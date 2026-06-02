Ernster Test vor der WM 2026: Kroatien verliert zu Hause gegen Belgien

Vor dem Start der Weltmeisterschaft auf nordamerikanischem Boden absolvieren die Nationalmannschaften ihre letzte Vorbereitungsphase. In dieser intensiven Phase trafen die beiden europäischen Giganten Kroatien und Belgien im kroatischen Rijeka aufeinander. In einem hart umkämpften Freundschaftsspiel sicherten sich die Gäste aus Belgien einen souveränen 2:0-Sieg.

Obwohl es sich um ein Freundschaftsspiel handelte, war die WM-Atmosphäre auf dem Platz deutlich spürbar. Beide Trainer nutzten die Gelegenheit, um ihre taktischen Formationen und die körperliche Verfassung ihrer Spieler kurz vor dem Turnier zu überprüfen.

Torshow von Tielemans und Lukaku

Das Spiel begann wie erwartet mit mehr Initiative der Gäste. Die Belgier, die ihre Chancen konsequenter nutzten, gingen in der 38. Minute in Führung. Mannschaftskapitän Youri Tielemans traf präzise ins kroatische Tor und brachte sein Team in Front.

Trotz der Bemühungen der Kroaten, in der zweiten Halbzeit auszugleichen, stand die belgische Defensive sicher. Kurz vor Spielende zeigte der eingewechselte, erfahrene Stürmer Romelu Lukaku sein Können. In der 90.+6. Minute der Nachspielzeit ließ er dem kroatischen Torhüter keine Chance und besiegelte den Sieg der Gäste.

Debüt eines neuen Stars bei Belgien und kommende Spiele

Belgiens Nationaltrainer Rudi Garcia nutzte das Spiel auch, um neue Namen zu testen. Das talentierte Sturm-Juwel Matias Fernandez-Pardo vom französischen Klub Lille gab sein Debüt im Nationaltrikot. Interessanterweise hatte sich das junge Talent bereits einen Platz im endgültigen WM-Kader 2026 gesichert, ohne zuvor ein offizielles Länderspiel bestritten zu haben.

Nächste Tests: Vor dem offiziellen Start der WM 2026 steht für beide Teams noch ein weiteres Testspiel an. Belgien trifft am 6. Juni auf den afrikanischen Vertreter Tunesien, während Kroatien am 7. Juni gegen Slowenien antritt.

Zusammenfassung des Freundschaftsspiels: Kroatien – Belgien 0:2 Tore: Tielemans 38., Lukaku 90.+6.

Wir wünschen beiden europäischen Giganten bei der kommenden Weltmeisterschaft weiterhin viel Erfolg und hoffen, dass sie den Fans mit schönem Fußball Freude bereiten!