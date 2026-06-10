СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошлади

·0·Авто
СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошлади

Юртимиз йўлларида ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш, қоидабузарликларга чек қўйиш ва рақамли технологияларни кундалик ҳаётимизга татбиқ этиш борасида навбатдаги улкан ва инқилобий қадам ташланди. Эндиликда кўчаларда ҳужжатсиз ёки гувоҳномасиз машина бошқариб юришнинг мутлақо иложи қолмайди. Ўзбекистонда транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан расман маҳрум этилган ёки умуман бундай ҳуқуққа эга бўлмаган ҳайдовчиларни транспорт оқими ичидан автоматик тарзда излаб топиш ва аниқлаш имкониятига эга бўлган замонавий сунъий интеллект камералари тизими тўлиқ ишга туширилди.

Космик тезликда ривожланаётган ушбу янги технология ўзининг фавқулодда функционал имкониятлари билан ажралиб туради:

  • Шахсни юқори аниқликда сканерлаш: Сунъий интеллект тизими йўлдаги умумий автомобиль оқимини реал вақт режимида чуқур таҳлил қилади ҳамда бевосита рулда ўтирган шахснинг юз тузилишини базадаги маълумотлар билан солиштиради. Шу орқали ушбу фуқаронинг амалдаги ҳайдовчилик гувоҳномаси бор-йўқлигини сониялар ичида аниқлаб беради.

  • Яширин қоидабузарликларни қайд этиш: Мазкур «ақлли» тизим фақат ҳужжат текшириш билан чекланиб қолмайди. У ҳаракатланиш давомида ҳайдовчининг хавфсизлик камарини тақмагани ёки руль бошқаруви пайтида мобил телефонлардан ноқонуний фойдалангани каби қўшимча қоидабузарликларни ҳам ўта синчковлик билан расмга олиб, қайд этади.

Янги тизим туфайли қонунбузарларни кутиб турган жавобгарлик чоралари эса ўта жиддий ва аёвсиздир. Агар муқаддам суд ёки ЙҲХХ қарори билан ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум қилинган шахс автомобилни қайта бошқарганлик устида ушбу камераларга тушса, унга нисбатан энг кам иш ҳақининг бир неча баробари, яъни 41 миллион сўмгача бўлган йирик ҳажмдаги молиявий жарима қўлланилади. Вазият янада оғир бўлса, қонунбузарга 2 йилдан 3 йилгача озодликдан маҳрум қилиш (қамоқ) жазоси берилиши ҳам кўзда тутилган.

Бугунги кунда ҳаётимизга кириб келган ушбу техник ечим йўлларда ҳужжатларни текшириш жараёнидаги инсон омилини, яъни коррупция хавфини бутунлай бартараф этишга хизмат қилади. Энг асосийси, бу инновация кўчаларимизда тартиб-интизомни мустаҳкамлаб, пиёдалар ва бошқа ҳайдовчиларнинг хавфсизлигини бир неча баробарга оширади. Шу боис, рулга ўтиришдан аввал ҳамиша ҳужжатларингиз жойида эканлигига ишонч ҳосил қилинг!

Йўл ҳаракати тизимидаги энг сўнгги рақамли ислоҳотлар, сунъий интеллект камераларининг янги имкониятлари ва кундалик ҳаётимизга оид энг қайноқ, ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиБугун, 16:24BYD Долпҳин Г: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Долпҳин Г: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекБугун, 13:00Нима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиНима учун Mazda МХ-5 ниҳоят беш юлдузли автомобилга айландиБугун, 11:57Хитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиХитойда энг кўп сотилган автомобиллар рейтингида бирорта ҳам Ички ёнув двигателли машина қолмадиБугун, 11:57BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 11:57Эволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудЭволуте иловаси янгиланди: энди сервисга ёзилиш ва сафарлар тарихи мавжудБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди