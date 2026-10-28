iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 28 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangilangan narxlari e’lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
- Xaridorlar elektron SIM-kartali yoki oddiy va elektron SIM-kartani qo‘llab-quvvatlaydigan versiyalarni tanlashlari mumkin.
2026 yil 28 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari e’lon qilindi. Qiymatlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi. Quyida elektron SIM-kartali hamda oddiy SIM-karta va elektron SIM-kartani qo‘llab-quvvatlaydigan versiyalar narxlari keltirilgan.
iPhone Duo narxlari
• 256 GB: 3099 dollar
• 512 GB: 3599 dollar
E-SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1539 dollar
• Glacier: 1549 dollar
• Black: 1539 dollar
• Burgundy: 1549 dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 dollar
• 1 TB: 2899 dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Black: 1729 dollar
• Silver: 1739 dollar
• Glacier: 1739 dollar
• Burgundy: 1779 dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1949 dollar
• Silver: 1979 dollar
• Glacier: 1979 dollar
• Burgundy: 1999 dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dollar
SIM + E-SIM versiyalari
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Silver: 1549 dollar
• Glacier: 1589 dollar
• Black: 1569 dollar
• Burgundy: 1569 dollar
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1849 dollar
• 1 TB: 2799 dollar
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Glacier: 1749 dollar
• Black: 1739 dollar
• Silver: 1739 dollar
• Burgundy: 1769 dollar
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Black: 1999 dollar
• Silver: 2029 dollar
• Burgundy: 1999 dollar
• Glacier: 2029 dollar
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Black: 2679 dollar
• Burgundy: 2699 dollar
• Glacier: 2999 dollar
• Silver: 2999 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 28 oktyabr holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin, shuning uchun xariddan oldin joriy qiymatni aniqlashtirish lozim.
Izohlar 0
…