Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келди
Renault Груп раҳбарияти Алпине жамоасининг Formula 1 чемпионатидаги иштироки ва келажаги борасидаги барча шубҳаларга нуқта қўйди. Сўнгги вақтларда жамоанинг сотилиши ёки бошқарувнинг ўзгариши ҳақидаги миш-мишлар кўпайган бўлса-да, компания ўзининг асосий стратегик лойиҳасидан воз кечмоқчи эмаслигини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Renault Груп ижрочи директори Франчоис Провост берган баёнотига кўра, компания жамоа устидан назоратни тўлиқ сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Бу қарор нафақат спорт натижалари, балки бренднинг глобал миқёсдаги нуфузини ошириш билан ҳам боғлиқдир. Маълумотларга кўра, жамоа келгуси йилларда босқичма-босқич ўсишни мақсад қилган.
Гукси билан ҳамкорлик ва янги номЖамоа ҳаётидаги энг катта ўзгаришлардан бири Италиянинг машҳур Гукси люкс бренди билан тузилган шартнома бўлди. Келгуси мавсумдан бошлаб жамоа номи ўзгариши ва ушбу бренднинг сармоялари ҳисобига маркетинг салоҳияти сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Бу қадам Алпине брендини нафақат автоспорт оламида, балки юқори мода ва турмуш тарзи соҳасида ҳам танитишга хизмат қилади.
ixbt.com маълумотига кўра, Алпине жамоасини сотиб олишга қизиқиш билдирганлар орасида Mercedes, BYD каби йирик брендлар ҳамда Тото Вольфф ва Кристиан Ҳорнер каби нуфузли шахслар борлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, Renault раҳбарияти назорат пакетини ўз қўлида сақлаб қолиш орқали жамоанинг мустақиллигини таъминламоқчи.
Техник ўзгаришлар ва операцион самарадорликЖамоанинг техник қисмида ҳам жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Хусусан, Алпине ўзининг хусусий двигателларидан воз кечиб, Mercedes қувват қурилмаларига ўтишни режалаштирган. Франчоис Провост жамоанинг сўнгги тўрт йилдаги фаолияти бироз тартибсиз бўлганини тан олди, бироқ ҳозирда операцион самарадорлик яхшиланаётганини таъкидлади.
Sport натижалари борасида ҳам ижобий силжишлар кузатилмоқда. Жамоа раҳбарияти натижалар бир кунда яхшиланиб қолмаслигини тушунган ҳолда, узоқ муддатли барқарорликка эътибор қаратмоқда. Formula 1 пойгалари Renault учун шунчаки спорт эмас, балки автомобилларга бўлган ишқибозлик ва технологик инновацияларни намойиш этиш майдонидир.
Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Алпине ва Renault брендлари минтақамизда ўз позицияларини мустаҳкамлаб бормоқда. Formula 1'даги муваффақиятлар бевосита серияли ишлаб чиқариладиган автомобилларнинг жозибадорлигини оширишга ва технологик жиҳатдан такомиллашишига ёрдам беради.
Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Алпине жамоаси Гукси каби йирик ҳамкорлар кўмагида Formula 1'да узоқ вақт қолишни ва чемпионатнинг етакчи кучларидан бирига айланишни кўзламоқда. Renault Груп бу йўлда барча зарурий ресурсларни сафарбар этишга тайёрлигини намойиш этди.
…