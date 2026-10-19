Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди
АҚШ расмий делегациясининг мамлакатимизга ташрифи доирасида Самарқанд шаҳрида муҳим маданий тадбирлар ҳам бўлиб ўтди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг рафиқаси Жанетт Рубиога ҳамроҳлик қилиб, кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанднинг бетакрор тарихий обидалари бўйлаб саёҳат уюштирди.
Ушбу самимий ва мазмунли учрашув икки давлат ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва миллий меросимизни дунё саҳнасида кенг тарғиб этишга қаратилган юқори савиядаги мулоқотга айланди.
«Кўҳна шаҳарнинг умрбоқий анъаналари»: Саида Мирзиёеванинг муносабати
Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари ўзининг расмий Телеграм саҳифасида ташриф таассуротлари билан самимий ўртоқлашди:
«АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубио билан биргаликда Самарқанднинг тарихий обидаларини зиёрат қилдик.
Қадрли меҳмонимизни бу кўҳна ва бетакрор шаҳарнинг бой тарихи, умрбоқий анъаналари, шунингдек, моҳир усталарнинг санъати билан таништириш ниятида унга ҳамроҳлик қилдим.
Жанетт хоним қалбида Ўзбекистон ва меҳмондўст халқимиз ҳақида унутилмас таассуротлар қолди деб умид қиламан», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева.
Обидалар зиёрати ва шарқона меъморчилик мўъжизалари
Саёҳат давомида америкалик меҳмон Самарқанднинг энг нодир меъморий дурдоналари билан яқиндан танишди:
Шоҳи Зинда мажмуаси: Меҳмонлар мовий гумбазлари ва мозаика нақшлари билан дунёга довруқ таратган муқаддас Шоҳи Зинда ансамблини кўздан кечиришди. Ноёб пештоқлар ва сержило нақшлар меҳмонда катта ҳайрат уйғотди;
Гўри Амир ва тарихий мақбаралар: Ташриф давомида Амир Темур ва Темурийлар сулоласи тарихи, қадимий шаҳарнинг давлатчилик ва илм-фан маркази сифатидаги ўрни ҳақида атрофлича маълумот берилди;
Ёғоч ўймакорлиги ва миллий нақшлар: Қадимий дарвозалар ва панжараларнинг синчковлик билан ижро этилган безаклари Самарқанд меъморчилик мактабининг асрлар оша сақланиб келаётган юксак маҳоратини намойиш этди.
Ҳунармандчилик, ипак гиламлар ва Самарқанд нони
Маданий дастур нафақат тарихий ёдгорликлар, балки ўзбек миллий амалий санъати ва гастрономияси билан танишувни ҳам ўз ичига олди:
Ипак ва жун гиламлар: Жанетт Рубио анъанавий усулда тўқилган миллий нақшли гиламлар, сўзаналар ва қўл меҳнати буюмларини катта қизиқиш билан томоша қилиб, усталарнинг нозик маҳоратига қойил қолди;
Қадимий ҳунармандчилик расталари: Шахмат доскалари, мис ва латун идишлар ҳамда миллий либослар намойиш этилган ҳунармандлар масканида шарқона муҳит ҳосил қилинди;
Машҳур Самарқанд нонлари: Меҳмонларга узоқ вақт давомида ўз сифатини йўқотмайдиган, ўзига хос таъми ва тайёрланиш сирларига эга бўлган машҳур Самарқанд нонларининг хусусиятлари ҳақида сўзлаб берилди.
Ушбу дўстона ва мазмунли саёҳат Ўзбекистоннинг бой тарихий-маданий мероси, сайёҳлик салоҳияти ва беқиёс меҳмондўстлигини юқори мартабали халқаро меҳмонларга яна бир карра ёрқин намоён этди.
Изоҳлар 0
…