O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni: o‘yin soat nechada boshlanadi va qayerda ko‘rsatiladi?
Bugun, 17 noyabr kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadi. Qatar poytaxti Doha shahrida o‘tadigan bahs muxlislar uchun muhim sinov bo‘lishi kutilmoqda. Uchrashuvni televizor orqali jonli efirda tomosha qilish imkoniyati ham bor.
O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni uchrashuvi soat nechada?
Ikki terma jamoa o‘rtasidagi bellashuv 17 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da boshlanadi.
O‘zbekistonda futbol muxlislari uchrashuvni Futbol TV telekanali orqali jonli efirda kuzatishlari mumkin.
FIFA reytingida kim yuqorida?
Ushbu bahsdagi raqiblar xalqaro reytingda ham bir-biriga yaqin o‘rinlarni egallab turibdi.
O‘zbekiston — FIFA reytingida 61-o‘rin;
Saudiya Arabistoni — 54-o‘rin.
Demak, saudiyaliklar reytingda yetti pog‘ona yuqorida. Biroq maydondagi natijani faqat reyting belgilamaydi. O‘zbekiston terma jamoasi uchun bu uchrashuv o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatish va keyingi musobaqalar oldidan tayyorgarlikni sinab ko‘rish imkoniyatidir.
Endi muxlislar e’tibori Dohaga qaratilgan. O‘zbekiston milliy jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi bahsda qanday natija qayd etadi?
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…