Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсди
Россиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси бўлган AvtoVAZ компанияси 2026-йилнинг июн ойи якунлари бўйича сотувлар ҳажми сезиларли даражада ошганини маълум қилди. Расмий маълумотларга кўра, ўтган ой давомида бренднинг 30 600 дона енгил ва кичик тижорат автомобиллари ўз эгаларига топширилган. Бу кўрсаткич 2025-йилнинг июнига нисбатан 14,3 фоизга, жорий йилнинг май ойига қараганда эса 11,5 фоизга кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Савдолар динамикасининг ижобий томонга ўзгариши Россия автомобил бозорида маҳаллий брендларга бўлган талаб барқарор эканлигини кўрсатмоқда. Ixbt.com нашри хабарига кўра, жорий йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича Lada брендининг бозордаги улуши компания ҳисоб-китобларига кўра 24,4 фоизни ташкил этган. Умумий ҳисобда олти ой ичида 154 143 дона автомобил реализация қилинган.
Моделлар кесимидаги етакчиликБренднинг энг оммабоп модели мақомини анъанавий равишда Lada Granta сақлаб қолмоқда. Июн ойида ушбу моделдан 11 505 дона сотилган бўлиб, у харидорлар учун энг ҳамёнбоп танлов бўлиб қолмоқда. Иккинчи ўринни Lada Vesta эгаллади — бир ой ичида 6 053 нафар харидор айнан шу моделни маъқул кўрган. Шунингдек, янги моделлардан бири ҳисобланган Lada Iskra ҳам ўз мавқеини мустаҳкамламоқда: июн ойида 3 359 дона сотилган ушбу модел май ойига нисбатан 20,6 фоизлик ўсишни қайд этди.
Йўлтанламаслар сегментида ҳам кўрсаткичлар юқорилигича қолмоқда. Хусусан, Niva туркумидаги автомобилларга бўлган қизиқиш қуйидагича тақсимланди:
- Niva Travel — 3 594 дона (ўтган йилга нисбатан 20,6 фоиз ўсиш);
- Niva Legend — 2 759 дона (йиллик 13,1 фоиз ўсиш).
Largus оиласининг қайтишиLada Largus моделларининг сотувга қайтиши ва ишлаб чиқаришнинг тикланиши ҳам умумий статистикага ижобий ҳисса қўшди. Июн ойида ушбу моделнинг йўловчи ташишга мўлжалланган версиясидан 2 413 дона сотилди, бу май ойидаги кўрсаткичдан қарийб 34,1 фоизга кўпдир. Тижорат мақсадларида фойдаланиладиган Largus фургонлари эса 510 дона ададда сотилган.
Экспертларнинг таъкидлашича, AvtoVAZнинг бундай ўсиш суръатлари ишлаб чиқариш занжирининг тикланиши ва янги моделлар номенклатурасининг кенгайиши билан боғлиқ. Бозордаги улушнинг деярли чорак қисмини эгаллаб турган компания, келгуси чоракларда ҳам талаб юқори бўлишини кутмоқда.
…