АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссияси
АҚШ Коинот кучлари (У.С. Спасе Форсе) орбитал ҳудудларда рақиб давлатларнинг сунъий йўлдошларини кузатиш ва уларнинг имкониятларини ўрганиш бўйича янги стратегияни амалга оширишга киришди. Бу борада ҳарбийлар хусусий стартаплар имкониятидан фойдаланишни афзал кўрмоқда. Яқинда Труе Аномалй ва Rocket Lab компаниялари томонидан ўтказилган мураккаб орбитал операция коинотдаги ҳарбий тайёргарликнинг янги босқичини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Виктус Ҳазе деб номланган ушбу машғулот доирасида икки компаниянинг сунъий йўлдошлари орбитада бир-бирига ўта яқин масофада учрашди. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу операция АҚШ, Россия ва Хитой ўртасидаги коинот қуролланиши пойгаси кучайиб бораётган бир пайтда ўта муҳим аҳамиятга эга. Машғулотдан кўзланган асосий мақсад — орбитага янги чиқарилган номаълум объектни қисқа вақт ичида аниқлаш ва уни яқиндан кўздан кечиришдир.
Тезкор учириш ва орбитал тутиб олишRocket Lab компанияси ўзининг Пума номли аппаратини буйруқ берилганидан сўнг бор-йўғи 16 соат-у 42 дақиқа ичида фазога учиришга муваффақ бўлди. Таъкидлаш жоизки, одатда ракета учириш жараёнлари ойлаб тайёрланади. Орбитада эса уни Труе Аномалй томонидан ишлаб чиқилган Жаккал аппарати кутиб турган эди. Жаккал ўз датчиклари ёрдамида нишонни 2000 километр масофадан аниқлаб, унга яқинлашди ва турли бурчаклардан суратга олди.
Труе Аномалй бош директори Эвен Роджерснинг сўзларига кўра, бу замонавий коинот тарихидаги NASA ёки давлат миссияларидан ташқари амалга оширилган энг мураккаб учрашув операциясидир. Орбитада соатига қарийб 28 000 километр тезликда ҳаракатланаётган икки аппаратни бир-бирига хавфсиз яқинлаштириш улкан муҳандислик маҳоратини талаб этади.
Коинотдаги янги геосиёсий вазиятАҚШ ҳарбийлари Россия ва Хитойнинг коинотдаги фаоллигидан хавотирда. Мазкур давлатлар мунтазам равишда янги турдаги коинот қуроллари ва разведка қурилмаларини орбитага чиқармоқда. Труе Аномалй раҳбари ҳозирда АҚШда маълумот йиғиш борасида бўшлиқлар борлигини ва хусусий сектор ушбу камчиликни тезкорлик билан тўлдира олишини таъкидлади.
Кейинги ҳафталарда миссиянинг янада мураккаб босқичлари режалаштирилган. Унда Rocket Lab сунъий йўлдоши Жаккал таъқибидан қочишга уринади ва ўз навбатида қарши разведка маневрларини амалга оширади. Бу коинотдаги ҳақиқий ҳарбий тўқнашувлар сценарийсини эслатади.
Ушбу ҳамкорлик коинот саноатида SpaceX каби гигантлар билан бир қаторда кичикроқ стартапларнинг ҳам ҳарбий буюртмалар бозорида ўрни ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам коинот технологиялари ва уларнинг хавфсизликдаги ўрни келажакда муҳим стратегик йўналишга айланиши шубҳасиз.
…