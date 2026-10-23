Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ilon Mask boshchiligidagi Tesla kompaniyasi 2026-yil 15-oktyabrda taqdim etilgan yangi avlod Roadster superkarining texnologik imkoniyatlari bilan avtomobil olamini hayratga soldi.
- Mazkur elektromobil siqilgan havo dvigatellari yordamida havoda manyovr qilish va 0,59 soniyada 97 km/soat tezlikka chiqish kabi noyob ko‘rsatkichlarga ega.
Ilon Mask boshchiligidagi Tesla kompaniyasi o‘zining eng shov-shuvli va uzoq kutilgan loyihasi — yangi avlod Roadster superkarining tafsilotlari bilan avtomobil olamini yana bir bor larzaga keltirdi.
2026 yil 15 oktyabrda taqdim etilgan mazkur elektromobilning texnologik imkoniyatlari an’anaviy giperkarlar chegarasidan ancha ilgarilab ketgan: siqilgan havo dvigatellari, bir soniyadan kam vaqtda yuz kilometrlik tezlikka chiqish va hatto qisqa muddatli «havoda manyovr qilish» qobiliyati.
Biroq, taniqli ilmiy-tahliliy nashr Naked Science tomonidan e’lon qilingan tahlilda muhim savol ko‘tarildi: hayratlanarli ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan ushbu qimmatbaho superkar Tesla'ning ommaviy bozordagi jiddiy raqobat muammolarini hal eta oladimi?
Siqilgan havo tizimi: Mashina qanday qilib «uchadi»?
Yangi Roadster'ning eng shov-shuvli jihati uning kosmik va aerodinamik texnologiyalar uyg‘unligida yaratilganidir:
Reaktiv soplolar va manyovrlar: Yuqori bosimli ballonlardagi siqilgan havo avtomobilning old, orqa va pastki qismida joylashgan maxsus soplolar orqali katta kuch bilan chiqariladi. Bu samolyot kabi uzoq masofaga uchish emas, balki mashinaga qisqa lahzalarda havoga ko‘tarilish va hatto havoda aylanish kabi manyovrlarni amalga oshirish imkonini beradi;
Ventilyatorli bosilish kuchi: Korpus tagidagi kuchli ventilyatorlar havoni so‘rib olib, yuzaga bosilish kuchini (downforce) keskin oshiradi. Bu burilishlarda g‘ildiraklarning asfalt bilan tutashuvini mukammal darajaga yetkazadi.
Aqlbovar qilmas dinamika: 0,59 soniya va kosmonavtlar yuklamasi
Taqdim etilgan texnik ko‘rsatkichlar giperkarlar rekordini yangilamoqda:
Raketa tezlanishi: Standart model 0 dan 97 km/soat tezlikka bor-yo‘g‘i 0,81 soniyada chiqadi. Ekstremal Rocket versiyasi esa bu masofani hayratlanarli 0,59 soniyada bosib o‘tadi;
Dahshatli jismoniy yuklama: Bunday keskin tezlanish vaqtida haydovchi tanasiga tushadigan gravitatsion bosim oddiy modelda 3,4 g, Rocket variantida esa 4,6 g ga yetadi. Bu qiluvchi uchuvchilar yoki kosmonavtlar boshdan kechiradigan yuklamaga teng bo‘lib, boshqaruvchidan alohida jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi;
Quvvat va zaxira: Modelning motor quvvati 1 megavatt, batareya sig‘imi 150 kVt/soatni tashkil etadi. Zaryadni 15 foizdan 85 foizgacha to‘ldirish 10 daqiqa vaqt oladi, bir quvvatlanishda kamida 480 km masofa bosib o‘tiladi, maksimal tezlik esa 370 km/soatdan yuqoridir.
(Qayd etish lozimki, bu ko‘rsatkichlar hozircha taqdimot ma’lumotlari bo‘lib, hali mustaqil poligon sinovlarida tasdiqlanmagan).
Seriyali ishlab chiqarish va kutilayotgan to‘siqlar
Roadster'ning konveyerga chiqishi 2028 yilga rejalashtirilgan. Biroq loyiha yo‘lida bir qator qiyinchiliklar mavjud:
Narx va xaridorlar doirasi: Ilgari aytilgan 250 ming dollarlik boshlang‘ich narx hozircha yakuniy emas. Narx qimmatlashsa, u faqat sanoqli kolleksionerlar o‘yinchog‘iga aylanib qolishi mumkin (xuddi kutilganidan ancha qimmat chiqqan Cybertruck kabi);
Qonuniy ruxsatlar: Siqilgan havo soplolari va reaktiv tezlanish tizimiga ega avtoning umumiy foydalanishdagi yo‘llarda yurishiga xavfsizlik organlari qanday baho berishi noma’lum.
Asosiy muammo: Xitoy ekspansiyasi va arzon elektromobillar taqchilligi
Naked Science ekspertizasining bosh xulosasi shundan iboratki, Tesla superkarlar bilan jamoatchilikni hayratga solayotgan bir paytda, kompaniyaning ommaviy bozordagi mavqeiga putur yetmoqda:
Xitoy raqobati: Xitoy ishlab chiqaruvchilari kun sayin yangi, sifatli va eng muhimi — arzon elektromobillarni konveyerdan chiqarib, Tesla'ni global bozorlardan siqib chiqarmoqda;
Xato strategiya xavfi: Muallif Tesla'ning arzon, ommabop yangi platformalar o‘rniga haddan tashqari ko‘p e’tiborni murakkab robotaksi va qimmat giperkarlarga qaratayotganini tanqid qiladi. Haydovchisiz transportni joriy etish esa ko‘plab huquqiy, iqtisodiy va texnik to‘siqlarga duch kelmoqda.
Roadster Tesla muhandisligining cho‘qqisi bo‘lishi mumkin. Ammo kompaniyaning kelajak taqdiri bunday superkarlarga emas, balki ushbu ilg‘or texnologiyalarni keng ommaga mo‘ljallangan arzon avtomobillarga nechog‘li tez tatbiq eta olishiga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Izohlar 0
…