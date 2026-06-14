BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик

·0·Авто
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик

Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги базасида BYD брендининг Дйнастй туркумига кирувчи янги флагман седани — янгиланган BYD Han моделининг илк тасвирлари ва техник хусусиятлари пайдо бўлди. Автомобилнинг расмий номи ҳали тасдиқланмаган бўлиб, компания ҳозирда фойдаланувчилар ўртасида овоз бериш жараёнини ўтказмоқда. Янги модел олд қисмидаги тор светодиодли чизиқ, фаол радиатор панжараси ва спорт услубидаги ҳаво сўргичлари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Автомобилнинг габаритлари 5256 х 1999 х 1510 мм ни, ғилдирак базаси эса 3130 мм ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар билан янги седан ўз ўлчамлари бўйича Германиянинг машҳур Ф-класс вакиллари — Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Сериес ва Audi A8 моделларидан ҳам бироз ўзиб кетади. Орқа қисмда эса BYD брендига хос бўлган "хитой тугуни" услубидаги чироқлар сақлаб қолинган.

Харидорларга автомобилнинг икки хил варианти — гибрид ва тўлиқ электр тизимли версиялари таклиф этилади. Плуг-ин гибрид (PHEV) модели 1,5 литрли 156 от кучига эга турбомотор ва 272 от кучига эга электр двигател билан жиҳозланади. 54,5 кВ/соат сиғимли аккумулятор ВLTC сикли бўйича электр режимида 370 км масофани босиб ўтиш имконини беради.

Тўлиқ электр версияси эса орқа ва тўлиқ узатмали (AWD) кўринишда сотувга чиқади. Бир моторли вариант 503 от кучига эга бўлса, икки моторли флагман версия жами 775 от кучини (570 кВ) тақдим этади. Маълумотларга кўра, электромобилнинг юриш масофаси модификациясига қараб 800 км дан 1008 км гача етиши кутилмоқда.

Янги седан икки рангли кузов бўёғи, базавий комплектацияда 20 дюймли ва электр версиялар учун 21 дюймли ғилдирак дисклари билан таъминланади. Моделнинг расмий премераси яқин ойларда бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлиб, у BYD оиласидаги энг технологик ва ҳашаматли седанлардан бирига айланади.

BYDBYD HanЭлектромобилАвтоХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?Кеча, 15:28Hyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларHyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларКеча, 14:28Европа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиЕвропа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиКеча, 13:53Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБелгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиКеча, 12:26Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиЯнги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиКеча, 10:28Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиHyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиКеча, 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди