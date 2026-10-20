"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга
АҚШ давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтириш Вашингтон учун устувор йўналишга айланганини маълум қилди. У Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилишида президент Шавкат Мирзиёевнинг ислоҳотларини юқори баҳолаб, улар икки мамлакат ва бутун Марказий Осиё учун янги имкониятлар очганини таъкидлади. Рубио ҳатто 5–6 йилдан кейин бугунги кун икки давлат муносабатлари тарихидаги муҳим босқич сифатида эсга олинишига ишонч билдирди.
«Бугунги оқшомни эслашади»: Рубио Ўзбекистон билан ҳамкорлик истиқболларини баҳолади
Самарқандда бўлиб ўтган Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилиши очилишида сўзга чиққан Марко Рубио АҚШнинг Марказий Осиёга нисбатан сиёсатидаги ўзгаришлар ҳақида гапирди.
Унинг таъкидлашича, Вашингтон минтақадаги давлатлар, хусусан, Ўзбекистон билан ҳамкорликни анча олдинроқ ва кенгроқ миқёсда йўлга қўйиши мумкин эди. Бироқ сўнгги йилларда бу йўналишда сезиларли ўзгаришлар юз берди.
«Мени қувонтирадиган жиҳати шундаки, бу вазият тахминан 10 йил олдин ўзгара бошлади ва президент Трамп раҳбарлигида жараён сезиларли даражада жадаллашди», — деди АҚШ давлат котиби.
Рубио президент Дональд Трампнинг Марказий Осиё билан муносабатларга устувор аҳамият қаратаётганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ўтган йили Оқ уйда ўтказилган саммит ва Сержио Горнинг АҚШ президентининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили этиб тайинланиши Вашингтоннинг минтақадаги ҳамкорликка жиддий эътибор қаратаётганини кўрсатади.
АҚШ Ўзбекистон билан ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи
Марко Рубио Америка Қўшма Штатлари Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари билан алоқаларни мустаҳкамлаш ниятида эканини очиқ билдирди.
«Ҳеч кимда шубҳа бўлмасин. Қўшма Штатлар ушбу минтақанинг ҳам, Ўзбекистоннинг ҳам ҳамкори бўлишни истайди. Биз аллақачон ҳамкормиз ва бу ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва кенгайтириш ниятидамиз», — деди у.
Давлат котибининг фикрича, Самарқанддаги бизнес-форум ушбу мақсад йўлидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. У Америка ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар келгуси йилларда янада ривожланишига ишонч билдирди.
«Ишонаманки, 5–6 йилдан кейин одамлар Американинг Ўзбекистон билан муносабатлари қандай ривожланганини таҳлил қилганида айнан бугунги оқшомни эслашади», — деди Рубио.
Бу баёнот икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни узоқ муддатли истиқболда ривожлантиришга интилиш борлигини кўрсатади. Айни пайтда муносабатларнинг қай даражада кенгайиши амалий келишувлар, инвестиция лойиҳалари ва уларнинг бажарилишига боғлиқ бўлади.
200 нафардан ортиқ америкалик ишбилармон Ўзбекистонга келди
Рубио нутқида бизнес вакилларининг ташрифини алоҳида таъкидлади. Унинг қайд этишича, Қўшма Штатлардан 200 нафардан ортиқ ишбилармон Ўзбекистонга келган.
Бу иштирок икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий мулоқотда хусусий секторга катта эътибор қаратилаётганини англатади. Америка компаниялари учун Ўзбекистон бозори билан танишиш, маҳаллий ҳамкорлар билан алоқалар ўрнатиш ва инвестиция имкониятларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.
АҚШ–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилиши ҳам айнан шу мақсадларга хизмат қилади. Унда давлат идоралари ва бизнес вакиллари ўртасидаги мулоқотни ривожлантириш, иқтисодий ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини муҳокама қилиш имконияти мавжуд.
