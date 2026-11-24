Саида Мирзиёева Ҳиндистон соҳиллари яқинида АҚШ авиаташувчи кемасига чиқди (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Ҳиндистон соҳиллари яқинида жойлашган «УСС Георге Вашингтон» авиаташувчи кемасига ташриф буюрди.
- Мазкур сафарда унга элчи Сержио Гор ҳамроҳлик қилди ва улар кеманинг техник имкониятлари ҳамда экипаж фаолияти билан яқиндан танишдилар.
- Ташриф давомида кема палубасидаги жанговар авиация техникалари кўздан кечирилиб, экипаж аъзолари билан мулоқотлар ўтказилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ўзининг расмий Telegram-канали орқали Ҳиндистондаги сафар таассуротлари ва ундан олинган суратларни улашди.
Унинг маълум қилишича, сафар давомида элчи Сержио Гор билан биргаликда Ҳиндистон соҳиллари яқинида дунёнинг энг йирик авиаташувчи кемаларидан бири — «USS George Washington» бортига ташриф буюрилган.
«Элчи Сержио Гор билан бирга Ҳиндистон соҳиллари яқинида дунёнинг энг йирик авиаташувчи кемаларидан бири – “USS George Washington”га чиқдик. Бу улкан кема тузилиши, ноёб технологиялари билан танишиш ва экипаж аъзоларининг фаолиятини кузатиш ўзгача таассурот қолдирди», — деб ёзди Саида Мирзиёева.
Суратларда нималар акс этган?
Эълон қилинган фотосуратларда Саида Мирзиёеванинг авиаташувчи кемага парвози, кема палубасидаги жанговар авиация техникалари ва экипаж аъзолари билан мулоқоти акс этган:
Парвоз ва кема борти: Суратларнинг бирида Саида Мирзиёева махсус ҳимоя жилети ва хавфсизлик камарида ҳарбий вертолёт салонида парвоз пайтида, яна бирида эса очиқ люк ортида океан узра парвоз манзараси кўринади.
Палубадаги учрашувлар: «73» рақамли «USS George Washington» кемасининг улкан парвоз палубасида элчи Сержио Гор билан биргаликда тушилган суратлар, экипаж вакиллари билан самимий кўришув, шунингдек, палубада жойлашган қирувчи самолётлар ҳамда элчининг минбардаги чиқиши кадрга муҳрланган.
Ҳиндистон анъаналарига мос лаҳза: Улашган суратлар тўпламида Саида Мирзиёеванинг Ҳиндистон меҳмондўстлиги рамзи бўлган оқ гуллардан ясалган анъанавий гулчамбар ва пешонасидаги қизил тилак белгиси билан тушган сурати ҳам ўрин олган.
Кўрсаткич / Маълумот
Тафсилотлар
Манба
Саида Мирзиёеванинг расмий Telegram-канали
Ҳудуд
Ҳиндистон соҳиллари яқини
Ташриф объекти
«USS George Washington» (CVN-73) авиаташувчи кемаси
Ҳамроҳ шахс
Элчи Сержио Гор
Асосий таассурот
Кема тузилиши, ноёб технологиялар ва экипаж фаолияти билан танишув
Сизнингча, халқаро сафарлар давомида бундай йирик технологик ва мудофаа объектлари фаолияти билан яқиндан танишиш дипломатик мулоқотларга қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…