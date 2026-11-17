Hindistonda ayol erini farzandsizlikda ayblagani uchun pichoqlab qo‘ydi
Hindistonning Bengaluru shahrida ayol besh yildan beri farzand ko‘rmagani uchun uni muntazam ayblab, haqorat qilgan erini pichoqladi. Erkak olgan jarohatlari oqibatida vafot etdi. Hodisa yuzasidan ayol qo‘lga olingan.
The New Indian Express nashrining xabar berishicha, voqea 11 noyabr kuni Lakshmipura hududida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, bankning kredit bo‘limida ishlagan Rajasekxar uyiga mast holda qaytib, rafiqasi Malashri bilan janjallashgan.
Ma’lum bo‘lishicha, er-xotin besh yil avval turmush qurgan, biroq farzandli bo‘lmagan. Erkak spirtli ichimlik iste’mol qilganidan keyin xotinini farzand ko‘ra olmayotgani uchun muntazam ayblab, ruhiy tazyiq o‘tkazgani aytilmoqda. Bu masala oilada tez-tez janjallarga sabab bo‘lgan.
Navbatdagi tortishuv vaqtida Malashri oshxonadan pichoq olib, erining ko‘krak qismiga zarba bergan. Erkak og‘ir jarohat olgan. U shifoxonaga olib borilganida vafot etgani ma’lum bo‘lgan.
Hodisadan keyin ayol yaqinlariga qo‘ng‘iroq qilgan. Nashr ma’lumotiga ko‘ra, Malashri avval ham turmush o‘rtog‘i bilan bo‘lgan janjallar va farzandsizlik sababli ruhiy tushkunlikka tushgan. U uch oy davomida davolangan va taxminan to‘rt oy avval shifoxonadan chiqqan.
Politsiya ayolni qo‘lga olgan. Hozirda hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…