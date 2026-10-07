Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил 1-январ ҳолатига Ўзбекистонда жами 39 283 та мактабгача таълим ташкилоти фаолият юритмоқда, бу 2024-йилга нисбатан 1 225 тага кўпайган.
- Ушбу ўсишнинг асосий қисмини 29 196 та оилавий нодавлат боғчалар ташкил этади.
- Боғчалар сони бўйича Қашқадарё вилояти 4 458 та билан биринчи ўринни эгаллаган, ундан кейин Самарқанд (4 443 та) ва Фарғона (4 341 та) вилоятлари келади.
Ўзбекистонда мактабгача таълим тизимини қамраб олиш кўламини кенгайтириш ва хусусий секторни қўллаб-қувватлаш натижасида болалар боғчалари тармоғи кенгайишда давом этмоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги расмий маълумотларга кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига мамлакат бўйлаб фаолият юритаётган мактабгача таълим ташкилотларининг умумий сони нақ 39 283 тага етди.
Ушбу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 1 225 тага ёки 3,2 фоизга кўпайган бўлиб, мактабгача ёшдаги болаларни тизимга жалб этиш динамикаси барқарор ўсиб бораётганини кўрсатади.
Оилавий нодавлат боғчалар — тизимнинг асосий драйвери
Мактабгача таълим соҳасида нодавлат сектор, хусусан, оилавий шаклдаги боғчалар тармоқнинг асосий улушини ташкил этмоқда:
29 мингдан ортиқ оилавий боғча: Ҳозирда фаолият кўрсатаётган барча боғчаларнинг 29 196 таси оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари ҳиссасига тўғри келади;
Ўсиш кўрсаткичи: Оилавий нодавлат ташкилотлари сони 2024 йил билан таққослаганда 467 тага (1,6 фоиз) ошган бўлиб, чекка ҳудудлардаги қамров муаммосини ҳал қилишда муҳим ўрин тутмоқда.
Ҳудудлар рейтинги: Воҳа ва водийда юқори кўрсаткичлар
Боғчалар сони бўйича вилоятлар кесими таҳлил қилинганда, энг кўп мактабгача таълим муассасалари демографик жиҳатдан йирик ҳудудларда жойлашгани ойдинлашади:
Пешқадам учлик: Биринчи ўринни Қашқадарё вилояти 4 458 та ташкилот билан эгаллаб турибди. Кейинги ўринларда Самарқанд вилояти (4 443 та) ва Фарғона вилояти (4 341 та) бормоқда;
Водийнинг фаоллиги: Андижон (4 308 та) ва Наманган вилоятларида (4 042 та) ҳам 4 мингдан зиёд боғчалар ишлаб турибди;
Ўрта ва қуйи поғоналар: Сурхондарё вилоятида 3 382 та, Тошкент вилоятида 2 447 та, Бухорода 2 234 та ва Хоразмда 2 111 та маскан болаларни қабул қилмоқда.
Ҳудудлар бўйича тўлиқ тақсимот:
Қашқадарё вилояти — 4 458 та
Самарқанд вилояти — 4 443 та
Фарғона вилояти — 4 341 та
Андижон вилояти — 4 308 та
Наманган вилояти — 4 042 та
Сурхондарё вилояти — 3 382 та
Тошкент вилояти — 2 447 та
Бухоро вилояти — 2 234 та
Хоразм вилояти — 2 111 та
Қорақалпоғистон Республикаси — 1 788 та
Жиззах вилояти — 1 709 та
Навоий вилояти — 1 481 та
Тошкент шаҳри — 1 350 та
Сирдарё вилояти — 1 189 та
Мазкур тақсимот мамлакатда боғчалар қурилиши ва оилавий боғчалар ташкил этилиши аҳоли зичлиги юқори бўлган вилоятлар билан бирга, марказдан олис чекка ҳудудларда ҳам изчил кенгайиб бораётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…