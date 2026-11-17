Ronalduning ketishi Bellamiga ham ta’sir qildi: «U futbol tarixida abadiy qoladi!»
Krishtianu Ronalduning Portugaliya terma jamoasidagi faoliyati yakunlandi. Futbol afsonasining xalqaro maydon bilan xayrlashishi nafaqat muxlislar, balki raqib jamoalar vakillarini ham befarq qoldirmadi. Uels terma jamoasi bosh murabbiyi Kreyg Bellami portugaliyalik yulduzning futbol tarixidagi o‘rniga yuqori baho berib, uning o‘yinini qadrlashga chaqirdi.
«Ronalduni qadrlang!»
Uels va Portugaliya o‘rtasidagi Millatlar ligasi uchrashuvi oldidan jurnalistlar Bellamidan Krishtianu Ronalduning xalqaro faoliyatini yakunlashi haqida so‘rashdi.
«Ronalduni qadrlang. Uning o‘yinini tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lganimiz uchun minnatdor bo‘lishimiz kerak. Men bundan minnatdorman.
Portugaliyalik muxlislar esa uning o‘z mamlakatini sharaf bilan himoya qilganidan yanada ko‘proq faxrlanishi lozim. U futbol tarixida abadiy saqlanib qoladigan iz qoldirdi», — dedi Bellami.
Ronalduning terma jamoadan ketishi mojaro bilan kechdi
41 yoshli hujumchining Portugaliya terma jamoasidan ketishi oson bo‘lmadi. U bosh murabbiy Jorje Jezush bilan o‘yindagi roli borasida kelishmovchilikka duch kelganidan so‘ng Daniyaga qarshi uchrashuv oldidan jamoa qarorgohini tark etgan.
Bu voqea ortidan Portugaliya futbol federatsiyasi Ronalduga 30 kunlik diskvalifikatsiya va 255 yevro jarima belgiladi. Keyinchalik futbolchi milliy jamoadagi faoliyatini yakunlashini e’lon qildi. <Cite refs={["turn357823news25","turn357823search1","turn357823search12"]}/>
234 o‘yin, 146 gol — takrorlash qiyin bo‘lgan rekord
Ronaldu Portugaliya terma jamoasi safida 234 ta uchrashuv o‘tkazib, 146 ta gol urdi. Har ikki ko‘rsatkich ham erkaklar milliy jamoalari futbolida jahon rekordi hisoblanadi.
Uning xalqaro faoliyati 23 yil davom etdi. Bu davrda Ronaldu Portugaliya bilan 2016 yilgi Yevropa chempionati va Millatlar ligasining ikki marta g‘olibi bo‘ldi. <Cite refs={["turn357823search1","turn357823search8"]}/>
Uels — Portugaliya: uchrashuv qachon?
Uels va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi bahs 17 noyabr kuni Kardiff shahrida bo‘lib o‘tadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 18 noyabrga o‘tar kechasi soat 00:45 da boshlanadi.
Ronaldusiz maydonga tushadigan Portugaliya uchun bu uchrashuv yangi davrning navbatdagi sinovlaridan biri bo‘ladi. Biroq Bellami ta’kidlaganidek, Krishtianuning futbol tarixida qoldirgan izini hech qanday natija yoki yangi avlod futbolchilari bilan o‘lchab bo‘lmaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…