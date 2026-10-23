Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?

·72·Texno
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ilon Mask boshchiligidagi Tesla kompaniyasi 2026-yil 15-oktyabrda taqdim etilgan yangi avlod Roadster superkarining texnologik imkoniyatlari bilan avtomobil olamini hayratga soldi.
  • Mazkur elektromobil siqilgan havo dvigatellari yordamida havoda manyovr qilish va 0,59 soniyada 97 km/soat tezlikka chiqish kabi noyob ko‘rsatkichlarga ega.

Ilon Mask boshchiligidagi Tesla kompaniyasi o‘zining eng shov-shuvli va uzoq kutilgan loyihasi — yangi avlod Roadster superkarining tafsilotlari bilan avtomobil olamini yana bir bor larzaga keltirdi.

2026 yil 15 oktyabrda taqdim etilgan mazkur elektromobilning texnologik imkoniyatlari an’anaviy giperkarlar chegarasidan ancha ilgarilab ketgan: siqilgan havo dvigatellari, bir soniyadan kam vaqtda yuz kilometrlik tezlikka chiqish va hatto qisqa muddatli «havoda manyovr qilish» qobiliyati.

Biroq, taniqli ilmiy-tahliliy nashr Naked Science tomonidan e’lon qilingan tahlilda muhim savol ko‘tarildi: hayratlanarli ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan ushbu qimmatbaho superkar Tesla'ning ommaviy bozordagi jiddiy raqobat muammolarini hal eta oladimi?

Siqilgan havo tizimi: Mashina qanday qilib «uchadi»?

Yangi Roadster'ning eng shov-shuvli jihati uning kosmik va aerodinamik texnologiyalar uyg‘unligida yaratilganidir:

  • Reaktiv soplolar va manyovrlar: Yuqori bosimli ballonlardagi siqilgan havo avtomobilning old, orqa va pastki qismida joylashgan maxsus soplolar orqali katta kuch bilan chiqariladi. Bu samolyot kabi uzoq masofaga uchish emas, balki mashinaga qisqa lahzalarda havoga ko‘tarilish va hatto havoda aylanish kabi manyovrlarni amalga oshirish imkonini beradi;

  • Ventilyatorli bosilish kuchi: Korpus tagidagi kuchli ventilyatorlar havoni so‘rib olib, yuzaga bosilish kuchini (downforce) keskin oshiradi. Bu burilishlarda g‘ildiraklarning asfalt bilan tutashuvini mukammal darajaga yetkazadi.

Aqlbovar qilmas dinamika: 0,59 soniya va kosmonavtlar yuklamasi

Taqdim etilgan texnik ko‘rsatkichlar giperkarlar rekordini yangilamoqda:

  • Raketa tezlanishi: Standart model 0 dan 97 km/soat tezlikka bor-yo‘g‘i 0,81 soniyada chiqadi. Ekstremal Rocket versiyasi esa bu masofani hayratlanarli 0,59 soniyada bosib o‘tadi;

  • Dahshatli jismoniy yuklama: Bunday keskin tezlanish vaqtida haydovchi tanasiga tushadigan gravitatsion bosim oddiy modelda 3,4 g, Rocket variantida esa 4,6 g ga yetadi. Bu qiluvchi uchuvchilar yoki kosmonavtlar boshdan kechiradigan yuklamaga teng bo‘lib, boshqaruvchidan alohida jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi;

  • Quvvat va zaxira: Modelning motor quvvati 1 megavatt, batareya sig‘imi 150 kVt/soatni tashkil etadi. Zaryadni 15 foizdan 85 foizgacha to‘ldirish 10 daqiqa vaqt oladi, bir quvvatlanishda kamida 480 km masofa bosib o‘tiladi, maksimal tezlik esa 370 km/soatdan yuqoridir.

(Qayd etish lozimki, bu ko‘rsatkichlar hozircha taqdimot ma’lumotlari bo‘lib, hali mustaqil poligon sinovlarida tasdiqlanmagan).

Seriyali ishlab chiqarish va kutilayotgan to‘siqlar

Roadster'ning konveyerga chiqishi 2028 yilga rejalashtirilgan. Biroq loyiha yo‘lida bir qator qiyinchiliklar mavjud:

  • Narx va xaridorlar doirasi: Ilgari aytilgan 250 ming dollarlik boshlang‘ich narx hozircha yakuniy emas. Narx qimmatlashsa, u faqat sanoqli kolleksionerlar o‘yinchog‘iga aylanib qolishi mumkin (xuddi kutilganidan ancha qimmat chiqqan Cybertruck kabi);

  • Qonuniy ruxsatlar: Siqilgan havo soplolari va reaktiv tezlanish tizimiga ega avtoning umumiy foydalanishdagi yo‘llarda yurishiga xavfsizlik organlari qanday baho berishi noma’lum.

Asosiy muammo: Xitoy ekspansiyasi va arzon elektromobillar taqchilligi

Naked Science ekspertizasining bosh xulosasi shundan iboratki, Tesla superkarlar bilan jamoatchilikni hayratga solayotgan bir paytda, kompaniyaning ommaviy bozordagi mavqeiga putur yetmoqda:

  • Xitoy raqobati: Xitoy ishlab chiqaruvchilari kun sayin yangi, sifatli va eng muhimi — arzon elektromobillarni konveyerdan chiqarib, Tesla'ni global bozorlardan siqib chiqarmoqda;

  • Xato strategiya xavfi: Muallif Tesla'ning arzon, ommabop yangi platformalar o‘rniga haddan tashqari ko‘p e’tiborni murakkab robotaksi va qimmat giperkarlarga qaratayotganini tanqid qiladi. Haydovchisiz transportni joriy etish esa ko‘plab huquqiy, iqtisodiy va texnik to‘siqlarga duch kelmoqda.

Roadster Tesla muhandisligining cho‘qqisi bo‘lishi mumkin. Ammo kompaniyaning kelajak taqdiri bunday superkarlarga emas, balki ushbu ilg‘or texnologiyalarni keng ommaga mo‘ljallangan arzon avtomobillarga nechog‘li tez tatbiq eta olishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

TeslaRoadsterIlon MaskElektromobillar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)15 oktabr 08:08Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)Havoga ko‘tarilish imkoniyati: Uzoq kutilgan Tesla Roadster taqdim etildi (video)16 oktabr 12:22Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidiIlon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi8 oktabr 17:30SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaSpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda2 oktabr 13:55Tesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildiTesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildi24 sentabr 14:58Tesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildiTesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildi10 avgust 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi