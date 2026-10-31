iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: yangi narxlar ro‘yxati
2026 yil 31 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlarning yangi narxlari ma’lum qilindi. Qiymatlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta turiga qarab farq qiladi. iPhone Duo‘ning 256 GB versiyasi 2899 dollar, 512 GB xotirali modeli esa 3299 dollardan taklif etilmoqda.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1529 dollar
• 256 GB, Glacier: 1529 dollar
• 256 GB, Black: 1529 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1529 dollar
• 512 GB: 1799 dollar
• 1 TB: 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Black: 1699 dollar
• 256 GB, Silver: 1719 dollar
• 256 GB, Glacier: 1739 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1759 dollar
• 512 GB, Black: 1949 dollar
• 512 GB, Silver: 1979 dollar
• 512 GB, Glacier: 1979 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar
• 1 TB: 2649 dollar
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1539 dollar
• 256 GB, Glacier: 1589 dollar
• 256 GB, Black: 1569 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1569 dollar
• 512 GB: 1839 dollar
• 1 TB: 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 GB, Glacier: 1739 dollar
• 256 GB, Black: 1729 dollar
• 256 GB, Silver: 1729 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1799 dollar
• 512 GB, Black: 1999 dollar
• 512 GB, Silver: 2029 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar
• 512 GB, Glacier: 2029 dollar
• 1 TB, Black: 2649 dollar
• 1 TB, Burgundy: 2699 dollar
• 1 TB, Glacier: 2999 dollar
• 1 TB, Silver: 2999 dollar
Keltirilgan narxlar 31 oktyabr kuni uchun amal qiladi. Savdo manbasi ma’lumotiga ko‘ra, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun xarid qilishdan oldin tanlangan modelning amaldagi narxini aniqlashtirish lozim.
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