iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat

·14·Texno
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yil 28 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining yangilangan narxlari e’lon qilindi.
  • Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan.
  • Xaridorlar elektron SIM-kartali yoki oddiy va elektron SIM-kartani qo‘llab-quvvatlaydigan versiyalarni tanlashlari mumkin.

2026 yil 28 oktyabr holatiga ko‘ra, iPhone Duo, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari e’lon qilindi. Qiymatlar xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi. Quyida elektron SIM-kartali hamda oddiy SIM-karta va elektron SIM-kartani qo‘llab-quvvatlaydigan versiyalar narxlari keltirilgan.

iPhone Duo narxlari

• 256 GB: 3099 dollar

• 512 GB: 3599 dollar

E-SIM + E-SIM versiyalari

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1539 dollar

• Glacier: 1549 dollar

• Black: 1539 dollar

• Burgundy: 1549 dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 dollar

• 1 TB: 2899 dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 dollar

• Silver: 1739 dollar

• Glacier: 1739 dollar

• Burgundy: 1779 dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1949 dollar

• Silver: 1979 dollar

• Glacier: 1979 dollar

• Burgundy: 1999 dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dollar

SIM + E-SIM versiyalari

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 dollar

• Glacier: 1589 dollar

• Black: 1569 dollar

• Burgundy: 1569 dollar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1849 dollar

• 1 TB: 2799 dollar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 dollar

• Black: 1739 dollar

• Silver: 1739 dollar

• Burgundy: 1769 dollar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 dollar

• Silver: 2029 dollar

• Burgundy: 1999 dollar

• Glacier: 2029 dollar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 dollar

• Burgundy: 2699 dollar

• Glacier: 2999 dollar

• Silver: 2999 dollar

Keltirilgan narxlar 2026 yil 28 oktyabr holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin, shuning uchun xariddan oldin joriy qiymatni aniqlashtirish lozim.

Phone DuoiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxSmartfon Narxlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlariKecha 10:59iPhone Duo, iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari yangilandiiPhone Duo, iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari yangilandi26 oktabr 12:39iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandiiPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi19 oktabr 14:06iPhone Duo va iPhone 18 Pro modellari: bugungi narxlariPhone Duo va iPhone 18 Pro modellari: bugungi narxlar25 oktabr 11:26iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi23 oktabr 14:01iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 20 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 20 oktyabrdagi narxlari20 oktabr 15:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?