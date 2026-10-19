Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллион кишидан ошди

·29·Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллион кишидан ошди

2026 йил 1 октябрь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 39 миллион 535 минг 225 кишини ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди. Кўрсаткич аҳолини рўйхатга олиш натижалари ҳисобга олинган ҳолда шакллантирилган.

Ўтган йилнинг шу даври билан таққослаганда, мамлакат аҳолиси 692,2 минг кишига кўпайган. Бу 1,8 фоизлик ўсишни англатади.

Ҳудудлар кесимида энг кўп аҳоли Самарқанд вилоятида қайд этилган. Бу ерда 4 миллион 462 минг 783 киши истиқомат қилади. Фарғона вилояти 4 миллион 293 минг 1 киши билан иккинчи ўринда турибди.

Аҳоли сони бўйича кейинги ўринларни қуйидаги ҳудудлар эгаллаган:

• Тошкент вилояти: 3 799 043 киши

• Қашқадарё вилояти: 3 746 228 киши

• Андижон вилояти: 3 574 464 киши

• Тошкент шаҳри: 3 278 512 киши

• Наманган вилояти: 3 190 767 киши

• Сурхондарё вилояти: 3 030 030 киши

• Қорақалпоғистон Республикаси: 2 166 044 киши

• Хоразм вилояти: 2 162 068 киши

• Бухоро вилояти: 2 125 129 киши

• Жиззах вилояти: 1 545 176 киши

Аҳоли сони энг кам ҳудуд Сирдарё вилояти бўлиб, бу ерда 965,4 минг киши яшайди.

Ўзбекистон аҳолисиМиллий статистика қўмитасиСамарқанд вилоятиФарғона вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ошдиЎзбекистонда бензин ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ошди12 октябр 09:44Ўзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқдаЎзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқда9 октябр 14:21Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиМамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилинди8 октябр 10:18Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...7 октябр 10:26Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?7 октябр 10:23Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиЎзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилинди7 октябр 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?