СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошлади
Юртимиз йўлларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш, қоидабузарликларга чек қўйиш ва рақамли технологияларни кундалик ҳаётимизга татбиқ этиш борасида навбатдаги улкан ва инқилобий қадам ташланди. Эндиликда кўчаларда ҳужжатсиз ёки гувоҳномасиз машина бошқариб юришнинг мутлақо иложи қолмайди. Ўзбекистонда транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан расман маҳрум этилган ёки умуман бундай ҳуқуққа эга бўлмаган ҳайдовчиларни транспорт оқими ичидан автоматик тарзда излаб топиш ва аниқлаш имкониятига эга бўлган замонавий сунъий интеллект камералари тизими тўлиқ ишга туширилди.
Космик тезликда ривожланаётган ушбу янги технология ўзининг фавқулодда функционал имкониятлари билан ажралиб туради:
Шахсни юқори аниқликда сканерлаш: Сунъий интеллект тизими йўлдаги умумий автомобиль оқимини реал вақт режимида чуқур таҳлил қилади ҳамда бевосита рулда ўтирган шахснинг юз тузилишини базадаги маълумотлар билан солиштиради. Шу орқали ушбу фуқаронинг амалдаги ҳайдовчилик гувоҳномаси бор-йўқлигини сониялар ичида аниқлаб беради.
Яширин қоидабузарликларни қайд этиш: Мазкур «ақлли» тизим фақат ҳужжат текшириш билан чекланиб қолмайди. У ҳаракатланиш давомида ҳайдовчининг хавфсизлик камарини тақмагани ёки руль бошқаруви пайтида мобил телефонлардан ноқонуний фойдалангани каби қўшимча қоидабузарликларни ҳам ўта синчковлик билан расмга олиб, қайд этади.
Янги тизим туфайли қонунбузарларни кутиб турган жавобгарлик чоралари эса ўта жиддий ва аёвсиздир. Агар муқаддам суд ёки ЙҲХХ қарори билан ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилинган шахс автомобилни қайта бошқарганлик устида ушбу камераларга тушса, унга нисбатан энг кам иш ҳақининг бир неча баробари, яъни 41 миллион сўмгача бўлган йирик ҳажмдаги молиявий жарима қўлланилади. Вазият янада оғир бўлса, қонунбузарга 2 йилдан 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш (қамоқ) жазоси берилиши ҳам кўзда тутилган.
Бугунги кунда ҳаётимизга кириб келган ушбу техник ечим йўлларда ҳужжатларни текшириш жараёнидаги инсон омилини, яъни коррупция хавфини бутунлай бартараф этишга хизмат қилади. Энг асосийси, бу инновация кўчаларимизда тартиб-интизомни мустаҳкамлаб, пиёдалар ва бошқа ҳайдовчиларнинг хавфсизлигини бир неча баробарга оширади. Шу боис, рулга ўтиришдан аввал ҳамиша ҳужжатларингиз жойида эканлигига ишонч ҳосил қилинг!
Йўл ҳаракати тизимидаги энг сўнгги рақамли ислоҳотлар, сунъий интеллект камераларининг янги имкониятлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…