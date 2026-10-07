Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...

·2·Ўзбекистон
Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...

Ўзбек дастурхонининг шоҳ таоми бўлмиш миллий паловни уй шароитида тайёрлаш харажатлари қанчага тушади? Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг сентябрь ойи якунлари бўйича ҳудудлар кесимида бир килограмм палов тайёрлаш учун зарур хомашёлар қийматини ҳисоблаб чиқди.

Таҳлилларга кўра, республика бўйича 1 кг ош пишириш учун кетадиган харажатлар ҳудудлар бўйича 111 минг сўмдан 132 минг сўмгача бўлган оралиқни ташкил этмоқда. Энг қиммат кўрсаткич Тошкент шаҳрида, энг арзон қиймат эса Қорақалпоғистон Республикасида қайд этилди.

Ҳудудлар рейтинги: Қаерда қиммат, қаерда арзон?

Ҳудудлардаги озиқ-овқат бозорларидаги нарх-наводан келиб чиқиб, 1 кг паловнинг маҳсулот қиймати қуйидагича тақсимланди:

  • Энг қиммат учлик: Рўйхатнинг юқори поғоналарини Тошкент шаҳри (132 625 сўм), Фарғона вилояти (129 142 сўм) ва Тошкент вилояти (126 786 сўм) банд этди;

  • Ўрта поғоналар: Самарқанд (125 828 сўм), Қашқадарё (124 515 сўм), Сурхондарё (123 762 сўм), Бухоро (123 248 сўм), Навоий (123 110 сўм), Хоразм (122 563 сўм), Наманган (121 679 сўм) ва Жиззах (121 331 сўм) вилоятларида харажат 121–125 минг сўм атрофида бўлмоқда;

  • Энг арзон ҳудудлар: Сирдарё вилояти (117 600 сўм), Андижон вилояти (118 112 сўм) ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси (111 955 сўм) палов маҳсулотлари нархи энг мақбул бўлган манзиллар сифатида қайд этилди.

Ҳисоб-китоб мезони: 1 кг палов учун қанча маҳсулот керак?

Статистика қўмитаси мазкур қийматларни муайян стандарт рецепт асосида, бозорлардаги ўртача истеъмол нархларини инобатга олган ҳолда шакллантирган:

  • Мол гўшти: 700 грамм;

  • Гуруч («Лазер» нави): 1 килограмм;

  • Сабзи: 1 килограмм;

  • Кунгабоқар ёғи: 0,3 литр;

  • Пиёз: 300 грамм;

  • Нўхат: 100 грамм;

  • Зира: 10 грамм;

  • Ош тузи: 20 грамм.

Мутасаддиларнинг алоҳида эслатиб ўтишича, ушбу келтирилган рақамлар умумий овқатланиш муассасалари (ошхоналар ва чойхоналар)да тайёр ҳолда сотилаётган бир килограмм палов нархини эмас, балки айнан уни уйда тайёрлаш учун сарфланадиган хомашё маҳсулотларининг соф қийматини ифодалайди.

Миллий статистика қўмитасипаловТошкентҚорақалпоғистон Республикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етдиЎзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди27 сентябр 12:05Қашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилдиҚашқадарёда нечта электромобиль бор? Расмий маълумот берилди27 сентябр 01:19Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Бугун 10:23Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиЎзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиБугун 10:20Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?1 октябр 13:23Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин