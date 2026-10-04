“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилayotgan ҳудудларни маълум қилди

·0·Ўзбекистон
“Ўзгидромет” ҳафта бошида ёмғир кутилayotgan ҳудудларни маълум қилди

Ўзгидромет5 октябрь, душанба куни учун Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди. Прогнозларга кўра, ҳафта бошида айрим ҳудудларда ёмғир ёғади, шимолий вилоятларда эса ҳаво ҳарорати сезиларли пасаяди.

Маълумотларга кўра, 5 октябрь куни шимолий ҳудудларда ҳарорат кечаси 2 даражагача, кундузи эса 12 даражагача тушиши мумкин. Республика тоғларида ёғингарчилик кузатилиб, баланд тоғли ҳудудларда ёмғир қорга айланиши эҳтимоли бор.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Кечаси ва эрталаб вақт-вақти билан ёмғир ёғиши мумкин, кундузи эса ёғингарчилик кутилмайди. Ғарбдан соатига 3-8 метр тезликда шамол эсади. Ҳарорат кечаси 9-11 даража, кундузи 17-19 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Ғарбдан 7-12 метр/секунд тезликда шамол эсади. Ҳарорат кечаси 2-7 даража илиқ, кундузи 12-17 даража бўлиши прогноз қилинган.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик эҳтимоли йўқ. Ғарбдан 7-12 метр/секунд тезликда шамол эсади. Кечаси ҳарорат 5-10 даража, кундузи 14-19 даража бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида кечаси ва эрталаб айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин. Кундузи эса ёғингарчилик кутилмайди. Шамол ғарбдан 7-12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 8-13 даража, кундузи 15-20 даража бўлиши кутилмоқда.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, бироқ ёғингарчилик кутилмайди. Ғарбдан 7-12 метр/секунд тезликда шамол эсади. Ҳарорат кечаси 10-15 даража, кундузи 18-23 даражагача кўтарилади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида эса ёмғир ёғиши, айрим ҳудудларда ёғингарчилик кучли бўлиши мумкин. Ғарбдан 5-10 метр/секунд тезликда шамол эсади. Ҳарорат кечаси 10-15 даража, кундузи 15-20 даража атрофида бўлади.

Республиканинг тоғолди ва тоғли ҳудудларида вақт-вақти билан ёмғир ёғади, баъзи жойларда ёғингарчилик кучли бўлиши мумкин. Айрим ҳудудларда момақалдироқ кузатилиши эҳтимоли бор. Баланд тоғларда ёғингарчилик қорга айланиши мумкин.

Шунингдек, тоғли ва тоғолди ҳудудларида сел-сув тошқини ҳодисалари юзага келиш эҳтимоли мавжуд. Бу ҳудудларда ғарбдан 7-12 метр/секунд тезликда шамол эсади, айрим жойларда унинг тезлиги 15-20 метр/секундгача кучайиши мумкин. Ҳарорат кечаси 7-12 даража, кундузи 10-15 даража бўлади.

“Ўзгидромет” аввалроқ дам олиш кунларидан бошлаб об-ҳаво кескин ўзгариши, ҳарорат пасайиши ва ёғингарчиликлар кузатилишидан огоҳлантирган эди.

Шунингдек, 5-6 октябрь кунлари республиканинг айрим ҳудудларида туман тушиши мумкинлиги маълум қилинди.

Ўзгидромет5 октябрьоб-ҳаво прогнозТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3 октябрь куни Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?3 октябрь куни Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?Кеча 00:07Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкинЭртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин1 октябр 15:25Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?30 сентябр 15:20Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди29 сентябр 10:2629 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?29 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?28 сентябр 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади