Manchester City führt unter den Vereinen bei der Anzahl der Spieler an, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen.

Insgesamt wurden 19 Spieler aus dem Kader des englischen Klubs in verschiedene Nationalmannschaften berufen. Diese Zahl ist die höchste unter den Vereinen mit Teilnehmern am Turnier.

Die Liste umfasst Vertreter der Nationalmannschaften von England, Norwegen, Ghana, Ägypten, Belgien, Frankreich, Kroatien, Portugal, den Niederlanden, Spanien, Algerien und Usbekistan.

Darunter befindet sich auch der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov, der somit ebenfalls zu diesem Erfolg von Manchester City beiträgt.

Für die Weltmeisterschaft berufene Spieler des Klubs:

— Nico O'Reilly (England)

— John Stones (England)

— Marc Guéhi (England)

— James Trafford (England)

— Erling Haaland (Norwegen)

— Antoine Semenyo (Ghana)

— Omar Marmoush (Ägypten)

— Jérémy Doku (Belgien)

— Rayan Cherki (Frankreich)

— Mateo Kovačić (Kroatien)

— Matheus Nunes (Portugal)

— Tijjani Reijnders (Niederlande)

— Rodri (Spanien)

— Bernardo Silva (Portugal)

— Nathan Aké (Niederlande)

— Rayan Aït-Nouri (Algerien)

— Abduqodir Husanov (Usbekistan)

— Rúben Dias (Portugal)

— Joško Gvardiol (Kroatien).