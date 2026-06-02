Einer der spektakulärsten Transfers des Jahres im europäischen Fußball steht kurz bevor! Real Madrid steht kurz vor der Verpflichtung des talentierten französischen Innenverteidigers Ibrahima Konate, der sich kürzlich vom FC Liverpool verabschiedet hat. Dies berichtete der bekannte Insider und Journalist Nicolo Schira auf seinem offiziellen 'X'-Account (ehemals Twitter).

Zuverlässigen Quellen zufolge hat sich die Führung der 'Königlichen' mit dem 27-jährigen französischen Verteidiger auf alle Bedingungen geeinigt. Nach unseren Informationen wird Konate bei den 'Los Blancos' einen langfristigen 5-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2031 unterzeichnen. Das Jahresgehalt des bulligen Verteidigers in Madrid wird auf 10 Millionen Euro geschätzt.

Unerwarteter Abschied von Liverpool

Zur Erinnerung: Erst gestern, am 31. Mai, gab der FC Liverpool überraschend die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit mit Konate bekannt. Der talentierte Fußballer stand seit Sommer 2021 bei den 'Reds' unter Vertrag und war eine feste Größe in der Defensive.

Prestigeträchtig und weltbekannt Transfermarkt Den neuesten Berichten des Portals zufolge liegt der aktuelle Marktwert des französischen Verteidigers bei genau 50 Millionen Euro. Man kann sagen, dass die ablösefreie Verpflichtung eines solch hochkarätigen Spielers ein echtes Geschenk für die Fans von Real Madrid ist. Die offizielle Bekanntgabe des Transfers wird in Kürze erwartet. Wir wünschen Konate viel Erfolg im weißen Trikot!

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