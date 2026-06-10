Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмади

·0·Авто
Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмади

2026-йилнинг май ойи Хитой автомобил бозори учун тарихий давр бўлди. Мамлакатда энг кўп сотилган ўнта енгил автомобил рўйхатига илк бор бирорта ҳам бензин ёки дизел двигателли модел кирмади. Эндиликда барча юқори ўринларни тўлиқ электрли ёки тишланувчи (плуг-ин) гибрид моделлар эгаллаб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вазиятнинг ўзгариши жуда тез суръатларда юз берди. Жорий йилнинг январ ойида энг харидоргир ўнта машинадан еттитаси ҳали ҳам бензинли эди. Март ойига келиб бу кўрсаткич бештага тушди, апрелда эса рўйхатда фақатгина битта Geely Бинюе қолган эди. Май ойи натижаларига кўра, анъанавий двигателли автомобиллар сони нолга тенглашди.

Аутоҳоме ва Аутодехт нашрлари томонидан тузилган рейтингларга кўра, Geely Стар Wish, Tesla Model Y, Xiaomi СУ7, Leapmotor А10 ва Li Auto и6 каби моделлар етакчилик қилмоқда. Манбаларнинг маълумотлари бироз фарқ қилса-да, улар бир масалада якдил: кучли ўнликда фақатгина электрлаштирилган транспорт воситалари жой олган.

Хитой енгил автомобиллар ассоциацияси (КПКА) маълумотларига кўра, май ойида чакана савдо ҳажми 1,51 миллион донани ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 22,1 фоизга кам бўлса-да, апрель ойига қараганда 9 фоизга кўпдир. Энг катта зарбани айнан ички ёнув двигателли (ИЁД) машиналар қабул қилди — умумий савдо пасайишининг 82 фоизи айнан уларнинг ҳиссасига тўғри келди.

Мутахассислар ушбу пасайишнинг асосий омили сифатида нефт нархининг юқорилигини кўрсатмоқдалар. Ҳозирда Хитойда сотилаётган енгил автомобилларнинг 62,9 фоизини электромобиллар ва гибридлар ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич кетма-кет учинчи ой давомида 60 фоизлик довондан юқори бўлиб турибди.

ХитойЭлектромобилTesla Model YXiaomi СУ7Автомобил Бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиБугун, 11:57BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 11:57Эволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудЭволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудБугун, 10:54Geely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиGeely рекорд даражадаги 48,41% фойдали иш коэффициентига эга двигателни тақдим этадиБугун, 10:26Ҳаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирдиҲаракатланиш воситаси эмас, орзу: Степҳан Винкелманн Lamborghiniни қандай ўзгартирдиБугун, 05:58Lamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиLamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилдиБугун, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди