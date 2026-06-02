Ruben Dias: WM 2026 vielleicht nicht die letzte für Messi, Cristiano Ronaldo und Modric

Manchester City-Verteidiger Ruben Dias bezweifelt, dass die Weltmeisterschaft 2026 das letzte Turnier für die Altstars — den 41-jährigen Cristiano Ronaldo, den amtierenden Weltmeister Lionel Messi und den 40-jährigen Luka Modric — sein wird. Der portugiesische Innenverteidiger sprach über die enorme Motivation seines legendären Kapitäns, die einzige große Trophäe zu gewinnen, die ihm noch fehlt. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit der portugiesischen Zeitung A Bola antwortete Dias kurz mit "Wir werden sehen..." auf die Vermutung, dass dieses Turnier der "letzte Tanz" für die Anführer aus Argentinien, Kroatien und Portugal sein könnte. Er betonte, dass der Gewinn des einzigen fehlenden Titels für Cristiano Ronaldo dem gesamten Team zusätzliche Kraft verleihe. "Das setzt uns nicht unter Druck, sondern stärkt unseren Wunsch, diesen Moment unserem Kapitän, uns selbst und ganz Portugal zu schenken", sagte der Verteidiger.

Diese drei Legenden haben zusammen 14 Ballon d'Or-Auszeichnungen gewonnen. Inter Miami-Star Lionel Messi besitzt acht Ballon d'Ors und den WM-Titel 2022, während Al-Nassr-Stürmer Cristiano Ronaldo fünffacher Ballon d'Or-Gewinner und fünfmaliger Champions League-Sieger ist. Luka Modric vom AC Mailand durchbrach 2018 die Hegemonie des Duos und gewann neben seinen sechs Champions League-Medaillen ebenfalls die prestigeträchtige individuelle Auszeichnung.

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 17. Juni. Der amtierende Weltmeister Argentinien trifft auf Algerien, Österreich und Jordanien, während Kroatien unter der Führung von Modric gegen England, Panama und Ghana spielt. Die portugiesische Nationalmannschaft startet gegen die DR Kongo, gefolgt von Spielen gegen Usbekistan am 23. Juni und Kolumbien am 27. Juni.