Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)

·68·O‘zbekiston
Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkentda qiymati 1 milliard dollarlik yettita muhim obyektni ishga tushirdi va qiymati 2,5 milliard dollarlik o‘nta yangi loyihaga start berdi.
  • Ushbu loyihalar orasida «Sharq bahori» turar joy majmuasi, trigeneratsiya stansiyasi, «Yangi Toshkent»
  • 1-son nimstansiyasi, maktab, Savdo-sanoat palatasining yangi binosi va «Sohil bog‘i» bor.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz tarixidagi eng yirik shaharsozlik tashabbusi bo‘lgan Yangi Toshkent hududida qad rostlagan muhim inshootlarni tantanali ravishda ishga tushirish hamda navbatdagi istiqbolli loyihalarning qurilishiga tamal toshi qo‘yish marosimida ishtirok etdi.

Uch yil muqaddam poydevori qo‘yilgan mazkur innovatsion shahar xavfsiz va ekologik «yashil» mezonlar asosida jadal qad ko‘tarmoqda. Hududning birinchi bosqichi doirasida zamonaviy texnologik yechimlarga tayangan 50 milliard dollarlik ulkan dasturlarni ro‘yobga chiqarish ko‘zda tutilgan bo‘lib, o‘tgan davrda 2 milliard dollarlik hajmdagi qurilish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)

Birinchi bosqich: Foydalanishga topshirilgan 7 ta yirik obyekt

Bugungi marosimda umumiy qiymati 1 milliard dollarni tashkil etgan yettita muhim obyekt rasman ish boshladi:

  • «Sharq bahori» turar joy majmuasi: Majmuaning birinchi bosqichi doirasida qariyb 7 mingta zamonaviy xonadon o‘z egalariga topshirishga tayyor holga keltirildi;

  • Noyob trigeneratsiya stansiyasi: Turkiyaning «MIMSAN» kompaniyasi bilan hamkorlikda 73 million dollarlik sarmoya evaziga qurilgan mazkur inshoot bir vaqtning o‘zida 100 ming xonadonni markazlashgan tarzda isitish, sovitish va elektr energiyasi bilan ta’minlaydi;

  • Energiya xavfsizligi: Xitoyning «Haocheng Industry Grup Limited» ishtirokida barpo etilgan «Yangi Toshkent» 1-son nimstansiyasi va yuqori kuchlanishli elektr tarmoqlari loyihasi 95 million dollarni tashkil etdi;

  • Ijtimoiy va madaniy infratuzilma: 2 ming o‘rinli zamonaviy umumta’lim maktabi, Savdo-sanoat palatasining yangi binosi hamda daryo qirg‘og‘i bo‘ylab 10 kilometrlik piyodalar va velosiped yo‘laklariga ega «Sohil bog‘i» aholi ixtiyoriga berildi;

  • Muhandislik tarmoqlari: 18 kilometr sifatli avtomobil yo‘li, 13 kilometr oqova suv (kanalizatsiya) hamda 4,5 kilometr ichimlik suv tarmoqlari to‘liq yotqizildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)

Navbatdagi bosqich: 2,5 milliard dollarlik 10 ta yangi loyiha

Marosimda xorijiy davlatlar — Xitoy, Turkiya, BAA va Finlyandiya sarmoyadorlari ishtirokida qiymati 2,5 milliard dollarlik yana o‘nta ko‘lamli tashabbus qurilishiga rasman start berildi:

  • «Deep Tech park» va yarim o‘tkazgichlar: Yuqori texnologiyali mahsulotlar va mikrochiplar ishlab chiqarishga qaratilgan mazkur sanoat parkini boshlash uchun 320 million dollar yo‘naltirilmoqda (kelgusida umumiy qiymati 1,7 milliard dollarlik loyihalar jamlanadi);

  • Ekologik yechimlar: Finlyandiyaning «MariMatic» kompaniyasi chiqindilarni pnevmatik yig‘ish va qayta ishlab «yashil» elektr olish tizimini yo‘lga qo‘yadi, uylar tomiga esa 20 megavattlik quyosh panellari o‘rnatiladi;

  • «Metropolis» biznes-siti: 818 ming kvadrat metr maydonni egallovchi biznes markazida ofis, mehmonxona va turar joylar qad rostlaydi (500 ming kv.m qismi bevosita tadbirkorlik zonasi bo‘lib, 1,5 mingta doimiy ish o‘rni yaratiladi);

  • Turar joy va tibbiyot: «Silk City», «Mavj» va «Marjon» yashash majmualari hamda zamonaviy 120 o‘rinli Yangi Toshkent markaziy shifoxonasi quriladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)

Poytaxt bilan bog‘lanish va transport tuguni

Yangi shaharning eski shahar markazi bilan aloqasini ta’minlash maqsadida Temur Malik ko‘chasi va 4R12 trassasi o‘rtasida yirik ko‘prik, yo‘l o‘tkazgich hamda 10 kilometrlik yangi avtomobil yo‘li quriladi. Shuningdek, metro bekatlari bilan integratsiyalashgan zamonaviy yer osti avtoturargohlari barpo etiladi.

Kelgusida Yangi Toshkent hududida 2 ming gektar yashil maydon, 500 gektar istirohat bog‘lari hamda ekologik me’yorlar asosida 150 million kvadrat metrlik turar va noturar binolar qurilishi rejalashtirilgan bo‘lib, u mintaqaning eng yirik innovatsion va madaniy markaziga aylanadi.

Yangi ToshkentShavkat MirziyoyevMiMSANMariMatic
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Toshkentda tadbirkorlar uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar e’lon qilindiYangi Toshkentda tadbirkorlar uchun misli ko‘rilmagan imtiyozlar e’lon qilindiKecha 18:04Qurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladiQurilish materiallari bozorida yangi tizim yaratiladi25 iyun 12:04Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiYangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladi22 iyun 13:31«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi«Yangi Toshkent»da markazlashgan isitish va sovitish tizimi joriy etiladi22 iyun 11:06«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?19 iyun 16:05Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaYangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqda19 iyun 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi