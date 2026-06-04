Jose Mourinho könnte Cheftrainer von Real Madrid werden: Hauptbedingung bekannt

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Jose Mourinho könnte Cheftrainer von Real Madrid werden: Hauptbedingung bekannt

Jose Mourinho könnte unerwartet als Cheftrainer zu Real Madrid zurückkehren. Diese Ernennung hängt jedoch direkt vom Ergebnis der anstehenden Präsidentschaftswahlen des Klubs ab. Der amtierende Präsident Florentino Pérez nutzt die Kandidatur des portugiesischen Spezialisten, um die Wähler für sich zu gewinnen. Dies berichtet Goal.com Bericht .

Im Rennen um die Präsidentschaft konkurrieren Florentino Pérez und sein Rivale Enrique Riquelme. Während Pérez verspricht, Jose Mourinho und Ibrahima Konaté zum Team zu holen, versucht Riquelme, die Wähler mit größeren Transfers – Erling Haaland und Rodri – zu beeindrucken. Die am Sonntag stattfindenden Wahlen werden die zukünftige Ausrichtung des Klubs bestimmen.

Florentino Pérez präsentierte ein Video, das zeigt, dass bereits eine Einigung mit Jose Mourinho erzielt wurde. Darin tritt der 63-jährige Trainer im Real-Madrid-Trikot auf. Der Klub Benfica bestätigte über die Börse zudem, dass bei einem Sieg von Pérez eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro für Mourinho gezahlt wird. Dies ist deutlich mehr als die zuvor geschätzten 6 Millionen Euro.

Der Rivale Enrique Riquelme hat sich die Stars von Manchester City zum Ziel gesetzt. Unter Betonung von Erling Haalands Wunsch, für Real Madrid zu spielen, versprach er, dass die Verhandlungen um Rodri am Montag beginnen würden. Laut Riquelme wird Rodri definitiv Mitglied des Madrider Klubs, wenn er zum Präsidenten gewählt wird.

Derzeit plant Florentino Pérez, den Liverpool-Verteidiger Ibrahima Konaté als freien Agenten zu verpflichten. Der Kampf zwischen den beiden Kandidaten verspricht ein spannendes Transferfenster für die Fans von Real Madrid. Die endgültige Entscheidung wird nach der Abstimmung am Sonntag fallen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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