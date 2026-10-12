Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқда

·43·Ўзбекистон
Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши кутилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 13-октябр куни Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида, хусусан тоғли жойларда кучли ёғингарчилик кутилмоқда.
  • Тошкент, Қорақалпоғистон, Хоразм, Сирдарё ва Жиззах вилоятларида ёғингарчилик бўлмайди.
  • Бухоро, Навоий, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг айрим жойларида ёмғир ёғиши мумкин, Фарғона водийсида эса кечаси ва эрталаб ёмғир ва туман кузатилиши мумкин.

13 октябрь куни Ўзбекистоннинг бир қатор ҳудудларида ёмғир ёғиши, тоғли жойларда эса кучли ёғингарчилик кузатилиши мумкин. Бу ҳақда Ўзгидромет эртанги кун учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёмғир ёғиши кутилмайди. Ҳарорат кечаси 12–14, кундузи 22–24 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Бу ҳудудларда кечаси ҳаво 8–13 даража, кундузи эса 21–26 даража илиқ бўлади.

Бухоро ва Навоий вилоятларининг айрим жойларида ёмғир ёғиши мумкин. Ҳарорат кечаси 8–13, кундузи 20–25 даражани ташкил этади.

Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятларида ёғингарчилик кутилмайди. Кечаси 10–15 даража, кундузи 20–25 даража илиқ ҳаво кузатилади.

Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида куннинг иккинчи ярмида айрим жойларда ёмғир ёғиши эҳтимоли бор. Самарқандда ҳарорат кечаси 10–15, кундузи 18–23 даража, Қашқадарё ва Сурхондарёда эса кечаси 10–15, кундузи 21–26 даража бўлади.

Фарғона водийси вилоятлари — Андижон, Наманган ва Фарғонада кечаси ҳамда эрталаб айрим жойларда ёмғир ёғиши ва туман тушиши мумкин. Кундузи ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 10–15, кундузи 18–23 даража атрофида бўлади.

Тоғ олди ва тоғли ҳудудларда эса вақти-вақти билан ёмғир ёғади, айрим жойларда ёғингарчилик кучли бўлиши мумкин. Баланд тоғларда ёмғир қорга айланиши эҳтимоли бор. Шунингдек, туман тушиши, сел ва сув тошқинлари юзага келиши мумкин.

Республика бўйлаб шамол тезлиги асосан 3–14 м/с оралиғида бўлиши кутилмоқда. Тоғли ҳудудларда кечаси 5–10, кундузи 14–19 даража илиқ бўлади.

Ўзгидромет13 октябрьёғингарчиликёмғир
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкинЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкин9 сентябр 14:45Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Кеча 15:56“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилаётган ҳудудларни маълум қилди4 октябр 16:26Дам олиш кунлари Ўзбекистонда ёмғир ёғиши мумкинДам олиш кунлари Ўзбекистонда ёмғир ёғиши мумкин25 сентябр 13:0822 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда22 май куни Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида кучли ёмғир кутилмоқда21 май 16:12Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?22 июл 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)