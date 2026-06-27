Ўзбекистонда 16 ёшгача болалар учун ижтимоий тармоқлар чекланиши мумкин
Ўзбекистонда 16 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини қонун билан чеклаш таклиф қилинмоқда. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги бу бўйича қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ташаббусини илгари сурди.
Вазир Эъзозхон Каримова ўқувчиларнинг рақамли муҳитдаги хатти-ҳаракатлари устидан назоратни кучайтириш зарурлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, мактабларда амал қилаётган ички қоидалар ва телефондан фойдаланишга қўйилган чекловлар кутилган натижани бермаяпти.
Таклиф этилаётган ҳужжат орқали болалар ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши учун аниқ талаблар белгилаш режалаштирилган. Шу билан бирга, ўқувчиларда технологиялардан масъулиятли фойдаланиш маданиятини шакллантириш мақсад қилинган.
Қонун лойиҳаси тайёрлангач, уни жамоатчилик муҳокамасига қўйиш режалаштирилмоқда. Ҳозирча чекловларнинг аниқ тартиби, қайси платформаларни қамраб олиши ва назорат механизми ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
…