosuvchi texnologiya: Xitoyda 600 ot kuchiga ega vodorodli dvigatel yaratildiBugun, 19:22Arzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiArzon va ishonchli: Nokia 102 4G (2026) kadrda namoyon boʻldiBugun, 18:51Afsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiAfsonaviy Asha qaytmoqda: HMD kompaniyasi yangi hamyonbop smartfonni taqdim etadiBugun, 18:20Elon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiElon Musk va Sam Altman oʻrtasida yangi nizo: Apple texnologiyalari oʻgʻirlanganmiBugun, 17:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi