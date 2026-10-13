Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda qiymati 1 milliard dollarlik yettita muhim obyektni ishga tushirdi va qiymati 2,5 milliard dollarlik o‘nta yangi loyihaga start berdi.
- Ushbu loyihalar orasida «Sharq bahori» turar joy majmuasi, trigeneratsiya stansiyasi, «Yangi Toshkent»
- 1-son nimstansiyasi, maktab, Savdo-sanoat palatasining yangi binosi va «Sohil bog‘i» bor.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz tarixidagi eng yirik shaharsozlik tashabbusi bo‘lgan Yangi Toshkent hududida qad rostlagan muhim inshootlarni tantanali ravishda ishga tushirish hamda navbatdagi istiqbolli loyihalarning qurilishiga tamal toshi qo‘yish marosimida ishtirok etdi.
Uch yil muqaddam poydevori qo‘yilgan mazkur innovatsion shahar xavfsiz va ekologik «yashil» mezonlar asosida jadal qad ko‘tarmoqda. Hududning birinchi bosqichi doirasida zamonaviy texnologik yechimlarga tayangan 50 milliard dollarlik ulkan dasturlarni ro‘yobga chiqarish ko‘zda tutilgan bo‘lib, o‘tgan davrda 2 milliard dollarlik hajmdagi qurilish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi.
Birinchi bosqich: Foydalanishga topshirilgan 7 ta yirik obyekt
Bugungi marosimda umumiy qiymati 1 milliard dollarni tashkil etgan yettita muhim obyekt rasman ish boshladi:
«Sharq bahori» turar joy majmuasi: Majmuaning birinchi bosqichi doirasida qariyb 7 mingta zamonaviy xonadon o‘z egalariga topshirishga tayyor holga keltirildi;
Noyob trigeneratsiya stansiyasi: Turkiyaning «MIMSAN» kompaniyasi bilan hamkorlikda 73 million dollarlik sarmoya evaziga qurilgan mazkur inshoot bir vaqtning o‘zida 100 ming xonadonni markazlashgan tarzda isitish, sovitish va elektr energiyasi bilan ta’minlaydi;
Energiya xavfsizligi: Xitoyning «Haocheng Industry Grup Limited» ishtirokida barpo etilgan «Yangi Toshkent» 1-son nimstansiyasi va yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari loyihasi 95 million dollarni tashkil etdi;
Ijtimoiy va madaniy infratuzilma: 2 ming o‘rinli zamonaviy umumta’lim maktabi, Savdo-sanoat palatasining yangi binosi hamda daryo qirg‘og‘i bo‘ylab 10 kilometrlik piyodalar va velosiped yo‘laklariga ega «Sohil bog‘i» aholi ixtiyoriga berildi;
Muhandislik tarmoqlari: 18 kilometr sifatli avtomobil yo‘li, 13 kilometr oqova suv (kanalizatsiya) hamda 4,5 kilometr ichimlik suv tarmoqlari to‘liq yotqizildi.
Navbatdagi bosqich: 2,5 milliard dollarlik 10 ta yangi loyiha
Marosimda xorijiy davlatlar — Xitoy, Turkiya, BAA va Finlyandiya sarmoyadorlari ishtirokida qiymati 2,5 milliard dollarlik yana o‘nta ko‘lamli tashabbus qurilishiga rasman start berildi:
«Deep Tech park» va yarim o‘tkazgichlar: Yuqori texnologiyali mahsulotlar va mikrochiplar ishlab chiqarishga qaratilgan mazkur sanoat parkini boshlash uchun 320 million dollar yo‘naltirilmoqda (kelgusida umumiy qiymati 1,7 milliard dollarlik loyihalar jamlanadi);
Ekologik yechimlar: Finlyandiyaning «MariMatic» kompaniyasi chiqindilarni pnevmatik yig‘ish va qayta ishlab «yashil» elektr olish tizimini yo‘lga qo‘yadi, uylar tomiga esa 20 megavattlik quyosh panellari o‘rnatiladi;
«Metropolis» biznes-siti: 818 ming kvadrat metr maydonni egallovchi biznes markazida ofis, mehmonxona va turar joylar qad rostlaydi (500 ming kv.m qismi bevosita tadbirkorlik zonasi bo‘lib, 1,5 mingta doimiy ish o‘rni yaratiladi);
Turar joy va tibbiyot: «Silk City», «Mavj» va «Marjon» yashash majmualari hamda zamonaviy 120 o‘rinli Yangi Toshkent markaziy shifoxonasi quriladi.
Poytaxt bilan bog‘lanish va transport tuguni
Yangi shaharning eski shahar markazi bilan aloqasini ta’minlash maqsadida Temur Malik ko‘chasi va 4R12 trassasi o‘rtasida yirik ko‘prik, yo‘l o‘tkazgich hamda 10 kilometrlik yangi avtomobil yo‘li quriladi. Shuningdek, metro bekatlari bilan integratsiyalashgan zamonaviy yer osti avtoturargohlari barpo etiladi.
Kelgusida Yangi Toshkent hududida 2 ming gektar yashil maydon, 500 gektar istirohat bog‘lari hamda ekologik me’yorlar asosida 150 million kvadrat metrlik turar va noturar binolar qurilishi rejalashtirilgan bo‘lib, u mintaqaning eng yirik innovatsion va madaniy markaziga aylanadi.
Izohlar 0
…