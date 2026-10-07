Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026-йил сентябр ойида Ўзбекистонда истеъмол нархлари ўртача 0,7 фоизга ошди, бу инфляция босимининг пасаётганидан далолат беради.
- Ушбу даврда озиқ-овқат маҳсулотлари ва пуллик хизматлар нархлари кўтарилган бўлса, айрим мевалар арзонлашди.
- Бензин нархлари ошди, метан нархи эса ўзгармади, шунингдек, таълим ва коммунал хизматлар ҳам қимматлашди.
Ўзбекистонда истеъмол секторидаги нархлар барқарорлашуви давом этмоқда. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган маълумотларга кўра, 2026 йилнинг сентябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 фоизга ошди.
Энг эътиборли жиҳати, йиллик истеъмол нархлари индекси (ИНИ) 6,4 фоизни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига (2025 йил сентябридаги 8,0 фоиз) нисбатан нақ 1,6 фоиз бандга пасайди. Ушбу кўрсаткич инфляция босимининг сезиларли даражада жиловланаётганидан далолат беради.
Сентябрь ойида асосий нарх ўсиши озиқ-овқат маҳсулотлари (ўртача 1,0 фоиз) ва пуллик хизматлар (0,9 фоиз) ҳиссасига тўғри келди. Ноозиқ-овқат товарлари эса нисбатан паст суръатда — 0,3 фоизга қимматлашди.
Дастурхон харажатлари: Гўшт ва тухум қимматлашди, мевалар арзонлади
Озиқ-овқат сегментида нархлар ҳаракати бир неча йўналишда намоён бўлди:
Кундалик маҳсулотлар: Тухум нархи ой давомида 5,3 фоизга ошди. Гўшт маҳсулотларидан суякли мол гўшти 1,7 фоизга, суяксиз мол гўшти 1,1 фоизга, қўй гўшти эса 1,3 фоизга қимматлашди. Шунингдек, гречка (1,1%), гуруч ва гуруч оқшоғи (1,0%), сут (0,8%) ҳамда сариёғ (0,8%) нархларида ҳам бироз ўсиш кузатилди;
Сабзавотлар кескин кўтарилди: Мавсумий омиллар таъсирида помидор (14,2%), бодринг (13,5%), сабзи (12,4%), булғор қалампири (4,9%), бақлажон (4,7%) ва пиёз (2,6%) нархлари қимматлашди;
Арзонлашган мевалар: Бозорларда айрим неъматлар арзонлашди — цитрус мевалар 12,0 фоизга, узум 5,7 фоизга, олма 2,4 фоизга ҳамда банан 1,7 фоизга пасайди.
Ёқилғи бозори: АИ-95 ва пропан ошди, метан ўзгаришсиз қолди
Энергия ва ёқилғи бозоридаги нарх ҳаракатлари ҳайдовчилар эътиборини тортмоқда:
Бензин: АИ-95 маркали бензин нархи бир ойда 4,2 фоизга қимматлашди. Оммабоп АИ-92 бензини 0,7 фоизга, премиум АИ-98 ва АИ-100 маркалари эса 0,4 фоизга ошди;
Газ: Суюлтирилган пропан гази нархи 4,2 фоизга кўтарилган бўлса, сиқилган табиий газ — метан нархларида ҳеч қандай ўзгариш қайд этилмади.
Хизматлар ва таълим тўловларидаги ўсиш
Сентябрь — янги ўқув йили бошланиши даври бўлгани сабабли, хизматлар соҳасида асосий ўсиш таълим тизимига тўғри келди:
Мактаб ва боғчалар: Давлат мактабгача таълим ташкилотлари тўловлари 6,8 фоизга, хусусий боғчалар эса 1,7 фоизга ошди. Хусусий мактабларда таълим олиш баҳоси 6,0 фоизга кўтарилди;
Олий таълим ва бошқалар: Давлат олий таълим муассасаларида (ОТМ) тўлов-контракт нархлари 6,3 фоизга, ҳуқуқий тусдаги хизматлар 6,6 фоизга ошди;
Коммунал ва сервис: Автомобиль тўхташ жойлари хизмати 2,2 фоизга, совуқ сув ва канализация тўловлари эса 2,1 фоизга қимматлашди.
Статистика қўмитасининг билдиришича, ушбу кўрсаткичларни ҳисоблаш учун республика бўйлаб 10 мингдан зиёд савдо ва хизмат кўрсатиш масканларидан 2 миллиондан ортиқ нарх қайд этилган бўлиб, 419 турдаги маҳсулот ва 98 турдаги хизматлар тўлиқ қамраб олинди.
Изоҳлар 0
…