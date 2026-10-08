Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилинди

·40·Ўзбекистон
Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил 1-январ ҳолатига кўра, Ўзбекистонда 112 420 нафар шифокор фаолият юритмоқда, бу 2024-йилга нисбатан 4,6 фоизга ўсишни англатади.
  • Мамлакатда ҳар 10 минг аҳолига ўртача 29,4 нафар шифокор тўғри келади, бу тиббий хизматлар қамрови яхшиланганини кўрсатади.
  • Шифокорларнинг 60 282 нафари (53,6%) эркаклар, 52 138 нафари (46,4%) эса аёллардир, яни эркак шифокорлар сони аёлларга нисбатан 8 144 нафарга кўпроқ.

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида фаолият юритаётган тиббиёт ходимлари сони ва уларнинг жинс бўйича тақсимотига доир янги кўрсаткичлар маълум бўлди. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган расмий маълумотларга кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига республика бўйича фаолият кўрсатаётган шифокорларнинг умумий сони 112 420 нафарни ташкил этди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакат тиббиётида сўнгги йилларда тиббиёт кадрлари салоҳияти сезиларли даражада кенгайган ва унда эркак мутахассисларнинг улуши устунлик қилмоқда.

Кадрлар сони ошди: 2024 йил билан таққослагандаги ўсиш

Республикада соҳага қаратилаётган эътибор натижасида малакали мутахассислар сафи кенгайиб бормоқда:

  • 4,6 фоизлик ўсиш: 2026 йил бошидаги 112 420 нафарлик кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 4 923 нафарга ёки 4,6 фоизга кўп демакдир;

  • Аҳолини қамраб олиш даражаси: Ҳисобот даврида мамлакат бўйича ҳар 10 минг нафар аҳолига ўртача 29,4 нафар шифокор тўғри келмоқда, бу эса бирламчи тиббий-санитария хизматидан фойдаланиш имконияти яхшиланганини билдиради.

Жинс бўйича тақсимот: Ким кўпроқ?

Миллий статистика ҳисоботида шифокорларнинг гендер таркибига оид қизиқарли рақамлар қайд этилган:

  • Эркак шифокорлар: Жами 60 282 нафарни ташкил этиб, умумий тиббиёт ходимларининг 53,6 фоизини ташкил қилди;

  • Аёл шифокорлар: Жами 52 138 нафар бўлиб, умумий улушнинг 46,4 фоизини банд этди.

Рақамлар кўрсатаётганидек, Ўзбекистонда эркак шифокорлар сони аёл ҳамкасбларига нисбатан 8 144 нафарга кўпроқ бўлиб, тармоқда эркак мутахассислар улуши бироз устунлик қилмоқда.

Мазкур кўрсаткичлар тиббиёт олийгоҳларини битираётган ёш кадрларнинг меҳнат бозорига кириб келиши ва ҳудудларда аҳолига кўрсатилаётган ихтисослаштирилган тиббий хизматлар қамрови тобора кенгайиб бораётганини англатади.

Миллий статистика қўмитасиЎзбекистон соғлиқни сақлаш тизимишифокорлар сонигендер таркиби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Кеча 10:26Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Кеча 10:23Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиЎзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиКеча 10:20Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?1 октябр 13:23Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етдиЎзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди27 сентябр 12:05Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди