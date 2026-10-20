“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида

·2·Ўзбекистон
“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ давлат котиби Марко Рубио Самарқанддаги бизнес-форумда Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ва АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Горнинг фаолиятини юқори баҳолади.
  • Рубио уларнинг АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши ҳамда C5+1 формати доирасидаги саъй-ҳаракатлари икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этаётганини таъкидлади.

АҚШ давлат котиби Марко Рубио Самарқанддаги бизнес-форумда Саида Мирзиёеванинг фаолиятига юқори баҳо бериб, унга ва АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Горга алоҳида миннатдорлик билдирди. Уларнинг АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши ҳамда C5+1 формати доирасидаги саъй-ҳаракатлари икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этаётгани таъкидланди.

«У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон»

Самарқандда ўтказилган бизнес-форумда сўзга чиққан Марко Рубио Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ва АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Горнинг фаолиятини эътироф этди.

АҚШ давлат котиби уларнинг икки мамлакат ўртасидаги бизнес алоқаларини ривожлантириш, давлат идоралари ва хусусий сектор вакилларини бирлаштириш йўлидаги меҳнатини алоҳида қайд этди.

«Биз уни шунчаки Саида деб чақирамиз, чунки уни турли жойларда, кўплаб тадбирларда учратамиз. У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон. Бу ишга ажратган вақтингиз ва куч-ғайратингиз учун иккингизга ҳам раҳмат», — деди Марко Рубио.

Бу эътироф форумдаги эътиборли баёнотлардан бири бўлди. Рубио ўз нутқида икки томон вакилларининг ҳамкорликни ривожлантириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари муҳимлигини таъкидлади.

АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши қандай вазифани бажаради?

Марко Рубио алоҳида миннатдорлик билдирган АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган мулоқот майдони ҳисобланади.

Бундай механизмлар давлат идоралари ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликни мувофиқлаштириш, тадбиркорлар ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш ҳамда янги бизнес имкониятларини муҳокама қилишда муҳим ўрин тутади.

Рубио таъкидлаганидек, кенгаш ҳамраислари ва C5+1 формати доирасидаги ҳамкорликнинг аҳамияти давлатлар имкониятларини хусусий сектор салоҳияти билан бирлаштиришдадир.

Бу ёндашув инвестициявий алоқаларни кенгайтириш, компаниялар ўртасидаги ҳамкорликни рағбатлантириш ва икки мамлакат учун ўзаро манфаатли лойиҳаларни ривожлантиришга хизмат қилиши мумкин.

«Биз мустақил ва суверен давлатлармиз»

АҚШ давлат котиби ўз нутқида икки мамлакат муносабатларининг асосини ташкил этувчи умумий мақсадлар ва қадриятларга ҳам тўхталди.

«Биз мустақил ва суверен давлатлармиз. Ҳар биримиз ўз мамлакатимиз ва халқимиз учун энг яхшисини истаймиз. Айнан шу умумий қадриятлар ва мақсадлар муносабатларимизни самарали ривожлантириш имконини бермоқда», — деди Марко Рубио.

Ушбу фикрлар Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликда ўзаро манфаат, миллий манфаатларга ҳурмат ва амалий натижаларга интилиш муҳимлигини ифодалайди.

Ҳар икки мамлакат ўз иқтисодий салоҳиятини ривожлантириш ва фуқаролари учун янги имкониятлар яратишдан манфаатдор. Шу нуқтаи назардан, бизнес-форумдаги мулоқотлар ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган ташаббуслар алоҳида аҳамиятга эга.

Самарқанддаги бизнес-форумдан қандай натижалар кутилмоқда?

Марко Рубио нутқида билдирилган фикрлар Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида иқтисодий ҳамкорлик ва хусусий секторнинг ўрни муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Саида Мирзиёева ва Сержио Горнинг фаолиятига билдирилган эътироф эса икки томонлама бизнес мулоқотини ривожлантиришда ҳамкорлик механизмларига эътибор қаратилаётганини англатади.

Энди асосий масала — бу мулоқотларнинг амалий натижалар билан мустаҳкамланиши. Янги инвестиция лойиҳалари, компаниялар ўртасидаги келишувлар ва савдо алоқаларининг кенгайиши ҳамкорлик самарадорлигини баҳолашда муҳим мезон бўлади.

Самарқанддаги бизнес-форумнинг асосий хабарларидан бири — АҚШ томони Ўзбекистон билан иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришда фаол мулоқот ва давлат-хусусий сектор шериклигига алоҳида аҳамият бераётганидир. Марко Рубионинг Саида Мирзиёева ва Сержио Горга билдирган миннатдорлиги эса ушбу жараёндаги саъй-ҳаракатлар эътироф этилаётганини кўрсатди.

Марко РубиоСаида МирзиёеваАҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгашиСамарқанд бизнес-форум
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиСаида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиКеча 18:06Марко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиМарко Рубио Самарқандда: Саида Мирзиёева уни шахсан кутиб олдиКеча 07:28Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)Бугун 17:01АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқладиАҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқладиБугун 13:03Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиМарко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиБугун 00:01Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиСамарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиКеча 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?