Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди

·8·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди

АҚШ расмий делегациясининг мамлакатимизга ташрифи доирасида Самарқанд шаҳрида муҳим маданий тадбирлар ҳам бўлиб ўтди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг рафиқаси Жанетт Рубиога ҳамроҳлик қилиб, кўҳна ва ҳамиша навқирон Самарқанднинг бетакрор тарихий обидалари бўйлаб саёҳат уюштирди.

Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди

Ушбу самимий ва мазмунли учрашув икки давлат ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва миллий меросимизни дунё саҳнасида кенг тарғиб этишга қаратилган юқори савиядаги мулоқотга айланди.

Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди

«Кўҳна шаҳарнинг умрбоқий анъаналари»: Саида Мирзиёеванинг муносабати

Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари ўзининг расмий Телеграм саҳифасида ташриф таассуротлари билан самимий ўртоқлашди:

«АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубио билан биргаликда Самарқанднинг тарихий обидаларини зиёрат қилдик.

Қадрли меҳмонимизни бу кўҳна ва бетакрор шаҳарнинг бой тарихи, умрбоқий анъаналари, шунингдек, моҳир усталарнинг санъати билан таништириш ниятида унга ҳамроҳлик қилдим.

Жанетт хоним қалбида Ўзбекистон ва меҳмондўст халқимиз ҳақида унутилмас таассуротлар қолди деб умид қиламан», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева.

Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди

Обидалар зиёрати ва шарқона меъморчилик мўъжизалари

Саёҳат давомида америкалик меҳмон Самарқанднинг энг нодир меъморий дурдоналари билан яқиндан танишди:

  • Шоҳи Зинда мажмуаси: Меҳмонлар мовий гумбазлари ва мозаика нақшлари билан дунёга довруқ таратган муқаддас Шоҳи Зинда ансамблини кўздан кечиришди. Ноёб пештоқлар ва сержило нақшлар меҳмонда катта ҳайрат уйғотди;

  • Гўри Амир ва тарихий мақбаралар: Ташриф давомида Амир Темур ва Темурийлар сулоласи тарихи, қадимий шаҳарнинг давлатчилик ва илм-фан маркази сифатидаги ўрни ҳақида атрофлича маълумот берилди;

  • Ёғоч ўймакорлиги ва миллий нақшлар: Қадимий дарвозалар ва панжараларнинг синчковлик билан ижро этилган безаклари Самарқанд меъморчилик мактабининг асрлар оша сақланиб келаётган юксак маҳоратини намойиш этди.

Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди

Ҳунармандчилик, ипак гиламлар ва Самарқанд нони

Маданий дастур нафақат тарихий ёдгорликлар, балки ўзбек миллий амалий санъати ва гастрономияси билан танишувни ҳам ўз ичига олди:

  • Ипак ва жун гиламлар: Жанетт Рубио анъанавий усулда тўқилган миллий нақшли гиламлар, сўзаналар ва қўл меҳнати буюмларини катта қизиқиш билан томоша қилиб, усталарнинг нозик маҳоратига қойил қолди;

  • Қадимий ҳунармандчилик расталари: Шахмат доскалари, мис ва латун идишлар ҳамда миллий либослар намойиш этилган ҳунармандлар масканида шарқона муҳит ҳосил қилинди;

  • Машҳур Самарқанд нонлари: Меҳмонларга узоқ вақт давомида ўз сифатини йўқотмайдиган, ўзига хос таъми ва тайёрланиш сирларига эга бўлган машҳур Самарқанд нонларининг хусусиятлари ҳақида сўзлаб берилди.

Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди

Ушбу дўстона ва мазмунли саёҳат Ўзбекистоннинг бой тарихий-маданий мероси, сайёҳлик салоҳияти ва беқиёс меҳмондўстлигини юқори мартабали халқаро меҳмонларга яна бир карра ёрқин намоён этди.

Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирди
Саида МирзиёеваЖанетт РубиоМарко РубиоСамарқанд тарихи обидалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиБугун 07:28Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Бугун 14:51Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиМарко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиБугун 13:44Марко Рубио Украинадаги можаро бўйича баёнот бериб, АҚШнинг мақсадини очиқладиМарко Рубио Украинадаги можаро бўйича баёнот бериб, АҚШнинг мақсадини очиқладиБугун 11:30Марко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиМарко Рубио Ўзбекистонга келди: Трамп маъмуриятининг ташриф ортидаги сирлари очиқландиБугун 09:01АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиАҚШ Давлат котиби Марко Рубио Самарқандга келдиКеча 20:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?