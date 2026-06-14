BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги базасида BYD брендининг Дйнастй туркумига кирувчи янги флагман седани — янгиланган BYD Han моделининг илк тасвирлари ва техник хусусиятлари пайдо бўлди. Автомобилнинг расмий номи ҳали тасдиқланмаган бўлиб, компания ҳозирда фойдаланувчилар ўртасида овоз бериш жараёнини ўтказмоқда. Янги модел олд қисмидаги тор светодиодли чизиқ, фаол радиатор панжараси ва спорт услубидаги ҳаво сўргичлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Автомобилнинг габаритлари 5256 х 1999 х 1510 мм ни, ғилдирак базаси эса 3130 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар билан янги седан ўз ўлчамлари бўйича Германиянинг машҳур Ф-класс вакиллари — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Сериес ва Audi A8 моделларидан ҳам бироз ўзиб кетади. Орқа қисмда эса BYD брендига хос бўлган "хитой тугуни" услубидаги чироқлар сақлаб қолинган.
Харидорларга автомобилнинг икки хил варианти — гибрид ва тўлиқ электр тизимли версиялари таклиф этилади. Плуг-ин гибрид (PHEV) модели 1,5 литрли 156 от кучига эга турбомотор ва 272 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланади. 54,5 кВ/соат сиғимли аккумулятор ВLTC сикли бўйича электр режимида 370 км масофани босиб ўтиш имконини беради.
Тўлиқ электр версияси эса орқа ва тўлиқ узатмали (AWD) кўринишда сотувга чиқади. Бир моторли вариант 503 от кучига эга бўлса, икки моторли флагман версия жами 775 от кучини (570 кВ) тақдим этади. Маълумотларга кўра, электромобилнинг юриш масофаси модификациясига қараб 800 км дан 1008 км гача етиши кутилмоқда.
Янги седан икки рангли кузов бўёғи, базавий комплектацияда 20 дюймли ва электр версиялар учун 21 дюймли ғилдирак дисклари билан таъминланади. Моделнинг расмий премераси яқин ойларда бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлиб, у BYD оиласидаги энг технологик ва ҳашаматли седанлардан бирига айланади.
…