iPhone Duo, 18 Pro va Pro Max: bugungi narxlar
29 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone 18 seriyasidagi smartfonlar narxlari e’lon qilindi. Ro‘yxatda iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari, ularning xotira hajmi, ranglari hamda SIM-karta turlariga qarab belgilangan narxlar keltirilgan.
iPhone Duo modelining 256 GB xotirali versiyasi 2999 dollar, 512 GB xotirali versiyasi esa 3449 dollardan taklif qilinmoqda.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1529 dollar
• 256 GB, Glacier: 1529 dollar
• 256 GB, Black: 1529 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1539 dollar
• 512 GB: 1799 dollar
• 1 TB: 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Black: 1719 dollar
• 256 GB, Silver: 1729 dollar
• 256 GB, Glacier: 1739 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1759 dollar
• 512 GB, Black: 1949 dollar
• 512 GB, Silver: 1979 dollar
• 512 GB, Glacier: 1979 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar
• 1 TB: 2699 dollar
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1539 dollar
• 256 GB, Glacier: 1589 dollar
• 256 GB, Black: 1569 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1569 dollar
• 512 GB: 1839 dollar
• 1 TB: 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 GB, Glacier: 1749 dollar
• 256 GB, Black: 1739 dollar
• 256 GB, Silver: 1739 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1779 dollar
• 512 GB, Black: 1999 dollar
• 512 GB, Silver: 2029 dollar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dollar
• 512 GB, Glacier: 2029 dollar
• 1 TB, Black: 2679 dollar
• 1 TB, Burgundy: 2699 dollar
• 1 TB, Glacier: 2999 dollar
• 1 TB, Silver: 2999 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 29 oktyabr holatiga tegishli. Savdo manbasi ma’lumotiga ko‘ra, smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun xariddan oldin amaldagi narxni aniqlashtirish tavsiya etiladi.
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