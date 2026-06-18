Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқда
Автомобил бозорида нархлар шиддат билан кўтарилаётган бир пайтда, Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг энг машҳур модели — Дустер кроссоверининг янги авлодини тақдим этди. Британия ва Европа бозорларида катта қизиқишга сабаб бўлган ушбу модел, ўзининг ҳамёнбоплиги ва амалийлиги билан рақобатчиларидан ажралиб туришда давом этмоқда. Янги авлод Дустер нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам сезиларли даражада янгиланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Британиянинг нуфузли нашрлари, хусусан, Autocar таҳлилига кўра, янги Дасиа Дустер моделининг бошланғич нархи 21 845 фунт стерлинг этиб белгиланган. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бир хил кўринишдаги ва қиммат кроссоверлар билан тўлиб-тошган бозорда ҳақиқий "қиймат чемпиони" деган номни оқлашга хизмат қилади. Ишлаб чиқарувчилар автомобилнинг ўзига хос характерини сақлаб қолган ҳолда, уни замонавий технологиялар билан бойитишга муваффақ бўлишган.
Сифат ва нарх мутаносиблигиЯнги Дасиа Дустер яратилишида муҳандислар олдида турган энг қийин вазифа — автомобилни бузиб қўймаслик эди. Кўпинча брендлар янги авлодни ишлаб чиқишда нархни ҳаддан ташқари ошириб юборишади ёки автомобилнинг соддалигини йўқотишади. Бироқ Дустер мисолида биз бунинг аксини кўрамиз: автомобил янада пишиқроқ, қулайроқ ва замонавийроқ кўринишга келган, лекин ҳамон ҳамёнбоп бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Дасиа Дустер (айрим бозорларда Renault Duster номи билан танилган) бегона эмас. Мамлакатимиз йўлларида ушбу моделнинг чидамлилиги ва йўлсизлик шароитларидаги қобилияти юқори баҳоланади. Янги авлоднинг тақдим этилиши, маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам тежамкор ва ишончли кроссовер қидираётганлар учун янги имкониятлар очиши мумкин.
Автомобилнинг ички қисми ҳам сезиларли даражада яхшиланган. Материаллар сифати оширилган, ахборот-кўнгилочар тизими эса замонавий талабларга жавоб беради. Шу билан бирга, Дасиа Дустер ўзининг асосий устунлиги — кенг юкхона ва йўловчилар учун етарли жойни сақлаб қолган. Бу эса уни оилавий саёҳатлар ва кундалик шаҳар ҳаёти учун идеал танловга айлантиради.
Техник янгиланишлар ва бозор истиқболлариЯнги моделда двигател вариантлари ҳам кенгайтирилган. Гидрид тизимларининг жорий этилиши ёқилғи сарфини камайтириш ва экологик меъёрларга риоя қилиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, янги платформага ўтиш автомобилнинг бошқарувчанлигини ва хавфсизлик даражасини ҳам янги босқичга олиб чиққан.
Хулоса қилиб айтганда, Дасиа Дустер ўзининг содда, аммо ишончли фалсафасига содиқ қолган. Дунё бўйлаб автомобиллар нархи ошиб бораётган бир пайтда, 21 минг фунт атрофидаги нарх билан бундай сифатли кроссоверни таклиф қилиш бренднинг бозордаги ўрнини янада мустаҳкамлайди. Бу модел нафақат Европада, балки бизнинг минтақамизда ҳам ҳамёнбоп йўлтанламаслар сегментида етакчилик қилишга даъвогарлик қилади.
…