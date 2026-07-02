Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келди

·0·Авто
Renault Груп Алпине жамоасининг Formula 1даги келажаги борасида якуний қарорга келди

Renault Груп раҳбарияти Алпине жамоасининг Formula 1 чемпионатидаги иштироки ва келажаги борасидаги барча шубҳаларга нуқта қўйди. Сўнгги вақтларда жамоанинг сотилиши ёки бошқарувнинг ўзгариши ҳақидаги миш-мишлар кўпайган бўлса-да, компания ўзининг асосий стратегик лойиҳасидан воз кечмоқчи эмаслигини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Renault Груп ижрочи директори Франчоис Провост берган баёнотига кўра, компания жамоа устидан назоратни тўлиқ сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Бу қарор нафақат спорт натижалари, балки бренднинг глобал миқёсдаги нуфузини ошириш билан ҳам боғлиқдир. Маълумотларга кўра, жамоа келгуси йилларда босқичма-босқич ўсишни мақсад қилган.

Гукси билан ҳамкорлик ва янги ном

Жамоа ҳаётидаги энг катта ўзгаришлардан бири Италиянинг машҳур Гукси люкс бренди билан тузилган шартнома бўлди. Келгуси мавсумдан бошлаб жамоа номи ўзгариши ва ушбу бренднинг сармоялари ҳисобига маркетинг салоҳияти сезиларли даражада ошиши кутилмоқда. Бу қадам Алпине брендини нафақат автоспорт оламида, балки юқори мода ва турмуш тарзи соҳасида ҳам танитишга хизмат қилади.

ixbt.com маълумотига кўра, Алпине жамоасини сотиб олишга қизиқиш билдирганлар орасида Mercedes, BYD каби йирик брендлар ҳамда Тото Вольфф ва Кристиан Ҳорнер каби нуфузли шахслар борлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ, Renault раҳбарияти назорат пакетини ўз қўлида сақлаб қолиш орқали жамоанинг мустақиллигини таъминламоқчи.

Техник ўзгаришлар ва операцион самарадорлик

Жамоанинг техник қисмида ҳам жиддий ўзгаришлар юз бермоқда. Хусусан, Алпине ўзининг хусусий двигателларидан воз кечиб, Mercedes қувват қурилмаларига ўтишни режалаштирган. Франчоис Провост жамоанинг сўнгги тўрт йилдаги фаолияти бироз тартибсиз бўлганини тан олди, бироқ ҳозирда операцион самарадорлик яхшиланаётганини таъкидлади.

Sport натижалари борасида ҳам ижобий силжишлар кузатилмоқда. Жамоа раҳбарияти натижалар бир кунда яхшиланиб қолмаслигини тушунган ҳолда, узоқ муддатли барқарорликка эътибор қаратмоқда. Formula 1 пойгалари Renault учун шунчаки спорт эмас, балки автомобилларга бўлган ишқибозлик ва технологик инновацияларни намойиш этиш майдонидир.

Ўзбекистонлик автомобил ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли, чунки Алпине ва Renault брендлари минтақамизда ўз позицияларини мустаҳкамлаб бормоқда. Formula 1'даги муваффақиятлар бевосита серияли ишлаб чиқариладиган автомобилларнинг жозибадорлигини оширишга ва технологик жиҳатдан такомиллашишига ёрдам беради.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Алпине жамоаси Гукси каби йирик ҳамкорлар кўмагида Formula 1'да узоқ вақт қолишни ва чемпионатнинг етакчи кучларидан бирига айланишни кўзламоқда. Renault Груп бу йўлда барча зарурий ресурсларни сафарбар этишга тайёрлигини намойиш этди.

Formula 1АлпинеRenaultГуксиАвтоспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиLada автомобиллари савдоси бир йилда 14 фоиздан кўпроққа ўсдиБугун, 15:55Янги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиЯнги авлод Tank 300 тақдим этилди: Ўлчамлар катталашди ва гибрид тизимлар қўшилдиБугун, 14:58Тошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиТошкентда Malibu қаҳвахона биносига бориб урилдиБугун, 12:00Британия автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБритания автомобил саноати чорраҳада: Эркин савдо ва протекционизм ўртасидаги танловБугун, 09:53Skoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаSkoda Европа бозори учун 8 минг долларлик арзон кроссовер чиқаришни режалаштирмоқдаБугун, 08:55Электромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаЭлектромобиллар паркини бошқаришда қувватлантириш тизими асосий муаммога айланмоқдаБугун, 07:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди
Lada Azimut сотувлар бошланмасдан туриб турбо двигател билан жиҳозланди