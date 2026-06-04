Florentino Pérez enthüllt Gründe für Real Madrids erfolglose Saison

Für die Fans von Real Madrid und Liebhaber des Weltfußballs gibt es weiterhin überraschende Nachrichten. Der spanische Gigant musste eine für ihn äußerst unglückliche Fußballsaison 2025/2026 ohne einen einzigen Pokal oder bedeutenden Titel beenden. In dieser schweren Zeit gab der Präsident des „Königlichen Klubs“, Florentino Pérez, der Presse ein Exklusivinterview und sprach offen über die wahren Gründe für die Misserfolge der Mannschaft.

„Es ist nicht die Schuld der Spieler oder des Trainers“

Der Klubpräsident betonte, dass man aus Niederlagen keine Tragödie machen sollte und dass solche Tiefs im Sport natürlich seien. Laut Pérez liegen der Misserfolge mehrere schwerwiegende objektive Gründe zugrunde:

„Wenn wir über die Fehler der Saison sprechen, wiederhole ich immer eines: Im Fußball und im Sport allgemein kann man nicht immer nur gewinnen. Es stimmt, wir haben unsere Ziele in diesem Jahr nicht erreicht, aber wir haben bereits erkannt, wo unsere Schwächen lagen und worin die Probleme bestehen“, sagte Florentino Pérez.

Zwei Hauptprobleme, die den Madrider Giganten zu schaffen machten

Florentino Pérez nannte die wichtigsten medizinischen und organisatorischen Faktoren, die der Mannschaft im vergangenen Jahr zu schaffen machten:

Fehlende Saisonvorbereitung: Aufgrund der erweiterten FIFA-Klub-Weltmeisterschaft konnte das Team im Sommer keine vollständige und qualitativ hochwertige Saisonvorbereitung absolvieren. Dies wirkte sich das ganze Jahr über negativ auf die körperliche Verfassung der Spieler aus.

Verletzungsepidemie: Allein in der ersten Saisonhälfte wurden im Kader fast 30 Verletzungen unterschiedlichen Schweregrads verzeichnet. Da es sich meist um langfristige und schwere Verletzungen handelte, beeinträchtigten sie die Leistung der Mannschaft in entscheidenden Spielen erheblich.

„In dieser Situation ist es völlig falsch, den Spielern oder dem Trainerstab die Schuld zu geben. Die Kette ungünstiger Umstände hat uns behindert. Aber wir haben nicht aufgehört; wir haben bereits systematische Arbeit aufgenommen, um die Herausforderungen der neuen Saison zu meistern und unsere Fans wieder mit Siegen zu erfreuen“, fügte Pérez hinzu.

Präsidentschaftswahlen in Madrid stehen bevor

Erwähnenswert ist, dass im Leben der Madrilenen wichtige Veränderungen anstehen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf Führungsebene. Die Klubverwaltung hat bekannt gegeben, dass am kommenden Sonntag, dem 7. Juni , offizielle Präsidentschaftswahlen stattfinden werden.

Zwei starke Kandidaten kämpfen um dieses verantwortungsvolle Amt:

Der amtierende Präsident, der das Team seit vielen Jahren erfolgreich leitet, Florentino Pérez. Der bekannte spanische Geschäftsmann Enrique Riquelme.

Das Wahlergebnis wird zweifellos die Transferpolitik und den Entwicklungsweg von Real Madrid für die kommenden Jahre bestimmen.

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