Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқда

·0·Авто
Ҳамёнбоп кроссоверлар қироли: Янги Дасиа Дустер ўз мавқеини мустаҳкамламоқда

Автомобил бозорида нархлар шиддат билан кўтарилаётган бир пайтда, Руминиянинг Дасиа бренди ўзининг энг машҳур модели — Дустер кроссоверининг янги авлодини тақдим этди. Британия ва Европа бозорларида катта қизиқишга сабаб бўлган ушбу модел, ўзининг ҳамёнбоплиги ва амалийлиги билан рақобатчиларидан ажралиб туришда давом этмоқда. Янги авлод Дустер нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам сезиларли даражада янгиланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Британиянинг нуфузли нашрлари, хусусан, Autocar таҳлилига кўра, янги Дасиа Дустер моделининг бошланғич нархи 21 845 фунт стерлинг этиб белгиланган. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бир хил кўринишдаги ва қиммат кроссоверлар билан тўлиб-тошган бозорда ҳақиқий "қиймат чемпиони" деган номни оқлашга хизмат қилади. Ишлаб чиқарувчилар автомобилнинг ўзига хос характерини сақлаб қолган ҳолда, уни замонавий технологиялар билан бойитишга муваффақ бўлишган.

Сифат ва нарх мутаносиблиги

Янги Дасиа Дустер яратилишида муҳандислар олдида турган энг қийин вазифа — автомобилни бузиб қўймаслик эди. Кўпинча брендлар янги авлодни ишлаб чиқишда нархни ҳаддан ташқари ошириб юборишади ёки автомобилнинг соддалигини йўқотишади. Бироқ Дустер мисолида биз бунинг аксини кўрамиз: автомобил янада пишиқроқ, қулайроқ ва замонавийроқ кўринишга келган, лекин ҳамон ҳамёнбоп бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозори учун ҳам Дасиа Дустер (айрим бозорларда Renault Duster номи билан танилган) бегона эмас. Мамлакатимиз йўлларида ушбу моделнинг чидамлилиги ва йўлсизлик шароитларидаги қобилияти юқори баҳоланади. Янги авлоднинг тақдим этилиши, маҳаллий ҳайдовчилар учун ҳам тежамкор ва ишончли кроссовер қидираётганлар учун янги имкониятлар очиши мумкин.

Автомобилнинг ички қисми ҳам сезиларли даражада яхшиланган. Материаллар сифати оширилган, ахборот-кўнгилочар тизими эса замонавий талабларга жавоб беради. Шу билан бирга, Дасиа Дустер ўзининг асосий устунлиги — кенг юкхона ва йўловчилар учун етарли жойни сақлаб қолган. Бу эса уни оилавий саёҳатлар ва кундалик шаҳар ҳаёти учун идеал танловга айлантиради.

Техник янгиланишлар ва бозор истиқболлари

Янги моделда двигател вариантлари ҳам кенгайтирилган. Гидрид тизимларининг жорий этилиши ёқилғи сарфини камайтириш ва экологик меъёрларга риоя қилиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, янги платформага ўтиш автомобилнинг бошқарувчанлигини ва хавфсизлик даражасини ҳам янги босқичга олиб чиққан.

Хулоса қилиб айтганда, Дасиа Дустер ўзининг содда, аммо ишончли фалсафасига содиқ қолган. Дунё бўйлаб автомобиллар нархи ошиб бораётган бир пайтда, 21 минг фунт атрофидаги нарх билан бундай сифатли кроссоверни таклиф қилиш бренднинг бозордаги ўрнини янада мустаҳкамлайди. Бу модел нафақат Европада, балки бизнинг минтақамизда ҳам ҳамёнбоп йўлтанламаслар сегментида етакчилик қилишга даъвогарлик қилади.

Дасиа ДустерКроссоверАвтомобилЯнгиликларТежамкорлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнЯнгиланган УAZ Патриот якуний синовлардан ўтмоқда: янги двигател ва ўзгарган дизайнБугун, 05:28Россия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаРоссия бозорида Соларис ҲК кроссоверлари танқислиги юзага келди: нархлар кўтарилмоқдаБугун, 03:30BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиBMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиБугун, 21:52BMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиBMW X5 янги авлоди тарихда илк бор беш хил куч қурилмаси билан тақдим этиладиКеча, 17:51Москва кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаМосква кўчаларида 200 та ҳайдовчисиз такси ҳаракатланиши кутилмоқдаКеча, 15:21Алп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларАлп тоғлари остидаги мўъжиза: Париж ва Римни яқинлаштирган тарихий туннелларКеча, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди