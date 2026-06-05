Am Vorabend der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die von Millionen auf der ganzen Welt sehnsüchtig erwartet wird, präsentiert der Weltfußballverband (FIFA) weiterhin überraschende Neuigkeiten für Fans und Teilnehmer. Diese Reformen betreffen die Zeremonien vor dem Anpfiff, die als der spannendste und offiziellste Teil von Fußballspielen gelten.

Wie der FIFA-Pressemitteilung auf der offiziellen Seite der Organisation zu entnehmen ist, wird das Absingen der Nationalhymnen bei den kommenden WM-Spielen in einem völlig einzigartigen und modernen Stil organisiert, wie er zuvor noch nie zu sehen war.

360-Grad-Revolution und Beteiligung der Ersatzspieler

Gemäß den neuen Regeln wird die Aufstellung der Mannschaften auf dem Platz während der Nationalhymnen grundlegend geändert. Die Spieler werden nicht mehr traditionell in einer Reihe vor den zentralen Tribünen und Sektoren stehen.

Aufstellung von Angesicht zu Angesicht: Die Mitglieder der Nationalmannschaften stellen sich in der Mitte des Platzes in einem 360-Grad-Kreis auf und blicken sich gegenseitig an.

Show mit riesigen Flaggen: Auf jeder Spielfeldhälfte, auf der sich die jeweiligen Mannschaften befinden, werden die großen Nationalflaggen der entsprechenden Länder großflächig präsentiert.

Ersatzbank auch auf dem Platz: Während der Hymne betreten nicht nur die Startelf, sondern auch alle Ersatzspieler das Spielfeld und stellen sich im Mittelkreis Schulter an Schulter mit ihren Teamkollegen auf, um aktiv an der Zeremonie teilzunehmen.

Die FIFA-Führung betonte, dass das Hauptziel dieser revolutionären Änderungen darin besteht, den Fans an jedem Platz im Stadion eine hochwertige Sicht auf das Geschehen zu ermöglichen und die patriotischen Gefühle sowie die hohe emotionale Stimmung der Spieler den Zuschauern intensiver zu vermitteln.

Integration von farbenfroher Show und traditionellen Zeremonien

Nachdem die Hymnen im neuen System gesungen wurden, laufen alle anderen traditionellen Abläufe vor dem Spiel wie gewohnt weiter. Die folgende Tabelle zeigt die Abfolge der offiziellen Veranstaltungen nach der Hymne:

Phasen Art der offiziellen Veranstaltung Ablauf Phase 1 Begrüßung und Teamfoto Die Spieler begrüßen sich und posieren für das offizielle Fotoshooting Phase 2 Münzwurf der Kapitäne Die Kapitäne beider Teams wählen gemeinsam mit den Schiedsrichtern Ball und Spielfeldseite Phase 3 Neue Elemente (Show) Auf dem Platz farbiger Rauch und spezielle pyrotechnische Effekte werden gezeigt

Wir erinnern daran, dass die FIFA zuvor eine offizielle Warnung herausgegeben hatte, die das Mitbringen von mit Wasser gefüllten Plastikflaschen durch Fans zu den WM-2026-Spielen zur Gewährleistung von Sicherheit und Umweltschutz strikt untersagt.

Expertenkommentar: Solche von der FIFA eingeführten visuellen Veränderungen dienen dazu, die WM-Spiele von reinen Sportwettkämpfen auf das Niveau spektakulärer Shows zu heben. Es ist natürlich, dass die Einheit der gesamten Mannschaft, einschließlich der Ersatzspieler, auf dem Platz während der Hymne die Moral der Spieler stärkt. Wir freuen uns darauf, unsere Nationalhymne bei der WM jenseits des Ozeans in einem so majestätischen und schönen Format erklingen zu hören!

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