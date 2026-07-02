Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсди

·0·Авто
Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсди

Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси бўлган AvtoVAZ компанияси 2026-йилнинг июн ойи якунлари бўйича сотувлар ҳажми сезиларли даражада ошганини маълум қилди. Расмий маълумотларга кўра, ўтган ой давомида бренднинг 30 600 дона енгил ва кичик тижорат автомобиллари ўз эгаларига топширилган. Бу кўрсаткич 2025-йилнинг июнига нисбатан 14,3 фоизга, жорий йилнинг май ойига қараганда эса 11,5 фоизга кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Савдолар динамикасининг ижобий томонга ўзгариши Россия автомобил бозорида маҳаллий брендларга бўлган талаб барқарор эканлигини кўрсатмоқда. Ixbt.com нашри хабарига кўра, жорий йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича Lada брендининг бозордаги улуши компания ҳисоб-китобларига кўра 24,4 фоизни ташкил этган. Умумий ҳисобда олти ой ичида 154 143 дона автомобил реализация қилинган.

Моделлар кесимидаги етакчилик

Бренднинг энг оммабоп модели мақомини анъанавий равишда Lada Granta сақлаб қолмоқда. Июн ойида ушбу моделдан 11 505 дона сотилган бўлиб, у харидорлар учун энг ҳамёнбоп танлов бўлиб қолмоқда. Иккинчи ўринни Lada Vesta эгаллади — бир ой ичида 6 053 нафар харидор айнан шу моделни маъқул кўрган. Шунингдек, янги моделлардан бири ҳисобланган Lada Iskra ҳам ўз мавқеини мустаҳкамламоқда: июн ойида 3 359 дона сотилган ушбу модел май ойига нисбатан 20,6 фоизлик ўсишни қайд этди.

Йўлтанламаслар сегментида ҳам кўрсаткичлар юқорилигича қолмоқда. Хусусан, Niva туркумидаги автомобилларга бўлган қизиқиш қуйидагича тақсимланди:

  • Niva Travel — 3 594 дона (ўтган йилга нисбатан 20,6 фоиз ўсиш);
  • Niva Legend — 2 759 дона (йиллик 13,1 фоиз ўсиш).
Ўзбекистон бозорида ҳам Lada автомобиллари ўз ўрнига эга бўлиб, айниқса Niva ва Vesta моделлари йўлсиз ҳудудларда ҳаракатланиш ҳамда шаҳар шароитидаги қулайлик жиҳатидан маҳаллий ҳайдовчилар томонидан қадрланади. Россиядаги ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши қўшни бозорлардаги таклиф барқарорлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Largus оиласининг қайтиши

Lada Largus моделларининг сотувга қайтиши ва ишлаб чиқаришнинг тикланиши ҳам умумий статистикага ижобий ҳисса қўшди. Июн ойида ушбу моделнинг йўловчи ташишга мўлжалланган версиясидан 2 413 дона сотилди, бу май ойидаги кўрсаткичдан қарийб 34,1 фоизга кўпдир. Тижорат мақсадларида фойдаланиладиган Largus фургонлари эса 510 дона ададда сотилган.

Экспертларнинг таъкидлашича, AvtoVAZнинг бундай ўсиш суръатлари ишлаб чиқариш занжирининг тикланиши ва янги моделлар номенклатурасининг кенгайиши билан боғлиқ. Бозордаги улушнинг деярли чорак қисмини эгаллаб турган компания, келгуси чоракларда ҳам талаб юқори бўлишини кутмоқда.

LadaAvtoVAZАвтомобил БозориLada VestaРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиRenault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келдиБугун, 15:55Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиЯнги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиБугун, 14:58Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиТошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиБугун, 12:00Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБритания автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБугун, 09:53Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаSkoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 08:55Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаЭлектромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаБугун, 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди