Ibrahima Konate steht vor Wechsel von Liverpool zu Real Madrid

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Ibrahima Konate steht vor Wechsel von Liverpool zu Real Madrid

Der französische Nationalverteidiger Ibrahima Konate steht nach seinem Abschied vom FC Liverpool kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Der 27-jährige Innenverteidiger verließ Anfield als ablösefreier Spieler, nachdem die Vertragsverhandlungen gescheitert waren. Während seiner fünf erfolgreichen Spielzeiten in Liverpool gewann er zahlreiche Titel, darunter die Premier League 2025. Dies berichtet Goal.com .

Nach der offiziellen Bekanntgabe seines Abschieds äußerte der Verteidiger in den sozialen Medien sein Entsetzen und seine Trauer darüber, dass seine Zeit in Merseyside so zu Ende ging. Sein Abgang fiel mit den Abschieden von Legenden wie Mohamed Salah und Andrew Robertson zusammen. Während Salah und Robertson im Spiel gegen Brentford gebührend verabschiedet wurden, erhielt der französische Verteidiger jedoch nicht die Gelegenheit, sich von den Fans zu verabschieden.

Laut Onze Mondial hat Real Madrid die Situation genutzt und eine Einigung mit dem Verteidiger erzielt. Der spanische Spitzenklub beobachtet Konate schon lange, und die ablösefreie Verpflichtung eines Spielers dieser Klasse gilt als großer Erfolg für den Verein. Die persönlichen Vertragsbedingungen zwischen Spieler und Verein sind bereits vollständig geklärt.

Die offizielle Bekanntgabe des Transfers hängt von internen politischen Prozessen bei den Madrilenen ab. Berichten zufolge wird der Transfer abgeschlossen, sobald Florentino Perez die Präsidentschaftswahl am Sonntag gewinnt. Obwohl ein Führungswechsel unwahrscheinlich ist, muss Konate das Ende des Wahlprozesses abwarten, bevor er den Vertrag unterzeichnen kann.

Derzeit konzentriert sich Ibrahima Konate auf die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft. Nach Abschluss des internationalen Turniers wird die offizielle Vorstellung des Spielers in Madrid erwartet, womit er offiziell zum neuen Mitglied des La-Liga-Giganten wird.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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