“У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон”: Марко Рубио Саида Мирзиёева ҳақида
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ давлат котиби Марко Рубио Самарқанддаги бизнес-форумда Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ва АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Горнинг фаолиятини юқори баҳолади.
- Рубио уларнинг АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши ҳамда C5+1 формати доирасидаги саъй-ҳаракатлари икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этаётганини таъкидлади.
АҚШ давлат котиби Марко Рубио Самарқанддаги бизнес-форумда Саида Мирзиёеванинг фаолиятига юқори баҳо бериб, унга ва АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Горга алоҳида миннатдорлик билдирди. Уларнинг АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши ҳамда C5+1 формати доирасидаги саъй-ҳаракатлари икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришда муҳим аҳамият касб этаётгани таъкидланди.
«У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон»
Самарқандда ўтказилган бизнес-форумда сўзга чиққан Марко Рубио Ўзбекистон Президенти администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева ва АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Горнинг фаолиятини эътироф этди.
АҚШ давлат котиби уларнинг икки мамлакат ўртасидаги бизнес алоқаларини ривожлантириш, давлат идоралари ва хусусий сектор вакилларини бирлаштириш йўлидаги меҳнатини алоҳида қайд этди.
«Биз уни шунчаки Саида деб чақирамиз, чунки уни турли жойларда, кўплаб тадбирларда учратамиз. У ниҳоятда истеъдодли, ақлли ва меҳнаткаш инсон. Бу ишга ажратган вақтингиз ва куч-ғайратингиз учун иккингизга ҳам раҳмат», — деди Марко Рубио.
Бу эътироф форумдаги эътиборли баёнотлардан бири бўлди. Рубио ўз нутқида икки томон вакилларининг ҳамкорликни ривожлантириш йўлидаги саъй-ҳаракатлари муҳимлигини таъкидлади.
АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши қандай вазифани бажаради?
Марко Рубио алоҳида миннатдорлик билдирган АҚШ–Ўзбекистон бизнес ва инвестиция кенгаши икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қаратилган мулоқот майдони ҳисобланади.
Бундай механизмлар давлат идоралари ва хусусий сектор ўртасидаги ҳамкорликни мувофиқлаштириш, тадбиркорлар ўртасидаги алоқаларни ривожлантириш ҳамда янги бизнес имкониятларини муҳокама қилишда муҳим ўрин тутади.
Рубио таъкидлаганидек, кенгаш ҳамраислари ва C5+1 формати доирасидаги ҳамкорликнинг аҳамияти давлатлар имкониятларини хусусий сектор салоҳияти билан бирлаштиришдадир.
Бу ёндашув инвестициявий алоқаларни кенгайтириш, компаниялар ўртасидаги ҳамкорликни рағбатлантириш ва икки мамлакат учун ўзаро манфаатли лойиҳаларни ривожлантиришга хизмат қилиши мумкин.
«Биз мустақил ва суверен давлатлармиз»
АҚШ давлат котиби ўз нутқида икки мамлакат муносабатларининг асосини ташкил этувчи умумий мақсадлар ва қадриятларга ҳам тўхталди.
«Биз мустақил ва суверен давлатлармиз. Ҳар биримиз ўз мамлакатимиз ва халқимиз учун энг яхшисини истаймиз. Айнан шу умумий қадриятлар ва мақсадлар муносабатларимизни самарали ривожлантириш имконини бермоқда», — деди Марко Рубио.
Ушбу фикрлар Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликда ўзаро манфаат, миллий манфаатларга ҳурмат ва амалий натижаларга интилиш муҳимлигини ифодалайди.
Ҳар икки мамлакат ўз иқтисодий салоҳиятини ривожлантириш ва фуқаролари учун янги имкониятлар яратишдан манфаатдор. Шу нуқтаи назардан, бизнес-форумдаги мулоқотлар ва инвестициявий ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган ташаббуслар алоҳида аҳамиятга эга.
Самарқанддаги бизнес-форумдан қандай натижалар кутилмоқда?
Марко Рубио нутқида билдирилган фикрлар Ўзбекистон–АҚШ муносабатларида иқтисодий ҳамкорлик ва хусусий секторнинг ўрни муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
Саида Мирзиёева ва Сержио Горнинг фаолиятига билдирилган эътироф эса икки томонлама бизнес мулоқотини ривожлантиришда ҳамкорлик механизмларига эътибор қаратилаётганини англатади.
Энди асосий масала — бу мулоқотларнинг амалий натижалар билан мустаҳкамланиши. Янги инвестиция лойиҳалари, компаниялар ўртасидаги келишувлар ва савдо алоқаларининг кенгайиши ҳамкорлик самарадорлигини баҳолашда муҳим мезон бўлади.
Самарқанддаги бизнес-форумнинг асосий хабарларидан бири — АҚШ томони Ўзбекистон билан иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришда фаол мулоқот ва давлат-хусусий сектор шериклигига алоҳида аҳамият бераётганидир. Марко Рубионинг Саида Мирзиёева ва Сержио Горга билдирган миннатдорлиги эса ушбу жараёндаги саъй-ҳаракатлар эътироф этилаётганини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…