Mit dem Ende der Saison im europäischen Fußball und der Annäherung des Sommer-Transferfensters wird die Verstärkung der Kader zum Hauptthema unter den Top-Klubs. Insbesondere der englische Klub Chelsea hat das Ziel, seine Offensive vor der kommenden Saison komplett zu erneuern und die Konkurrenz im Angriff zu erhöhen. Da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Londons talentierter Stürmer Joao Pedro zum spanischen FC Barcelona wechselt, ist die Suche nach einem neuen Stürmer für die 'Blues' derzeit sehr dringend.

Nach den neuesten Insider-Berichten britischer Medien hat Chelsea-Cheftrainer Xabi Alonso seine Shortlist bereits erstellt und drei Star-Kandidaten identifiziert, die im Sommer zum Team stoßen könnten.

Drei Hauptkandidaten auf Xabi Alonsos Shortlist

Die Perspektiven der vom Londoner Klub anvisierten Stürmer und die spezifischen Umstände, die bei ihren Transfers auftreten können, weisen besondere Merkmale auf:

Victor Osimhen (Galatasaray): Der nigerianische Technik-Stürmer zeichnet sich durch seine hohe Produktivität aus, egal wo er spielt. Der türkische Klub wird jedoch voraussichtlich mindestens 100 Millionen Euro an Ablösesumme fordern. Zudem könnten Osimhens hohe Gehaltsvorstellungen die Londoner finanziell vor einige Schwierigkeiten stellen.

Julian Alvarez (Atletico Madrid): Der argentinische Weltmeister gilt als die idealste und passendste Option für Xabi Alonsos Spielsystem. Die Abwicklung dieses Transfers ist jedoch recht komplex. Der Grund dafür ist, dass Alvarez selbst erklärt hat, Madrid nur zu verlassen, wenn er ein offizielles Angebot von einem einzigen Klub erhält – dem FC Barcelona.

Igor Thiago (Brentford): Der brasilianische Stürmer sorgte in der aktuellen Premier-League-Saison für großes Aufsehen und erzielte genau 22 Tore gegen die Gegner. Dank seiner brillanten Leistungen im Verein sicherte er sich einen Platz im finalen Kader der brasilianischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026. Interessanterweise wurde Joao Pedro gerade بسبب ihm aus dem WM-Kader gestrichen. Obwohl Thiago im Februar 2026 einen langfristigen Vertrag bei Brentford bis 2031 unterzeichnet hat, soll dies seinen Wechsel zu einem Top-Klub im Sommer nicht verhindern.

Aktueller Status und Transferwert der Kandidaten

Spieler Aktueller Verein Wichtigstes Saisonergebnis / Transfer-Hürde Victor Osimhen Galatasaray 100 Millionen Euro Ausstiegsklausel und hohe Gehaltsforderungen Julian Alvarez Atletico Madrid Möchte nur zum FC Barcelona wechseln Igor Thiago Brentford Erzielte 22 Tore in der Premier League und wurde in den WM-2026-Kader berufen

Transfer-Analyse: Die Chelsea-Führung plant, die Einnahmen aus dem Transfer von Joao Pedro speziell für den Kauf eines neuen Stürmers zu verwenden. Welchen der drei Xabi Alonso auswählen wird und wie sich die Schritte der Londoner auf dem Sommer-Transfermarkt entwickeln, wird in den kommenden Wochen klar werden.

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