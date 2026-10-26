iPhone Duo, iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari yangilandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 26 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangilangan narxlari e’lon qilindi.
- Qurilmalar qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Masalan, iPhone Duo 256 GB xotirali versiyasi 3549 dollar, 512 GB xotiralisi esa 4599 dollar etib belgilangan.
2026 yil 26 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari ma’lum qilindi. Qiymatlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi. Qurilmalarning ayrim versiyalari o‘rtasidagi narx tafovuti ham sezilarli. Ro‘yxatda elektron SIM-karta bilan ishlaydigan versiyalar va oddiy SIM-karta hamda elektron SIM-kartani qo‘llab-quvvatlaydigan modellar alohida ko‘rsatilgan.
iPhone Duo narxlari
• 256 GB xotirali versiya: 3549 dollar
• 512 GB xotirali versiya: 4599 dollar
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari
E-SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1559 dollar
• Black: 1559 dollar
• Glacier: 1559 dollar
• Silver: 1549 dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 dollar
• 1 TB: 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 dollar
• Black: 1729 dollar
• Glacier: 1739 dollar
• Silver: 1739 dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2099 dollar
• Black: 1999 dollar
• Glacier: 1999 dollar
• Silver: 2019 dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dollar
SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1579 dollar
• Black: 1579 dollar
• Glacier: 1579 dollar
• Silver: 1549 dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 dollar
• 1 TB: 2789 dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 dollar
• Black: 1739 dollar
• Glacier: 1749 dollar
• Silver: 1759 dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2069 dollar
• Black: 2059 dollar
• Glacier: 2059 dollar
• Silver: 2089 dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: 2699 dollar
• Black: 2669 dollar
• Glacier: 2999 dollar
• Silver: 2999 dollar
Narxlar 2026 yil 26 oktyabr holatiga keltirilgan. Ular har kuni o‘zgarishi mumkin.
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