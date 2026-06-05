Koeman äußert sich zu Denzel Dumfries' Wechsel zu Real Madrid

Während die Sommer-Transferperiode im europäischen Fußball an Fahrt gewinnt, rücken spektakuläre Deals von Topklubs in den Fokus der Medien. Diesmal steht ein großer Neuzugang von Real Madrid im Mittelpunkt. Nationaltrainer der Niederlande, Ronald Koeman, äußerte sich offen gegenüber Journalisten zum Transfer seines Schützlings Denzel Dumfries, der kurz vor dem Wechsel von Inter zum spanischen Giganten steht.

In einem kurzen Interview mit der renommierten spanischen Zeitung AS erklärte der erfahrene Experte, dass er nicht genau wisse, ob der Transferprozess bereits vollständig abgeschlossen sei.

„Er ist Real würdig, aber ich hätte ihn gerne bei Barça gesehen“

Ronald Koeman lobte die Fähigkeiten seines Schützlings hoch und verbarg nicht seine Freude darüber, dass Dumfries die Aufmerksamkeit solcher Eliteklubs auf sich zieht. Gleichzeitig offenbarte er einen interessanten persönlichen Wunsch:

„Wenn jemand in der Fußballwelt einen so großen Transfer und solche Anerkennung wirklich verdient hat, dann ist es zweifellos Denzel. Er hat es sich durch harte Arbeit verdient. Doch ich muss zugeben, dass ich es persönlich bevorzugt und mich mehr gefreut hätte, wenn er zum FC Barcelona in Katalonien gewechselt wäre statt nach Madrid.“

Die Meinung des Trainers ist nicht unbegründet. Ronald Koeman betreute die Blaugrana von 2020 bis 2021, und der Klub liegt ihm am Herzen. Dennoch nimmt die Fußball-Realität eine andere Wendung – der niederländische Star steht kurz davor, das Trikot des 'Königlichen Klubs' zu tragen.

Die finanzielle Seite des Transfers

Madrid ist nahe an einer Einigung mit Inter, um die rechte Abwehrseite zu verstärken. Die wichtigsten Details des bevorstehenden Transfers sehen wie folgt aus:

Alter des Spielers Aktueller Verein Zukünftiger Verein Geschätzte Ablösesumme 30 Jahre Inter (Mailand) Real (Madrid) Ca. 25 Millionen Euro

Fazit: Die kommende Saison wird zeigen, ob die Führung von Real Madrid richtig handelte, als sie rund 25 Millionen Euro für den erfahrenen und physisch starken Denzel Dumfries bereitstellte. Koemans Träume von einem Wechsel nach Barcelona werden wohl nur eine schöne Erinnerung bleiben, da Madrid dieses Rennen eindeutig gewonnen hat.

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