Рубио америкалик ишбилармонларга қарата, уларнинг Ўзбекистонга яна кўп марта келишларига тўғри келишини ҳазиломуз тарзда таъкидлади.
«Балки бу ердан квартира ёки кичикроқ уй сотиб олишингиз керак бўлар. Чунки энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади. Биз бунга умид қиламиз», — деди у.
Бу сўзлар орқали АҚШ давлат котиби бизнес вакилларининг Ўзбекистон билан алоқалари бир марталик ташриф билан чекланмай, доимий ҳамкорликка айланишига умид билдирган.
Шавкат Мирзиёев ислоҳотлари алоҳида эътироф этилди
Марко Рубио нутқида президент Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатни ислоҳ қилиш ва халқаро ҳамкорлик учун очишга қаратилган сиёсатини алоҳида қайд этди.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистонда амалга оширилган ўзгаришларсиз бугунги даражадаги ҳамкорлик имкониятларини яратиш қийин бўлар эди.
«Сиз амалга оширган ислоҳотларингизсиз буларнинг имкони бўлмасди, жаноб президент. Сиз мамлакатингизни дунёга очдингиз. Энг муҳими, Қўшма Штатлар ва президент Трампни ҳамкор сифатида қабул қилдингиз», — деди АҚШ давлат котиби.
Рубио Ўзбекистондаги ўзгаришлар нафақат мамлакатнинг ўзи, балки бутун Марказий Осиё ва АҚШ учун ҳам ўзаро манфаатли ривожланиш имкониятларини яратганини таъкидлади.
Ушбу баёнотда иқтисодий ҳамкорликнинг муҳим шарти сифатида очиқлик, ишонч ва узоқ муддатли шерикликка тайёрлик кўрсатилган.
G20 саммити ва Марказий Осиёнинг халқаро майдондаги ўрни
Марко Рубио ўз нутқида жорий йил охирида Қўшма Штатларда ўтказилиши режалаштирилган G20 йиғилишига ҳам тўхталди. Унинг айтишича, минтақанинг бир қатор давлатлари, жумладан, Ўзбекистон ҳам ушбу тадбирга кузатувчи сифатида таклиф этилмоқда.
Бу масала Марказий Осиё мамлакатларининг халқаро иқтисодий ва сиёсий мулоқотлардаги иштирокини кенгайтириш нуқтаи назаридан аҳамиятлидир.
Шу билан бирга, кузатувчи сифатида таклиф этилиш G20нинг доимий аъзолиги билан бир хил эмас. Аммо бундай иштирок халқаро мулоқотларда мамлакат позициясини баён этиш ва бошқа давлатлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш учун қўшимча имконият яратиши мумкин.
Ҳамкорликнинг ҳақиқий натижаси инвестиция ва янги лойиҳаларда намоён бўлади
Самарқанддаги бизнес-форум ва Марко Рубионинг баёнотлари Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида иқтисодий ҳамкорлик муҳим ўрин тутаётганини кўрсатди. Америка компаниялари вакилларининг иштироки, инвестициявий мулоқотлар ва сиёсий қўллаб-қувватлаш келгуси ҳамкорлик учун замин яратиши мумкин.
Бироқ бундай ташрифларнинг узоқ муддатли самараси фақат билдирилган ниятлар билан эмас, балки аниқ натижалар билан баҳоланади. Янги инвестициялар, амалга ошириладиган лойиҳалар, бизнес алоқаларининг кенгайиши ва ўзаро савдо ҳажмининг ўсиши ҳамкорликнинг амалий кўрсаткичлари бўлади.
Марко Рубионинг асосий ишораси аниқ: Вашингтон Ўзбекистонни Марказий Осиёдаги муҳим ҳамкорларидан бири сифатида кўрмоқда ва бу алоқаларни янада ривожлантиришни истайди. Энди Самарқандда билдирилган мақсадлар қай даражада амалий иқтисодий натижаларга айланиши икки мамлакат учун ҳам муҳим масала бўлиб қолади.
Изоҳлар 0
…