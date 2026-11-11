iPhone 17 Pro va Pro Max modellari qanchadan sotilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 11 noyabr holatiga ko‘ra, iPhone 15, 16 va 17 seriyasidagi smartfonlarning narxlari e’lon qilindi. iPhone 17 Pro va Pro Max modellari xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha qiymatda sotilmoqda.
- Narxlar aksiyalar doirasida hamda qurilmaning texnik xususiyatlaridan kelib chiqib 929 dollardan 2499 dollargacha bo‘lgan oraliqda belgilanib, har kuni o‘zgarishi mumkin.
11 noyabr, 2026 yil holatiga ko‘ra, iPhone smartfonlarining yangi narxlari e’lon qilindi. Ro‘yxatdan iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max hamda iPhone 17 seriyasidagi modellar o‘rin olgan. Narxlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.
iPhone 15 va iPhone 16
• iPhone 15, 128 GB — 659 dollar
• iPhone 16, 128 GB — 849 dollar
• iPhone 16 Pro Max, 256 GB — 1299 dollar
eSIM + eSIM, 2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan
iPhone 17
• 256 GB — 929 dollar (aksiya narxida)
iPhone 17 Air
• 256 GB Blue — 989 dollar
• 256 GB Black — 989 dollar
• 256 GB Gold — 989 dollar
• 256 GB White — 989 dollar
iPhone 17 Pro
• 256 GB Orange — 1219 dollar (aksiya narxida)
• 256 GB Deep Blue — 1249 dollar (aksiya narxida)
• 256 GB Silver — 1349 dollar
• 512 GB Blue — 1499 dollar
• 512 GB Orange — 1299 dollar (aksiya narxida)
• 512 GB Silver — 1449 dollar
• 1 TB Orange — 1649 dollar (aksiya narxida)
iPhone 17 Pro Max
• 256 GB Deep Blue — 1449 dollar
• 256 GB Orange — 1449 dollar
• 256 GB Silver — 1499 dollar
• 512 GB Deep Blue — 1599 dollar (aksiya narxida)
• 512 GB Orange — 1499 dollar (aksiya narxida)
• 512 GB Silver — 1699 dollar
• 1 TB Orange — 1899 dollar
• 1 TB Blue — 1849 dollar
• 1 TB Silver — 1899 dollar
• 2 TB Blue — 2199 dollar
• 2 TB Orange — 2199 dollar
• 2 TB Silver — 2399 dollar
SIM + eSIM, 2 ta IMEI ro‘yxatdan o‘tgan
iPhone 17
• 256 GB — 999 dollar
iPhone 17 Pro
• 256 GB Orange — 1349 dollar
• 256 GB Deep Blue — 1479 dollar
• 256 GB Silver — 1499 dollar
• 512 GB Orange — 1499 dollar
• 512 GB Silver — 1599 dollar
• 512 GB Blue — 1629 dollar
• 1 TB Orange — 1699 dollar (aksiya narxida)
• 1 TB Silver — 1879 dollar (aksiya narxida)
• 1 TB Blue — 1999 dollar
iPhone 17 Pro Max
• 256 GB Deep Blue — 1499 dollar (aksiya narxida)
• 256 GB Orange — 1499 dollar
• 256 GB Silver — 1579 dollar
• 512 GB Orange — 1699 dollar
• 512 GB Blue — 1629 dollar (aksiya narxida)
• 512 GB Silver — 1799 dollar
• 1 TB Orange — 2029 dollar
• 1 TB Blue — 1949 dollar
• 1 TB Silver — 2099 dollar
• 2 TB Blue — 2399 dollar
• 2 TB Orange — 2399 dollar
• 2 TB Silver — 2499 dollar
Keltirilgan narxlar 11 noyabr, 2026 yil holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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