iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Bugungi kunda iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari e’lon qilindi. Qiymatlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta turiga qarab farqlanadi. E-SIM + E-SIM hamda SIM + E-SIM versiyalari uchun alohida narxlar belgilangan. E’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, iPhone Duo‘ning 256 GB xotirali versiyasi 3199 dollardan, 512 GB versiyasi esa 3799 dollardan taklif etilmoqda.
iPhone Duo narxlari
• 256 GB: 3199 dollar
• 512 GB: 3799 dollar
E-SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 dollar
• Glacier: 1549 dollar
• Black: 1549 dollar
• Burgundy: 1549 dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 dollar
• 1 TB: 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 dollar
• Silver: 1739 dollar
• Glacier: 1739 dollar
• Burgundy: 1779 dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 dollar
• Silver: 2019 dollar
• Glacier: 1999 dollar
• Burgundy: 2059 dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dollar
SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 dollar
• Glacier: 1579 dollar
• Black: 1579 dollar
• Burgundy: 1579 dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 dollar
• 1 TB: 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 dollar
• Black: 1739 dollar
• Silver: 1739 dollar
• Burgundy: 1769 dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 2049 dollar
• Silver: 2079 dollar
• Burgundy: 2059 dollar
• Glacier: 2049 dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 dollar
• Burgundy: 2699 dollar
• Glacier: 2999 dollar
• Silver: 2999 dollar
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Shu sababli smartfon xarid qilishdan oldin amaldagi qiymatni sotuvchidan aniqlashtirish lozim.
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