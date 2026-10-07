Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилинди

·16·Ўзбекистон
Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил 1-январ ҳолатига Ўзбекистонда жами 39 283 та мактабгача таълим ташкилоти фаолият юритмоқда, бу 2024-йилга нисбатан 1 225 тага кўпайган.
  • Ушбу ўсишнинг асосий қисмини 29 196 та оилавий нодавлат боғчалар ташкил этади.
  • Боғчалар сони бўйича Қашқадарё вилояти 4 458 та билан биринчи ўринни эгаллаган, ундан кейин Самарқанд (4 443 та) ва Фарғона (4 341 та) вилоятлари келади.

Ўзбекистонда мактабгача таълим тизимини қамраб олиш кўламини кенгайтириш ва хусусий секторни қўллаб-қувватлаш натижасида болалар боғчалари тармоғи кенгайишда давом этмоқда. Миллий статистика қўмитаси эълон қилган сўнгги расмий маълумотларга кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига мамлакат бўйлаб фаолият юритаётган мактабгача таълим ташкилотларининг умумий сони нақ 39 283 тага етди.

Ушбу кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 1 225 тага ёки 3,2 фоизга кўпайган бўлиб, мактабгача ёшдаги болаларни тизимга жалб этиш динамикаси барқарор ўсиб бораётганини кўрсатади.

Оилавий нодавлат боғчалар — тизимнинг асосий драйвери

Мактабгача таълим соҳасида нодавлат сектор, хусусан, оилавий шаклдаги боғчалар тармоқнинг асосий улушини ташкил этмоқда:

  • 29 мингдан ортиқ оилавий боғча: Ҳозирда фаолият кўрсатаётган барча боғчаларнинг 29 196 таси оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотлари ҳиссасига тўғри келади;

  • Ўсиш кўрсаткичи: Оилавий нодавлат ташкилотлари сони 2024 йил билан таққослаганда 467 тага (1,6 фоиз) ошган бўлиб, чекка ҳудудлардаги қамров муаммосини ҳал қилишда муҳим ўрин тутмоқда.

Ҳудудлар рейтинги: Воҳа ва водийда юқори кўрсаткичлар

Боғчалар сони бўйича вилоятлар кесими таҳлил қилинганда, энг кўп мактабгача таълим муассасалари демографик жиҳатдан йирик ҳудудларда жойлашгани ойдинлашади:

  • Пешқадам учлик: Биринчи ўринни Қашқадарё вилояти 4 458 та ташкилот билан эгаллаб турибди. Кейинги ўринларда Самарқанд вилояти (4 443 та) ва Фарғона вилояти (4 341 та) бормоқда;

  • Водийнинг фаоллиги: Андижон (4 308 та) ва Наманган вилоятларида (4 042 та) ҳам 4 мингдан зиёд боғчалар ишлаб турибди;

  • Ўрта ва қуйи поғоналар: Сурхондарё вилоятида 3 382 та, Тошкент вилоятида 2 447 та, Бухорода 2 234 та ва Хоразмда 2 111 та маскан болаларни қабул қилмоқда.

Ҳудудлар бўйича тўлиқ тақсимот:

  • Қашқадарё вилояти — 4 458 та

  • Самарқанд вилояти — 4 443 та

  • Фарғона вилояти — 4 341 та

  • Андижон вилояти — 4 308 та

  • Наманган вилояти — 4 042 та

  • Сурхондарё вилояти — 3 382 та

  • Тошкент вилояти — 2 447 та

  • Бухоро вилояти — 2 234 та

  • Хоразм вилояти — 2 111 та

  • Қорақалпоғистон Республикаси — 1 788 та

  • Жиззах вилояти — 1 709 та

  • Навоий вилояти — 1 481 та

  • Тошкент шаҳри — 1 350 та

  • Сирдарё вилояти — 1 189 та

Мазкур тақсимот мамлакатда боғчалар қурилиши ва оилавий боғчалар ташкил этилиши аҳоли зичлиги юқори бўлган вилоятлар билан бирга, марказдан олис чекка ҳудудларда ҳам изчил кенгайиб бораётганини кўрсатмоқда.

Ўзбекистон мактабгача таълимОилавий нодавлат боғчаларҚашқадарё вилояти боғчаларМиллий статистика қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Бугун 10:26Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Бугун 10:23Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?1 октябр 13:23Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етдиЎзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди27 сентябр 12:05Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Ўзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришларЎзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришлар27 сентябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин