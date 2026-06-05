Southampton verpflichtet Bayern-Torhüter Daniel Peretz

Southampton hat den Transfer von Bayern-Torhüter Daniel Peretz abgeschlossen. Der israelische Schlussmann unterzeichnete einen Vierjahresvertrag beim englischen Klub. Berichten zufolge kostete der Transfer Southampton 6 Millionen Pfund, so Goal.com berichtet .

Der 25-jährige Torhüter verbrachte die zweite Hälfte der letzten Saison auf Leihbasis bei Southampton. Der im Januar aus Deutschland gekommene Daniel Peretz etablierte sich schnell als Stammspieler unter Trainer Russell Martin. Er bestritt 26 Spiele in allen Wettbewerben und spielte eine wichtige Rolle in der 21 Spiele langen ungeschlagenen Serie des Teams.

Nachdem er zuvor für Maccabi Tel Aviv gespielt und bei Bayern als Ersatz für Manuel Neuer sieben Einsätze absolviert hatte, zeigte sich Peretz erfreut über seinen Verbleib beim englischen Klub. In seinem Interview betonte er, dass Southampton für ihn zu einem echten Zuhause geworden sei, und äußerte den Wunsch, mit dem Team neue Höhen zu erreichen.

Laut dem technischen Direktor des Klubs, Johannes Spors, gab es auch Interesse anderer Teams an Daniel Peretz, doch der Spieler entschied sich für das Projekt Southampton. Seine zuverlässigen Leistungen im FA Cup halfen dem Team, das Halbfinale zu erreichen.