O‘zbekistonda qishki gaz ta’minoti tartibi belgilandi
2026–2027 yillar kuz-qish mavsumida aholi, ijtimoiy soha obyektlari va strategik ahamiyatga ega iste’molchilarni tabiiy gaz bilan uzluksiz ta’minlash choralari belgilandi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq, yangi tartib 2026 yil 1 oktyabrdan 2027 yil 31 martgacha amal qiladi.
Gaz resurslarini oqilona taqsimlashda birinchi navbatda aholi xonadonlari, maktablar, bog‘chalar, shifoxonalar va boshqa ijtimoiy soha obyektlarini barqaror gaz bilan ta’minlashga ustuvor ahamiyat beriladi.
Bu boradagi vazifalar Energetika vazirligi, tegishli vazirlik va idoralar, mahalliy hokimliklar hamda gaz ta’minoti tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan.
Energetika vazirligi «O‘ztransgaz» va «Hududgazta’minot» aksiyadorlik jamiyatlari hamda boshqa tashkilotlar bilan birgalikda gaz resurslari va ob-havo sharoitidan kelib chiqib, o‘n kunlik va kunlik yetkazib berish jadvallarini ishlab chiqadi.
Ushbu jadvallar har oyning 25-sanasiga qadar kuz-qish mavsumini uzluksiz o‘tkazish bo‘yicha Respublika komissiyasiga tasdiqlash uchun kiritiladi. Komissiya esa har oyning oxirgi kuniga qadar keyingi oy uchun hududlar va yirik ulgurji iste’molchilar kesimidagi jadvallarni tasdiqlaydi.
Tuman va shaharlar bo‘yicha gaz taqsimotini Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari «Hududgazta’minot»ning hududiy filiallari bilan birgalikda tashkil etadi.
Havo harorati keskin pasaygan holatlarda boshqa toifadagi iste’molchilar uchun belgilangan tartibda vaqtinchalik cheklovlar joriy etilishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…