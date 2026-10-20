"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга

·2·Ўзбекистон
"Энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади": Рубио америкалик ишбилармонларга

АҚШ давлат котиби Марко Рубио Ўзбекистон билан ҳамкорликни кенгайтириш Вашингтон учун устувор йўналишга айланганини маълум қилди. У Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилишида президент Шавкат Мирзиёевнинг ислоҳотларини юқори баҳолаб, улар икки мамлакат ва бутун Марказий Осиё учун янги имкониятлар очганини таъкидлади. Рубио ҳатто 5–6 йилдан кейин бугунги кун икки давлат муносабатлари тарихидаги муҳим босқич сифатида эсга олинишига ишонч билдирди.

«Бугунги оқшомни эслашади»: Рубио Ўзбекистон билан ҳамкорлик истиқболларини баҳолади

Самарқандда бўлиб ўтган Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилиши очилишида сўзга чиққан Марко Рубио АҚШнинг Марказий Осиёга нисбатан сиёсатидаги ўзгаришлар ҳақида гапирди.

Унинг таъкидлашича, Вашингтон минтақадаги давлатлар, хусусан, Ўзбекистон билан ҳамкорликни анча олдинроқ ва кенгроқ миқёсда йўлга қўйиши мумкин эди. Бироқ сўнгги йилларда бу йўналишда сезиларли ўзгаришлар юз берди.

«Мени қувонтирадиган жиҳати шундаки, бу вазият тахминан 10 йил олдин ўзгара бошлади ва президент Трамп раҳбарлигида жараён сезиларли даражада жадаллашди», — деди АҚШ давлат котиби.

Рубио президент Дональд Трампнинг Марказий Осиё билан муносабатларга устувор аҳамият қаратаётганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ўтган йили Оқ уйда ўтказилган саммит ва Сержио Горнинг АҚШ президентининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили этиб тайинланиши Вашингтоннинг минтақадаги ҳамкорликка жиддий эътибор қаратаётганини кўрсатади.

АҚШ Ўзбекистон билан ҳамкорликни янада кенгайтирмоқчи

Марко Рубио Америка Қўшма Штатлари Ўзбекистон ва Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари билан алоқаларни мустаҳкамлаш ниятида эканини очиқ билдирди.

«Ҳеч кимда шубҳа бўлмасин. Қўшма Штатлар ушбу минтақанинг ҳам, Ўзбекистоннинг ҳам ҳамкори бўлишни истайди. Биз аллақачон ҳамкормиз ва бу ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ва кенгайтириш ниятидамиз», — деди у.

Давлат котибининг фикрича, Самарқанддаги бизнес-форум ушбу мақсад йўлидаги муҳим қадамлардан бири ҳисобланади. У Америка ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар келгуси йилларда янада ривожланишига ишонч билдирди.

«Ишонаманки, 5–6 йилдан кейин одамлар Американинг Ўзбекистон билан муносабатлари қандай ривожланганини таҳлил қилганида айнан бугунги оқшомни эслашади», — деди Рубио.

Бу баёнот икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни узоқ муддатли истиқболда ривожлантиришга интилиш борлигини кўрсатади. Айни пайтда муносабатларнинг қай даражада кенгайиши амалий келишувлар, инвестиция лойиҳалари ва уларнинг бажарилишига боғлиқ бўлади.

200 нафардан ортиқ америкалик ишбилармон Ўзбекистонга келди

Рубио нутқида бизнес вакилларининг ташрифини алоҳида таъкидлади. Унинг қайд этишича, Қўшма Штатлардан 200 нафардан ортиқ ишбилармон Ўзбекистонга келган.

Бу иштирок икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий мулоқотда хусусий секторга катта эътибор қаратилаётганини англатади. Америка компаниялари учун Ўзбекистон бозори билан танишиш, маҳаллий ҳамкорлар билан алоқалар ўрнатиш ва инвестиция имкониятларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

АҚШ–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг иккинчи йиғилиши ҳам айнан шу мақсадларга хизмат қилади. Унда давлат идоралари ва бизнес вакиллари ўртасидаги мулоқотни ривожлантириш, иқтисодий ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини муҳокама қилиш имконияти мавжуд.

Рубио америкалик ишбилармонларга қарата, уларнинг Ўзбекистонга яна кўп марта келишларига тўғри келишини ҳазиломуз тарзда таъкидлади.

«Балки бу ердан квартира ёки кичикроқ уй сотиб олишингиз керак бўлар. Чунки энди Ўзбекистонга тез-тез келишингизга тўғри келади. Биз бунга умид қиламиз», — деди у.

Бу сўзлар орқали АҚШ давлат котиби бизнес вакилларининг Ўзбекистон билан алоқалари бир марталик ташриф билан чекланмай, доимий ҳамкорликка айланишига умид билдирган.

Шавкат Мирзиёев ислоҳотлари алоҳида эътироф этилди

Марко Рубио нутқида президент Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатни ислоҳ қилиш ва халқаро ҳамкорлик учун очишга қаратилган сиёсатини алоҳида қайд этди.

Унинг таъкидлашича, Ўзбекистонда амалга оширилган ўзгаришларсиз бугунги даражадаги ҳамкорлик имкониятларини яратиш қийин бўлар эди.

«Сиз амалга оширган ислоҳотларингизсиз буларнинг имкони бўлмасди, жаноб президент. Сиз мамлакатингизни дунёга очдингиз. Энг муҳими, Қўшма Штатлар ва президент Трампни ҳамкор сифатида қабул қилдингиз», — деди АҚШ давлат котиби.

Рубио Ўзбекистондаги ўзгаришлар нафақат мамлакатнинг ўзи, балки бутун Марказий Осиё ва АҚШ учун ҳам ўзаро манфаатли ривожланиш имкониятларини яратганини таъкидлади.

Ушбу баёнотда иқтисодий ҳамкорликнинг муҳим шарти сифатида очиқлик, ишонч ва узоқ муддатли шерикликка тайёрлик кўрсатилган.

G20 саммити ва Марказий Осиёнинг халқаро майдондаги ўрни

Марко Рубио ўз нутқида жорий йил охирида Қўшма Штатларда ўтказилиши режалаштирилган G20 йиғилишига ҳам тўхталди. Унинг айтишича, минтақанинг бир қатор давлатлари, жумладан, Ўзбекистон ҳам ушбу тадбирга кузатувчи сифатида таклиф этилмоқда.

Бу масала Марказий Осиё мамлакатларининг халқаро иқтисодий ва сиёсий мулоқотлардаги иштирокини кенгайтириш нуқтаи назаридан аҳамиятлидир.

Шу билан бирга, кузатувчи сифатида таклиф этилиш G20нинг доимий аъзолиги билан бир хил эмас. Аммо бундай иштирок халқаро мулоқотларда мамлакат позициясини баён этиш ва бошқа давлатлар билан алоқаларни мустаҳкамлаш учун қўшимча имконият яратиши мумкин.

Ҳамкорликнинг ҳақиқий натижаси инвестиция ва янги лойиҳаларда намоён бўлади

Самарқанддаги бизнес-форум ва Марко Рубионинг баёнотлари Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида иқтисодий ҳамкорлик муҳим ўрин тутаётганини кўрсатди. Америка компаниялари вакилларининг иштироки, инвестициявий мулоқотлар ва сиёсий қўллаб-қувватлаш келгуси ҳамкорлик учун замин яратиши мумкин.

Бироқ бундай ташрифларнинг узоқ муддатли самараси фақат билдирилган ниятлар билан эмас, балки аниқ натижалар билан баҳоланади. Янги инвестициялар, амалга ошириладиган лойиҳалар, бизнес алоқаларининг кенгайиши ва ўзаро савдо ҳажмининг ўсиши ҳамкорликнинг амалий кўрсаткичлари бўлади.

Марко Рубионинг асосий ишораси аниқ: Вашингтон Ўзбекистонни Марказий Осиёдаги муҳим ҳамкорларидан бири сифатида кўрмоқда ва бу алоқаларни янада ривожлантиришни истайди. Энди Самарқандда билдирилган мақсадлар қай даражада амалий иқтисодий натижаларга айланиши икки мамлакат учун ҳам муҳим масала бўлиб қолади.

Марко РубиоШавкат МирзиёевАмерика–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашиСамарқанд бизнес‑форум
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқладиАҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқладиБугун 13:03Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиСамарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиКеча 23:51Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Кеча 23:11“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақидаБугун 18:22Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)Бугун 17:01Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиМарко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиБугун 00:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?