АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссияси

·0·Техно
АҚШ коинотдаги разведка ишларини хусусий секторга топширмоқда: Виктус Ҳазе миссияси

АҚШ Коинот кучлари (У.С. Спасе Форсе) орбитал ҳудудларда рақиб давлатларнинг сунъий йўлдошларини кузатиш ва уларнинг имкониятларини ўрганиш бўйича янги стратегияни амалга оширишга киришди. Бу борада ҳарбийлар хусусий стартаплар имкониятидан фойдаланишни афзал кўрмоқда. Яқинда Труе Аномалй ва Rocket Lab компаниялари томонидан ўтказилган мураккаб орбитал операция коинотдаги ҳарбий тайёргарликнинг янги босқичини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Виктус Ҳазе деб номланган ушбу машғулот доирасида икки компаниянинг сунъий йўлдошлари орбитада бир-бирига ўта яқин масофада учрашди. TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу операция АҚШ, Россия ва Хитой ўртасидаги коинот қуролланиши пойгаси кучайиб бораётган бир пайтда ўта муҳим аҳамиятга эга. Машғулотдан кўзланган асосий мақсад — орбитага янги чиқарилган номаълум объектни қисқа вақт ичида аниқлаш ва уни яқиндан кўздан кечиришдир.

Тезкор учириш ва орбитал тутиб олиш

Rocket Lab компанияси ўзининг Пума номли аппаратини буйруқ берилганидан сўнг бор-йўғи 16 соат-у 42 дақиқа ичида фазога учиришга муваффақ бўлди. Таъкидлаш жоизки, одатда ракета учириш жараёнлари ойлаб тайёрланади. Орбитада эса уни Труе Аномалй томонидан ишлаб чиқилган Жаккал аппарати кутиб турган эди. Жаккал ўз датчиклари ёрдамида нишонни 2000 километр масофадан аниқлаб, унга яқинлашди ва турли бурчаклардан суратга олди.

Труе Аномалй бош директори Эвен Роджерснинг сўзларига кўра, бу замонавий коинот тарихидаги NASA ёки давлат миссияларидан ташқари амалга оширилган энг мураккаб учрашув операциясидир. Орбитада соатига қарийб 28 000 километр тезликда ҳаракатланаётган икки аппаратни бир-бирига хавфсиз яқинлаштириш улкан муҳандислик маҳоратини талаб этади.

Коинотдаги янги геосиёсий вазият

АҚШ ҳарбийлари Россия ва Хитойнинг коинотдаги фаоллигидан хавотирда. Мазкур давлатлар мунтазам равишда янги турдаги коинот қуроллари ва разведка қурилмаларини орбитага чиқармоқда. Труе Аномалй раҳбари ҳозирда АҚШда маълумот йиғиш борасида бўшлиқлар борлигини ва хусусий сектор ушбу камчиликни тезкорлик билан тўлдира олишини таъкидлади.

Кейинги ҳафталарда миссиянинг янада мураккаб босқичлари режалаштирилган. Унда Rocket Lab сунъий йўлдоши Жаккал таъқибидан қочишга уринади ва ўз навбатида қарши разведка маневрларини амалга оширади. Бу коинотдаги ҳақиқий ҳарбий тўқнашувлар сценарийсини эслатади.

Ушбу ҳамкорлик коинот саноатида SpaceX каби гигантлар билан бир қаторда кичикроқ стартапларнинг ҳам ҳарбий буюртмалар бозорида ўрни ортиб бораётганини кўрсатмоқда. Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам коинот технологиялари ва уларнинг хавфсизликдаги ўрни келажакда муҳим стратегик йўналишга айланиши шубҳасиз.

АҚШКоинотRocket LabТруе АномалйТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаNVIDIA рақобатчиси Etched Аризона орқали TSMC қувватларига чиқишни режалаштирмоқдаБугун, 03:25Intel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариIntel портатив консоллар бозорида инқилоб қилмоқда: МСИ Клав 8 ЭХ AI+ илк тестлариБугун, 01:59ИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаИҚМ компанияси биржага чиқди: Квант компьютерлари келажаги ҳали ҳам сўроқ остидаБугун, 01:51Супер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиСупер Марио Брос. ўйини рекорд даражадаги 3 миллион долларга сотилдиБугун, 01:25Сендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияСендвичлар ва сунъий интеллект: Жерсей Микеъс IPO ҳужжатларидаги ғалати тенденцияБугун, 01:23NASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиNASA ва Blue Origin: Ой миссиялари New Glenn ракетасидаги аварияга қарамай давом этадиБугун, 00:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда