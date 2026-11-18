Бухорода Aman бренди пайдо бўладими? Саида Мирзиёева нуфузли инвесторлар билан учрашди
Ўзбекистоннинг қадимий шаҳарларидан бири — Бухоро халқаро туризм харитасида янада юқори ўринга кўтарилиши мумкин. Президент Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева дунёга машҳур меҳмонхона ва курортлар тармоғи — Aman Group раиси Владислав Доронин ҳамда Capital Group директорлар кенгаши раиси Павел Тё билан айнан шу йўналишда фикр алмашди.
Бу учрашув Бухоронинг бой тарихий меросини замонавий, юқори даражали туризм хизматлари билан уйғунлаштириш имкониятлари ҳақидаги муҳокамаларни кун тартибига олиб чиқди. Аммо ҳозирча шаҳарда янги меҳмонхона ёки курорт қурилиши бўйича аниқ келишув эълон қилингани йўқ.
Саида Мирзиёева қандай ташаббусни илгари сурди?
Саида Мирзиёева ўзининг Telegram каналида маълум қилишича, учрашувда Бухорода туризм соҳасини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинган.
У халқаро брендлар билан ҳамкорлик қилишда тарихий меросга эҳтиёткорона муносабатда бўлиш муҳимлигини алоҳида таъкидлаган.
«Биз тарихий меросга авайлаб ёндашадиган халқаро брендлар билан шерикликка очиқмиз. Бундай ташаббуслар мамлакатимиз сайёҳлик салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз», — деб ёзган Саида Мирзиёева.
Бу баёнотда муҳим жиҳат бор: гап фақат янги меҳмонхоналар қуриш ёки сайёҳлар сонини кўпайтириш ҳақида эмас. Асосий мақсад — Бухоронинг тарихий қиёфасини сақлаган ҳолда уни халқаро миқёсдаги юқори даражали туризм йўналишига айлантириш.
Нега айнан Aman Group билан учрашув эътиборга молик?
Aman Group дунёдаги нуфузли люкс меҳмонхона ва курорт брендларидан бири ҳисобланади. Компания ўз лойиҳаларида нафақат ҳашаматли шароит, балки жойнинг табиий муҳити, меъморий хусусиятлари ва маданий ўзига хослигини ҳам ҳисобга олишга интилади.
Шу сабабли мазкур бренднинг Бухоро каби кўп асрлик тарихга эга шаҳар билан боғлиқ эҳтимолий ҳамкорлиги алоҳида қизиқиш уйғотади.
Бухорода тарихий обидалар, қадимий маҳаллалар, анъанавий ҳунармандчилик ва миллий меъморчилик намуналари сайёҳлар учун катта қизиқиш уйғотадиган бой меросни ташкил этади. Бундай муҳитда халқаро даражадаги меҳмонхона брендининг пайдо бўлиши шаҳарнинг туристик жозибадорлигини оширишга хизмат қилиши мумкин.
Бу Бухоро туризми учун нимани англатади?
Агар келгусида музокаралар аниқ инвестиция лойиҳаларига айланса, бу Бухоро учун бир нечта муҳим имкониятларни юзага келтириши мумкин:
Халқаро сайёҳлар оқими: нуфузли брендлар шаҳарни жаҳоннинг юқори даражали туризм бозорида кенгроқ танитишга ёрдам бериши мумкин.
Янги иш ўринлари: меҳмонхона ва хизмат кўрсатиш инфратузилмаси ривожланиши маҳаллий аҳоли учун янги бандлик имкониятларини яратади.
Хизматлар сифати: халқаро стандартларнинг жорий этилиши туризм соҳасидаги хизматлар даражасига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.
Маданий меросни асраш: тарихий муҳитга ҳурмат билан ёндашилган лойиҳалар Бухоронинг ўзига хос қиёфасини сақлашга хизмат қилиши мумкин.
Бироқ бундай ташаббусларни амалга оширишда тарихий обидалар ва қадимий шаҳар муҳитини муҳофаза қилиш биринчи ўринда туриши муҳим.
Бухоронинг туристик келажаги қандай бўлиши мумкин?
Бухоро асрлар давомида савдо, илм-фан, маданият ва меъморчилик марказларидан бири бўлиб келган. Бугун эса унинг тарихий бойлигини замонавий туризм имкониятлари билан боғлаш мамлакатнинг халқаро сайёҳлик бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш учун муҳим йўналишлардан бирига айланмоқда.
Саида Мирзиёеванинг Aman Group ва Capital Group раҳбарлари билан учрашуви ҳам шу нуқтаи назардан эътиборга лойиқ. Ҳозирча бу мулоқотнинг амалий натижалари ҳақида маълумот берилмаган. Шунга қарамай, Бухоронинг халқаро туризм маркази сифатидаги салоҳиятига йирик инвесторлар эътибор қаратаётгани муҳим аҳамиятга эга.
Энг муҳими, келажакда қандай лойиҳалар амалга оширилмасин, улар Бухоронинг тарихий руҳи ва бетакрор меъморий қиёфасига зарар етказмаслиги керак. Зеро, шаҳарнинг энг катта бойлиги — унинг асрлар давомида сақланиб келаётган тарихидир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…