Бир килограмм палов қайси ҳудудда энг қимматга тушмоқда?

·40·Ўзбекистон
Бир килограмм палов қайси ҳудудда энг қимматга тушмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 2026 йил октябр ойи учун эълон қилинган «Палов индекси»га кўра, бир килограмм палов тайёрлаш учун сарфланадиган масаллиқлар қиймати энг қиммат Тошкент шаҳрида 134 146 сўмни, энг арзон Қорақалпоғистон Республикасида эса 113 356 сўмни ташкил этди.
  • Мазкур ҳисоб-китоблар палов тайёрлаш учун зарур бўлган гуруч, мол гўшти, сабзи, пиёз, кунгабоқар ёғи, нўхат, зира ва туз нархлари асосида шакллантирилган.

Ўзбекистонда севиб истеъмол қилинадиган миллий таом — паловнинг бир килограммини тайёрлаш қанчага тушиши маълум бўлди. Миллий статистика қўмитаси 2026 йил октябрь ойи учун «Палов индекси»ни эълон қилди. Ҳисоб-китобларга кўра, энг қиммат палов Тошкент шаҳрида, энг арзони эса Қорақалпоғистон Республикасида қайд этилган.

Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, октябрь ойида бир килограмм палов тайёрлаш учун сарфланадиган маҳсулотларнинг ҳисобланган қиймати Тошкент шаҳрида 134 146 сўмни ташкил этган. Бу мамлакат ҳудудлари орасидаги энг юқори кўрсаткич ҳисобланади.

Аксинча, энг паст қиймат Қорақалпоғистон Республикасида кузатилган бўлиб, бу ерда бир килограмм палов тайёрлаш 113 356 сўмга баҳоланган.

Ҳудудлар кесимида бир килограмм паловнинг ҳисобланган қиймати:

  • Қорақалпоғистон Республикаси — 113 356 сўм;

  • Андижон вилояти — 119 239 сўм;

  • Бухоро вилояти — 124 523 сўм;

  • Жиззах вилояти — 122 467 сўм;

  • Қашқадарё вилояти — 125 760 сўм;

  • Навоий вилояти — 123 925 сўм;

  • Наманган вилояти — 122 459 сўм;

  • Самарқанд вилояти — 126 747 сўм;

  • Сурхондарё вилояти — 125 231 сўм;

  • Сирдарё вилояти — 118 194 сўм;

  • Тошкент вилояти — 127 769 сўм;

  • Фарғона вилояти — 130 411 сўм;

  • Хоразм вилояти — 123 885 сўм;

  • Тошкент шаҳри — 134 146 сўм.

Қайд этилишича, мазкур ҳисоб-китобларни амалга оширишда палов тайёрлаш учун зарур бўлган асосий масаллиқлар нархи инобатга олинган. Жумладан, бир килограмм гуруч, 700 грамм мол гўшти, бир килограмм сабзи, 300 грамм пиёз, 300 миллилитр кунгабоқар ёғи, 100 грамм нўхат, 10 грамм зира ҳамда 20 грамм туз қиймати ҳисобга киритилган.

Шунингдек, жорий кўрсаткичларни аввалги давр билан таққослаш ҳам қизиқ натижаларни кўрсатади. Эслатиб ўтамиз, 2026 йил июнь ойида бир килограмм палов тайёрлашнинг ҳисобланган қиймати Тошкент шаҳрида 126 807 сўм, Фарғона вилоятида 123 759 сўм, Қорақалпоғистон Республикасида эса 105 215 сўмни ташкил этган эди.

Маълумот учун, «Палов индекси» Ўзбекистонда 2020 йил январь ойидан буён юритиб келинмоқда. Ушбу кўрсаткич палов тайёрлаш учун ишлатиладиган маҳсулотлар нархи асосида шакллантирилади.

Муҳим жиҳати шундаки, эълон қилинган рақамлар ҳудудларда ресторан, ошхона ёки бошқа умумий овқатланиш масканларида сотилаётган тайёр паловнинг нархини англатмайди. Улар фақат бир килограмм палов тайёрлаш учун зарур масаллиқларнинг ҳисобланган қийматини ифодалайди.

Палов индексиМиллий статистика қўмитасиЎзбекистон иқтисодиёти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллион кишидан ошдиЎзбекистон аҳолиси 39,5 миллион кишидан ошди19 октябр 11:08Ўзбекистонда бензин ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ошдиЎзбекистонда бензин ишлаб чиқариш 4,6 фоизга ошди12 октябр 09:44Ўзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқдаЎзбекистонда 50 ёшдан ошган юзлаб аёллар турмуш қуриб ҳаётини янгидан бошламоқда9 октябр 14:21Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиМамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилинди8 октябр 10:18Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...7 октябр 10:26Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?7 октябр 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда совуқ кучаяди: айрим ҳудудларда қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ноябрда ҳарорат пасаяди: Ўзбекистонда қор ёғиши эҳтимоли бор
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди