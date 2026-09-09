Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкин

·11·Ўзбекистон
Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкин

10 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди.

Маълумотларга кўра, Тошкент шаҳрида ҳаво бироз булутли бўлади, кун давомида булутлилик ўзгариб туради. Пойтахтда ёғингарчилик кутилмаяпти. Кечаси ҳаво ҳарорати 18–20 даража, кундузи эса 35–37 даража илиқ бўлиши прогноз қилинмоқда.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлади, айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин. Ҳарорат кечаси 11-16 даража, кундузи 25-30 даража бўлади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин. Баъзи жойларда 13-18 м/с гача кучаяди, айрим жойларда чанг-тўзонлар билан кузатилади. Ҳарорат кечаси 15-20 даража, кундузи 32-37 даража бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳаво бироз булутли, баъзи жойларда ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 15-20 даража, кундузи 32-37 даража бўлади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво бироз булутли бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 15-20 даража, кундузи 33-38 даража бўлади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво бироз булутли, баъзи жойларда ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 15-20 даража, кундузи 32-37 даража бўлади.

Республиканинг тоғли ҳудудларида ҳаво бироз булутли, баъзи жойларда ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечаси 12-17 даража, кундузи 23-28 даража бўлади.

ҲавоЎзбекистонТошкентЁмғирҲаво ўзгарувчанТошкент прогнозЎзгидромет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиБугун, 14:18Давлат муассасалари фаолиятига кескин чеклов: Янги муассасалар ташкил этиш тақиқланадиДавлат муассасалари фаолиятига кескин чеклов: Янги муассасалар ташкил этиш тақиқланадиБугун, 11:00Ер савдосида муҳим ўзгариш: 3 ой сотилмаган ерлар учун «тайёр пакет» тизими жорий этилдиЕр савдосида муҳим ўзгариш: 3 ой сотилмаган ерлар учун «тайёр пакет» тизими жорий этилдиБугун, 10:54Судялар учун минимал ёш 35 ёшдан 30 ёшга туширилиши мумкинСудялар учун минимал ёш 35 ёшдан 30 ёшга туширилиши мумкинБугун, 07:22Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Кеча, 22:01Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларКеча, 21:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди