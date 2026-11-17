Skaloni Messi haqida: «Uni murabbiylar shtabida ham mamnuniyat bilan qabul qilamiz!»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni Lionel Messini kelajakda murabbiylar shtabida ko'rishdan mamnun bo'lishini hazilomuz tarzda ma'lum qildi.
- Mutaxassis 39 yoshli futbolchi 2030 yildan keyin ham maydonda to'p surishda davom etishiga ishonch bildirdi.
- Valter Samuel jamoani tark etayotgani sababli, Skaloni bo'shagan o'ringa Messini taklif qilishga tayyorligini aytdi.
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni Lionel Messining kelajagi haqidagi savolga hazilomuz, ammo qiziq javob qaytardi. Mutaxassis afsonaviy futbolchini 2030 yilgi jahon chempionatida murabbiylar shtabida ko‘rish ehtimoli haqida gapirar ekan, uning yana bir necha yil maydonda to‘p surishi mumkinligini ta’kidladi.
«Menimcha, u 2030 yildan keyin ham o‘ynaydi»
Skalonidan Messining kelajakda Argentina terma jamoasi murabbiylar shtabiga qo‘shilishi mumkinligi so‘raldi. Mutaxassis esa bu savolga kutilmagan javob berdi.
«Messi 2030 yilda murabbiylar shtabida bo‘ladimi? Menimcha, u 2030 yildan keyin ham futbol o‘ynashda davom etadi. Lekin endi Valter Samuel ketayotgan ekan, Messini istagan vaqtida mamnuniyat bilan qabul qilamiz», — dedi Skaloni kulib.
Bu gaplar Argentina murabbiylar shtabidagi o‘zgarishlar fonida yangradi. Valter Samuel jamoani tark etib, mustaqil murabbiylik faoliyatini boshlamoqchi. Skaloni esa uning o‘rnini Messi egallashi mumkinligi haqida hazil qildi.
Messi terma jamoa bilan xayrlashgan, ammo futboldan ketmagan
Eslatib o‘tamiz, 39 yoshli Lionel Messi 2026 yil 7 oktyabr kuni Argentina milliy jamoasi safidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazdi. Beninga qarshi bahsda argentinaliklar 3:0 hisobida g‘alaba qozondi. Messi bitta gol urib, yana ikki golga golli uzatma berdi.
U milliy jamoadagi faoliyatini 208 ta uchrashuv va 126 ta gol bilan yakunladi. Bu har ikki ko‘rsatkich Argentina terma jamoasi tarixidagi rekord hisoblanadi.
Skaloni shartnomasini 2030 yilgacha uzaytirgan
Argentina terma jamoasi bilan 2022 yilgi jahon chempionatida tarixiy g‘alabaga erishgan Skaloni yaqinda federatsiya bilan shartnomasini 2030 yilgacha uzaytirdi.
Messi esa milliy jamoa bilan bir qator yirik sovrinlarni qo‘lga kiritgan: 2022 yilgi jahon chempionati, 2021 va 2024 yillardagi Amerika kubogi hamda 2022 yilgi Finalissima.
Qizig‘i, Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashgan bo‘lsa-da, klub futbolidagi faoliyatini davom ettirmoqda. Skalonining hazilomuz javobi ham uning hali uzoq vaqt futbol maydonida qolishiga umid bildirilayotganini ko‘rsatdi.
Hozircha Messining kelajakda murabbiylikka o‘tishi haqida aniq reja yo‘q. Ammo bir narsa aniq: Argentina futbolining eng buyuk yulduzi terma jamoa libosini yechgan bo‘lsa ham, uning futboldagi tarixi hali yakunlanmagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…