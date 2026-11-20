Дам олиш кунлари Ўзбекистонда ҳарорат 28 даражагача чиқади: ёмғир қайси ҳудудларда ёғади?
21–22 ноябрь кунлари Ўзбекистоннинг катта қисмида кузга хос илиқ об-ҳаво сақланади. Айрим вилоятларда кундузи ҳарорат 25–28 даражагача кўтарилиши мумкин. Бироқ дам олиш кунлари ҳамма ҳудудларда бир хил ўтмайди: баъзи жойларда ёмғир, тоғларда эса ёмғир ва қор ёғиши эҳтимоли бор.
Ўзгидромет маълумотларига кўра, шанба ва якшанба кунлари республика бўйлаб ўзгарувчан булутли об-ҳаво кузатилади. Аксарият ҳудудларда ёғингарчилик кутилмаётган бўлса-да, айрим вилоятларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин.
Кундузги ҳарорат ҳудудларга қараб 13–28 даража оралиғида бўлади. Шунинг учун дам олиш кунлари сафар ёки сайрни режалаштираётганлар ўз ҳудудидаги об-ҳаво маълумотларини ҳисобга олиши керак.
Қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин?
21 ноябрь, шанба куни Самарқанд ва Қашқадарё вилоятларининг айрим жойларида қисқа муддатли ёмғир эҳтимоли бор. Бухоро ва Навоий вилоятларининг айрим ҳудудларида ҳам ёғингарчилик кузатилиши мумкин.
22 ноябрь, якшанба куни эса мамлакатнинг шимолий ҳудудларида баъзи жойларда ёмғир ёғиши эҳтимоли сақланади.
Республиканинг тоғли ҳудудларида дам олиш кунлари вақти-вақти билан ёғингарчилик бўлади. Бу ерларда ёмғир ва қор ёғиши мумкин.
Вилоятларда ҳарорат қандай бўлади?
21–22 ноябрь кунлари ҳудудлар кесимида қуйидаги ҳарорат кўрсаткичлари кутилмоқда:
Тошкент, Самарқанд, Жиззах ва Сирдарё вилоятлари: 21 ноябрь куни кундузи 17–22 даража, 22 ноябрь куни эса 20–25 даража илиқ.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: шанба куни 18–23 даража, якшанба куни 23–28 даража илиқ.
Бухоро ва Навоий вилоятлари: шанба куни 17–22 даража, якшанба куни 22–27 даража илиқ.
Қорақалпоғистон ва Хоразм: кундузи 13–18 даража илиқ.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари: кундузи 13–18 даража илиқ.
Тоғли ҳудудлар: кундузи 12–17 даража илиқ.
Кечалари ҳарорат ҳудудларга қараб фарқ қилади. Айрим вилоятларда 2–7 даража, марказий ва жанубий ҳудудларда эса 9–15 даража илиқ бўлиши кутилмоқда.
Тошкентда дам олиш кунлари ёмғир ёғмайди
Пойтахтда 21–22 ноябрь кунлари ўзгарувчан булутли, асосан қуруқ об-ҳаво бўлиши кутилмоқда.
Шанба куни кундузи ҳаво ҳарорати 17–22 даража, якшанба куни эса 20–25 даража илиқ бўлади. Кечалари 9–14 даража атрофида ҳарорат кузатилади.
Шамол шарқдан 7–12 метр/сония тезликда эсади. Айрим жойларда унинг тезлиги 13–18 метр/сониягача кучайиши мумкин.
Шамол кучаяди, чанг-тўзон ва туман кузатилиши мумкин
Дам олиш кунлари республика бўйлаб шарқий йўналишдаги шамол эсади. Унинг тезлиги асосан 7–12 метр/сонияни ташкил этади, айрим ҳудудларда эса 13–18 метр/сониягача кучайиши мумкин.
Бухоро, Навоий, Тошкент, Самарқанд, Жиззах, Сирдарё, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг айрим жойларида шамол таъсирида чанг-тўзон кўтарилиши эҳтимоли бор. Шунингдек, баъзи ҳудудларда туман тушиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, 21–22 ноябрь кунлари Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз ва нисбатан илиқ об-ҳаво устунлик қилади. Айниқса, жанубий вилоятларда ҳарорат 28 даражагача кўтарилиши мумкин. Бироқ тоғли ҳудудларда ёмғир ва қор, айрим вилоятларда эса шамол кучайиши эҳтимолини ҳам инобатга олиш лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…