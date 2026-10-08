Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил 1-январ ҳолатига кўра, Ўзбекистонда 112 420 нафар шифокор фаолият юритмоқда, бу 2024-йилга нисбатан 4,6 фоизга ўсишни англатади.
- Мамлакатда ҳар 10 минг аҳолига ўртача 29,4 нафар шифокор тўғри келади, бу тиббий хизматлар қамрови яхшиланганини кўрсатади.
- Шифокорларнинг 60 282 нафари (53,6%) эркаклар, 52 138 нафари (46,4%) эса аёллардир, яни эркак шифокорлар сони аёлларга нисбатан 8 144 нафарга кўпроқ.
Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида фаолият юритаётган тиббиёт ходимлари сони ва уларнинг жинс бўйича тақсимотига доир янги кўрсаткичлар маълум бўлди. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган расмий маълумотларга кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига республика бўйича фаолият кўрсатаётган шифокорларнинг умумий сони 112 420 нафарни ташкил этди.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакат тиббиётида сўнгги йилларда тиббиёт кадрлари салоҳияти сезиларли даражада кенгайган ва унда эркак мутахассисларнинг улуши устунлик қилмоқда.
Кадрлар сони ошди: 2024 йил билан таққослагандаги ўсиш
Республикада соҳага қаратилаётган эътибор натижасида малакали мутахассислар сафи кенгайиб бормоқда:
4,6 фоизлик ўсиш: 2026 йил бошидаги 112 420 нафарлик кўрсаткич 2024 йилга нисбатан 4 923 нафарга ёки 4,6 фоизга кўп демакдир;
Аҳолини қамраб олиш даражаси: Ҳисобот даврида мамлакат бўйича ҳар 10 минг нафар аҳолига ўртача 29,4 нафар шифокор тўғри келмоқда, бу эса бирламчи тиббий-санитария хизматидан фойдаланиш имконияти яхшиланганини билдиради.
Жинс бўйича тақсимот: Ким кўпроқ?
Миллий статистика ҳисоботида шифокорларнинг гендер таркибига оид қизиқарли рақамлар қайд этилган:
Эркак шифокорлар: Жами 60 282 нафарни ташкил этиб, умумий тиббиёт ходимларининг 53,6 фоизини ташкил қилди;
Аёл шифокорлар: Жами 52 138 нафар бўлиб, умумий улушнинг 46,4 фоизини банд этди.
Рақамлар кўрсатаётганидек, Ўзбекистонда эркак шифокорлар сони аёл ҳамкасбларига нисбатан 8 144 нафарга кўпроқ бўлиб, тармоқда эркак мутахассислар улуши бироз устунлик қилмоқда.
Мазкур кўрсаткичлар тиббиёт олийгоҳларини битираётган ёш кадрларнинг меҳнат бозорига кириб келиши ва ҳудудларда аҳолига кўрсатилаётган ихтисослаштирилган тиббий хизматлар қамрови тобора кенгайиб бораётганини англатади.
Изоҳлар 0
…