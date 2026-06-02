Besonderes Privileg für Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft eingeführt

Die Legende der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat vor der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ein besonderes Privileg erhalten. Der Star von Inter Miami, der sich auf seine sechste Weltmeisterschaft vorbereitet, wohnt unter anderen Bedingungen als der Rest des Kaders. Dies ermöglicht es ihm, sich voll und ganz auf die Verteidigung des in Katar gewonnenen Titels zu konzentrieren, berichtet Goal.com berichtet .

Es wurde bekannt gegeben, dass Lionel Messi der einzige Spieler ist, der während des Turniers ein eigenes Zimmer hat. Während sich die übrigen Teammitglieder die Zimmer teilen, wohnt der 38-jährige Stürmer allein in Zimmer 202 im Trainingslager in Kansas City. Interessanterweise liegt sein Zimmer direkt neben dem seiner engen Freunde Rodrigo De Paul und Nicolas Otamendi.

Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner teilte sich früher ein Zimmer mit der Manchester City-Legende Sergio Aguero, doch seit Agueros Rücktritt zieht es Lionel Messi vor, allein zu bleiben. Der Kapitän folgte dieser Tradition bereits während der erfolgreichen Saison 2022. Nun hat Argentinien beschlossen, diese Regelung auch für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko beizubehalten.

Derzeit widmet der Trainerstab unter der Leitung von Lionel Scaloni der körperlichen Verfassung des Spielers besondere Aufmerksamkeit. Der Stürmer, der bei Inter Miami mit muskulärer Müdigkeit zu kämpfen hatte, trainierte am Montag getrennt von der Hauptgruppe. Auch Spieler wie Emiliano Martinez und Leandro Paredes bereiten sich nach individuellen Programmen vor.

Die argentinische Nationalmannschaft tritt bei der Weltmeisterschaft in Gruppe J gegen Algerien, Österreich und Jordanien an. Obwohl der von Lionel Scaloni bekannt gegebene 26-Mann-Kader keine Namen wie Paulo Dybala und Alejandro Garnacho enthält, sind Leistungsträger wie Julian Alvarez und Cristian Romero wieder dabei. Vor dem Turnier bestreitet das Team Freundschaftsspiele gegen Honduras und Island.