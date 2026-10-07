Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?

·13·Иқтисодиёт
Сентябрда нархлар 0,7 фоизга ошди — қайси маҳсулотлар қимматлашди, нималар арзонлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026-йил сентябр ойида Ўзбекистонда истеъмол нархлари ўртача 0,7 фоизга ошди, бу инфляция босимининг пасаётганидан далолат беради.
  • Ушбу даврда озиқ-овқат маҳсулотлари ва пуллик хизматлар нархлари кўтарилган бўлса, айрим мевалар арзонлашди.
  • Бензин нархлари ошди, метан нархи эса ўзгармади, шунингдек, таълим ва коммунал хизматлар ҳам қимматлашди.

Ўзбекистонда истеъмол секторидаги нархлар барқарорлашуви давом этмоқда. Миллий статистика қўмитаси тақдим этган маълумотларга кўра, 2026 йилнинг сентябрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,7 фоизга ошди.

Энг эътиборли жиҳати, йиллик истеъмол нархлари индекси (ИНИ) 6,4 фоизни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига (2025 йил сентябридаги 8,0 фоиз) нисбатан нақ 1,6 фоиз бандга пасайди. Ушбу кўрсаткич инфляция босимининг сезиларли даражада жиловланаётганидан далолат беради.

Сентябрь ойида асосий нарх ўсиши озиқ-овқат маҳсулотлари (ўртача 1,0 фоиз) ва пуллик хизматлар (0,9 фоиз) ҳиссасига тўғри келди. Ноозиқ-овқат товарлари эса нисбатан паст суръатда — 0,3 фоизга қимматлашди.

Дастурхон харажатлари: Гўшт ва тухум қимматлашди, мевалар арзонлади

Озиқ-овқат сегментида нархлар ҳаракати бир неча йўналишда намоён бўлди:

  • Кундалик маҳсулотлар: Тухум нархи ой давомида 5,3 фоизга ошди. Гўшт маҳсулотларидан суякли мол гўшти 1,7 фоизга, суяксиз мол гўшти 1,1 фоизга, қўй гўшти эса 1,3 фоизга қимматлашди. Шунингдек, гречка (1,1%), гуруч ва гуруч оқшоғи (1,0%), сут (0,8%) ҳамда сариёғ (0,8%) нархларида ҳам бироз ўсиш кузатилди;

  • Сабзавотлар кескин кўтарилди: Мавсумий омиллар таъсирида помидор (14,2%), бодринг (13,5%), сабзи (12,4%), булғор қалампири (4,9%), бақлажон (4,7%) ва пиёз (2,6%) нархлари қимматлашди;

  • Арзонлашган мевалар: Бозорларда айрим неъматлар арзонлашди — цитрус мевалар 12,0 фоизга, узум 5,7 фоизга, олма 2,4 фоизга ҳамда банан 1,7 фоизга пасайди.

Ёқилғи бозори: АИ-95 ва пропан ошди, метан ўзгаришсиз қолди

Энергия ва ёқилғи бозоридаги нарх ҳаракатлари ҳайдовчилар эътиборини тортмоқда:

  • Бензин: АИ-95 маркали бензин нархи бир ойда 4,2 фоизга қимматлашди. Оммабоп АИ-92 бензини 0,7 фоизга, премиум АИ-98 ва АИ-100 маркалари эса 0,4 фоизга ошди;

  • Газ: Суюлтирилган пропан гази нархи 4,2 фоизга кўтарилган бўлса, сиқилган табиий газ — метан нархларида ҳеч қандай ўзгариш қайд этилмади.

Хизматлар ва таълим тўловларидаги ўсиш

Сентябрь — янги ўқув йили бошланиши даври бўлгани сабабли, хизматлар соҳасида асосий ўсиш таълим тизимига тўғри келди:

  • Мактаб ва боғчалар: Давлат мактабгача таълим ташкилотлари тўловлари 6,8 фоизга, хусусий боғчалар эса 1,7 фоизга ошди. Хусусий мактабларда таълим олиш баҳоси 6,0 фоизга кўтарилди;

  • Олий таълим ва бошқалар: Давлат олий таълим муассасаларида (ОТМ) тўлов-контракт нархлари 6,3 фоизга, ҳуқуқий тусдаги хизматлар 6,6 фоизга ошди;

  • Коммунал ва сервис: Автомобиль тўхташ жойлари хизмати 2,2 фоизга, совуқ сув ва канализация тўловлари эса 2,1 фоизга қимматлашди.

Статистика қўмитасининг билдиришича, ушбу кўрсаткичларни ҳисоблаш учун республика бўйлаб 10 мингдан зиёд савдо ва хизмат кўрсатиш масканларидан 2 миллиондан ортиқ нарх қайд этилган бўлиб, 419 турдаги маҳсулот ва 98 турдаги хизматлар тўлиқ қамраб олинди.

Миллий статистика қўмитасиИНИ (инфляция) 2026 йилАИ-95 бензин нархиОзиқ-овқат нархлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Ўзбекистонда 1 кг палов тайёрлаш таннархи қанча? Энг қиммат ва энг арзон ҳудудлар...Бугун 10:26Ўзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиЎзбекистонда қанча болалар боғчалари мавжудлиги маълум қилиндиБугун 10:20Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?Ўзбекистонда нечта ўқитувчи ишлаётгани очиқланди: қанчаси аёллар ва қанчаси эркаклар?1 октябр 13:23Ўзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етдиЎзбекистонда электромобиллар сони 122,7 мингтага етди27 сентябр 12:05Ўзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришларЎзбекистонга хориждан энг кўп нималар келтирилмоқда? Иқтисодиётдаги муҳим ўзгаришлар27 сентябр 12:02Ўзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришларЎзбекистонда товуқ гўшти импорти қарийб 25 %га ошди: озиқ-овқат бозоридаги ўзгаришлар27 сентябр 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди