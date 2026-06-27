Семенё: «Хорватияга қарши 90 дақиқа биргаликда ҳимояланишимиз керак»
Гана миллий жамоаси ҳужумчиси Антуан Семенё 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг сўнгги туридан ўрин олган Хорватияга қарши учрашув олдидан матбуот анжуманида иштирок этди.
Форварднинг таъкидлашича, жамоанинг ҳозирги ўйин моделидаги энг муҳим жиҳат — ҳимоядаги тартиб-интизом ва бутун учрашув давомида биргаликда тўғри ҳаракат қилиш.
«Жамоа учун энг муҳими — керакли натижага эришиш мақсадида 90 дақиқа давомида биргаликда ҳимояланиш. Айнан шу вазифани бажаришимиз керак», — деди Семенё.
У ўзининг аввалги жамоаларида ҳам ҳимоявий вазифаларга катта эътибор қаратилганини ва бундай услубга кўникиб улгурганини қўшимча қилди.
«Аввал ўйнаган жамоамда ҳам етарлича ҳимояланардик. Шунинг учун бу мен учун янгилик эмас», — деди футболчи.
Семенёнинг айтишича, Гана футболчилари гуруҳдаги вазиятни яхши англаб турибди. Бироқ жамоа ҳали ҳеч нарса ҳал бўлмаганини унутмаслиги керак.
«Барча нима бўлаётганини яхши тушуниб турибди ва ҳозирги ҳолатдан мамнун. Лекин воқеалардан олдинга ўтиб кетмаслигимиз лозим», — дея қўшимча қилди форвард.
Маълумот учун, сўнгги тур олдидан Англия ва Гана ҳисобида 4 тадан очко бор. Хорватия 3 очко билан кейинги поғонада бормоқда, Панама эса ҳозирча очко жамғара олмаган.
…